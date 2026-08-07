'फडणवीसांकडे गृहमंत्रिपद असल्यानं पेपर फुटीची जबाबदारी टाळता येणार नाही, त्यांना शिक्षणमंत्री करण्याचा विचार सुरू'- पृथ्वीराज चव्हाणांचा दावा
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एक्स मीडियात पोस्ट करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे केंद्रात जाऊ शकतात, असा अंदाज वर्तविला आहे. वाचा, सविस्तर बातमी.
Published : August 7, 2026 at 10:45 AM IST
मुंबई : देशातील शिक्षण व्यवस्था, नीट परीक्षेतील पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेल्या एक्स मीडिया पोस्टमुळे नवीन राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. नव्या केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांची नेमणूक ही केवळ तात्पुरती व्यवस्था आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीत बोलावून शिक्षणमंत्री करण्याचा विचार सुरू आहे, असे माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. या एक्स पोस्टनंतर राजकीय वर्तुळात विविध तर्क-वितर्कांना उधाण आलं आहे.
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, सीजेपी आणि जेन झी यांच्या आंदोलनामुळे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना पद सोडावे लागले. हा त्या आंदोलनाचा पहिला मोठा परिणाम ठरला. सध्या शिक्षण खात्याची जबाबदारी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे देण्यात आली आहे. मात्र, त्यांच्याकडे आधीच तीन मंत्रालये आहेत. त्यामुळे शिक्षण खात्याचा हा अतिरिक्त कार्यभार केवळ तात्पुरता आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर सरकारला पूर्णवेळ शिक्षणमंत्री नेमावाच लागेल".
New Union Education Minister— Prithviraj Chavan (@prithvrj) August 7, 2026
The historic agitation by CJP and Gen Z has claimed its first scalp: that of the Union Education Minister Dharmendra Pradhan — a landmark moment. The PM has given temporary charge to Pralhad Joshi, who already held three portfolios and now juggles a…
विद्यार्थी निर्णय स्वीकारणार नाहीत-पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मते, जो विद्यार्थ्यांचा विश्वास जिंकेल, तरुणांशी थेट संवाद साधेल, असा देशाला आता असा शिक्षणमंत्री हवा. शिक्षण व्यवस्थेतील बिघाड दूर करेल. शिक्षणासाठी अधिक निधी मिळवून देईल. मात्र, सध्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात अशी क्षमता असलेली व्यक्ती दिसत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीत बोलावून केंद्रीय शिक्षणमंत्री करण्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, त्यांच्या मते, हा निर्णय विद्यार्थी आणि काँग्रेस स्वीकारणार नाही. यामागे कारण सांगताना त्यांनी नीट-2026 पेपरफुटीचा उल्लेख केला आहे. या प्रकरणात महाराष्ट्रातील काही शिकवणी संस्था आणि प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्यांची नावे चर्चेत आल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. तसेच देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राज्याचे गृहमंत्रिपदही असल्यानं या प्रकरणाची जबाबदारी टाळता येणार नाही, असेही त्यांनी सूचित केलं आहे.
नंदन निलकेणी यांचा सूचविला पर्याय- चव्हाण यांनी एक्स मीडियातील पुढे असंही म्हटलं आहे की, या प्रकरणात सत्ताधारी पक्षातील कोणाचा संबंध होता का? हे केवळ विशेष तपास पथकाच्या चौकशीनंतरच स्पष्ट होऊ शकते. मात्र, या प्रकरणात कोणताही अंतिम तपास अहवाल आलेला नाही. तसेच कोणत्याही राजकीय नेत्याचा या प्रकरणाशी संबंध असल्याचं अधिकृतपणे सिद्ध झालेले नाही. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मते, जर सध्याच्या मंत्रिमंडळात योग्य व्यक्ती नसेल, तर एखादा शिक्षणतज्ञ, माजी कुलगुरू, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी किंवा उद्योग क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तीला शिक्षणमंत्री केलं जाऊ शकते. त्यांनी उद्योगपती नंदन निलेकणी यांचं नावही संभाव्य पर्याय म्हणून सूचवलं आहे.
शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची मागणी- गेल्या काही वर्षांत देशातील शिक्षण व्यवस्था सतत वादाच्या भोवऱ्यात राहिली आहे. नीट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, विविध भरती परीक्षा, शिक्षक भरती, पोलीस भरती आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये पेपरफुटी, परीक्षा रद्द होणे, निकालाला होणारा विलंब आणि गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे लाखो विद्यार्थी अडचणीत आले आहेत. याशिवाय अनेक सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता, पायाभूत सुविधांचा अभाव, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञानाची मर्यादित उपलब्धता, उच्च शिक्षणासाठी अपुरा निधी आणि नवीन शैक्षणिक धोरणावरूनही सातत्यानं वाद सुरू आहेत. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत मोठ्या सुधारणा करण्याची मागणी विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षणतज्ञांकडून सातत्यानं केली जात आहे.
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेल्या दाव्यामुळे चर्चा- पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सोशल मीडियातील पोस्टममुळे देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीत नेऊन केंद्रीय शिक्षणमंत्री केले जाणार असल्याची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्र सरकार किंवा भारतीय जनता पक्षानं याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. यापूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातच राहणार असल्याचं स्पष्ट केलं. तरी त्यामुळे धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर लगेच फडणवीस यांचा दिल्ली दौरा पाहता पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मांडलेलं मत विचार करायला लावणारं आहे. यावरून आता राजकीय वर्तुळात काय प्रतिक्रिया उमटतील, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
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