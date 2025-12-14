दिल्ली हादरणार! मराठी व्यक्ती पंतप्रधान होणार, 19 डिसेंबरला सत्ताबदल होण्याची पृथ्वीराज चव्हाण यांना शक्यता

ETV Bharat / state

पिंपरी - चिंचवड (पुणे) : देशाच्या राजकारणात मोठ्या उलथापालथीची शक्यता वर्तवली जात असतानाच माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एक खळबळजनक भाकीत केलंय. "येत्या 19 डिसेंबरला देशात आतापर्यंतचा सर्वात मोठा राजकीय भूकंप होईल. भारताचा पंतप्रधान बदलेल आणि तो पंतप्रधान मराठी माणूस असेल," असा दावा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलाय. विशेष म्हणजे, ही व्यक्ती भाजपामधीलच असू शकते, असं सूचक विधानही त्यांनी केलंय.

भारतातील राजकारणावर होणार परिणाम : पिंपरी चिंचवड येथे ‘जनगणमन’ या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यानंतर माध्यमांशी बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हे भाकीत केलं. त्यांनी आपल्या दाव्याला आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे संदर्भ दिले आहेत. जगभरात सध्या जे काही घडत आहे, त्याचे पडसाद भारताच्या राजकारणात उमटण्याची दाट शक्यता आहे, असं चव्हाण म्हणाले.

Prithviraj Chavan
पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याला पृथ्वीराज चव्हाण यांची हजेरी (ETV Bharat Reporter)

अमेरिकेचा दिला संदर्भ : यावेळी त्यांनी अमेरिकेतील एका महत्त्वाच्या प्रकरणाचा उल्लेख केला. तिथं अनेक दिग्गज राजकीय नेत्यांच्या बंगल्यांमध्ये कॅमेरे लावून मोठ्या प्रमाणात स्टिंग ऑपरेशन केल्याचं चव्हाणांनी सांगितलं. या स्टिंग ऑपरेशनमधून अनेक प्रभावशाली व्यक्तींचे गंभीर प्रकार उघड होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे अमेरिकेत मोठा राजकीय आणि सामाजिक धुमाकूळ माजू शकतो, असा दावा त्यांनी केला. हे स्टिंग ऑपरेशन करणारा इस्रायली गुप्तहेर असल्याचा दावा करण्यात आलाय.

भारतावर उमटू शकतात पडसाद : पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकन सरकार लवकरच एक कायदा करून येत्या 19 डिसेंबरला या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये अडकलेल्या दिग्गजांची नावं जाहीर करू शकतं. या यादीत कोणाकोणाची नावं असतील, याची सविस्तर माहिती आपल्याकडं नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, या घडामोडींचे परिणाम केवळ अमेरिकेपुरते मर्यादित राहणार नाहीत, तर त्याचे पडसाद भारतासह अनेक देशांमध्ये उमटू शकतात, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.

19 डिसेंबरकडं सर्वांचं लक्ष : याच पार्श्वभूमीवर भारतातही मोठे राजकीय बदल घडू शकतात आणि त्यामुळं पंतप्रधानपदात बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असं चव्हाण म्हणाले. त्यांच्या या विधानामुळं राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली असून, 19 डिसेंबरकडं आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

