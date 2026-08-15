भाजपा नेते गोपीनाथ मुंडेंचा काँग्रेस प्रवेश का हुकला ? पृथ्वीराज चव्हाणांनी उघड केलं सर्वात मोठं गुपित!
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शनिवारी साताऱ्यातील पत्रकार परिषदेत जुन्या आणि विद्यमान राजकीय घडामोडींवर थेट भाष्य करत खुलासे केले.
Published : August 15, 2026 at 6:08 PM IST|
Updated : August 15, 2026 at 6:51 PM IST
सातारा : ''यूपीए सरकारच्या काळात भाजपाचे लोकसभेतील उपनेते असलेल्या गोपीनाथ मुंडेंचा काँग्रेस प्रवेश निश्चित झाला होता'', असा गौप्यस्फोट ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलाय. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शनिवारी साताऱ्यातील पत्रकार परिषदेत जुन्या आणि विद्यमान राजकीय घडामोडींवर थेट भाष्य करत धक्कादायक खुलासे केले.
''भाजपामधील अंतर्गत मतभेदांमुळे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे नाराज होते. त्यांचा काँग्रेस प्रवेश निश्चित झाला होता. मात्र, काही कारणास्तव तो प्रवेश होऊ शकला नाही. त्यानंतर गोपीनाथ मुंडे मला फक्त एकच वाक्य बोलले की, 'तुम्ही माझा राजकीय खून केला', जे मी आयुष्यभर विसरू शकणार नाही'', असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले. तसेच आता पंकजा मुंडे काँग्रेसमध्ये येण्याची शक्यता वाटते का? या प्रश्नावर त्यांनी अधिक बोलणं टाळलं.
पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी घातला खोडा : चव्हाण म्हणाले, ''केंद्रात युपीए (संयुक्त पुरोगामी आघाडी) सरकार सत्तेवर असताना 2011 मध्ये गोपीनाथ मुंडे हे भाजपाचे लोकसभेतील उपनेते होते. त्याच दरम्यान भाजपामधील अंतर्गत मतभेदांमुळे गोपीनाथ मुंडे नाराज होते आणि ते काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार असल्याच्या जोरदार चर्चा होत्या. त्यासंदर्भातील आठवण सांगताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मोठा गौप्यस्फोट केला. ते म्हणाले की, "गोपीनाथ मुंडे यांचा प्रवेश निश्चित झाला होता. सोनिया गांधींनी सुद्धा संमती दिली होती. मात्र, 'भाजपाच्या एवढ्या मोठ्या राष्ट्रीय नेत्याला काँग्रेसमध्ये प्रवेश देणं राजकीय नैतिकतेला धरून असणार नाही', अशी भूमिका तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी घेतली. त्यामुळे तो प्रवेश होऊ शकला नव्हता.''
दरम्यान, आता पंकजा मुंडे काँग्रेसमध्ये येतील, अशी शक्यता वाटते का, या प्रश्नावर पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, ''ते मला माहीत नाही.'' सध्या भाजपामध्ये असलेल्या पंकजा मुंडे यांच्या राजकीय भूमिकेबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात असताना, चव्हाणांच्या या एका वाक्यानं या संदर्भातील थेट चर्चांना तूर्तास पूर्णविराम दिला आहे.
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