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हुकुमशाही आणण्यासाठी नरेंद्र मोदींची कंत्राटांच्या पैशातून खासदारांची फोडाफोडी, पृथ्वीराज चव्हाणांचा हल्लाबोल

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील खासदारांची फोडाफोडी हा लोकशाहीतील काळा दिवस असल्याची टीका करत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाजपावर हल्लाबोल केला.

PRITHVIRAJ CHAVANS ON PM MODI
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 18, 2026 at 2:31 PM IST

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सातारा : देशात खरी लोकशाही आता राहिलेली नाही. रस्त्याच्या कंत्राटातून, अदानीला कंत्राट देऊन जो पैसा येतोय, त्या पैशातून खासदारांची फोडाफोडी करून लोकशाहीची हत्या केली जात आहे. मतदार संघ पुनर्रचना (डी लिमिटेशन) विधेयकाच्या मंजुरीसाठी खासदार फोडाफोडी सुरू आहे. त्यातून देशात भाजपाला नरेंद्र मोदींची हुकुमशाही आणायची आहे, असा हल्लाबोल कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण त्यांनी केला.

कंत्राटदारांच्या पैशातून खासदारांची फोडाफोडी : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या खासदारांच्या फोडाफोडीवर प्रतिक्रिया देताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत भाजपवर गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले की, रस्त्यांची कंत्राटे आणि अदानीला कंत्राटे देऊन जो पैसा येतोय त्यातून खासदार विकत घेतले जात आहेत. डी लिमिटेशन विधेयकाच्या माध्यमातून उत्तर भारताचे वर्चस्व निर्माण करण्याचे कारस्थान सुरू आहे. या माध्यमातून देशात नरेंद्र मोदींची हुकुमशाही आणण्याचा भाजपाचा डाव आहे.

माध्यमांशी बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण (ETV Bharat Reporter)

महिला विधेयकाच्या आडून घटना दुरुस्तीचा डाव : "अमेरिका-इराण युद्धात नरसंहार झाला. इराणी लोकांची हत्या झाली. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काही बोलले नाहीत. साधं सांत्वन करायला देखील जाऊ शकला नाहीत आणि तुम्ही पंडित नेहरूंशी बरोबरी करताय? नरेंद्र मोदी हा बोगस माणूस आहे. मी महिला विधेयक आणायचा प्रयत्न केला, पण विरोधकांनी ते हाणून पाडल्याचे ते जगभर सांगत सुटले आहेत. वास्तविक महिला विधेयकाच्या आडून त्यांना घटना दुरुस्ती करायची आहे," असा थेट आरोप पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.

महिला आरक्षणाला कुणाचाच विरोध नाही, पण... : "खासदारांची संख्या बदलायची आहे. उत्तर भारताचं वर्चस्व प्रचंड मोठं करायचंय आणि दक्षिण भारताचं संपवून टाकायचं आहे. त्याला आम्ही कडाडून विरोध करणार आहे. महिला आरक्षणाला कुणाचाच विरोध नाही. परंतु, डी लिमिटेशन विधेयकासाठी खासदार फोडून दोन तृतीयांश बहुमत मिळवायचा प्रयत्न सुरू आहे," असं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं.

खासदार फोडाफोडी हा लोकशाहीसाठी धोका : "भाजपानं शिवसेना पक्षात फूट पाडली. डीएमकेलाही संपवलं. तृणमूल काँग्रेसला पराभूत करून त्यांचे 20 खासदारही फोडले. नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या मदतीनं काठावरच्या बहुमताचा धोका कमी केला. आता आणखी एका पक्षाचे खासदार मिळाल्यानं भाजपा सरकारला कुणी ब्लॅकमेल करू शकणार नाही. परंतु, लोकशाहीसाठी हा मोठा धोका आहे," असं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केलं.

भाजपाविरोधी संस्थापक पॅनेलला पाठिंबा जाहीर : "भाजपानं विधान परिषदेच्या मतदारांना सहलीवर पाठवलं आहे. ही निवडणूक येनकेन प्रकारे जिंकण्याचे आदेशच भाजपानं दिले आहेत. सहलीवर गेलेल्या प्रत्येकाला किती पाकीट मिळालंय? तेही विचारलं पाहिजे," अशी कोपरखळीही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मारली. दरम्यान, कृष्णा सहकारी साखर कारखाना निवडणुकीत संस्थापक पॅनेलला त्यांनी आपला पाठिंबा जाहीर केला.

राज्य बॅंकेवरील कारवाईची शिक्षा मला मिळाली : "भ्रष्टाचार थांबवला तर संस्थेच्या नफ्यात दुपटीनं वाढ होते. मुख्यमंत्री असताना राज्य सहकारी बँकेवर कारवाई केली. तिथं माझा कुणी वैयक्तिक बांध रेटलेला नव्हता. त्याची नंतर मला शिक्षा मिळाली. 70 हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा झाला होता. तो घोटाळा झाला नसता तर आज महाराष्ट्रात रोज जे दहा-बारा शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, त्यातील दोन-चार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी झाल्या असत्या. सिंचन घोटाळ्यावर खुद्द नरेंद्र मोदींनी शिक्कामोर्तब केलं होतं. पण, इतके निर्लज्ज लोक आहेत की, आधी 70 हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप करतात आणि लगेच उपमुख्यमंत्री करतात, असा टोला पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाजपाला लगावला.

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TAGGED:

PRITHVIRAJ CHAVANS ALLEGATION
PRITHVIRAJ CHAVAN ACCUSES BJP
पृथ्वीराज चव्हाणांची भाजपावर टीका
PRITHVIRAJ CHAVAN ON ADANI CONTRACT
PRITHVIRAJ CHAVANS ON PM MODI

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