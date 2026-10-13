"निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा दिला तर मोदींचा पराभव होईल", पृथ्वीराज चव्हाणांचं वक्तव्य
पुण्यातील महाविकास आघाडीच्या मेळाव्यात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 2024 च्या निवडणुकीत मतदार याद्यांमध्ये फेरबदल आणि गैरप्रकार झाल्याचा गंभीर आरोप केला.
Published : October 13, 2026 at 6:21 PM IST
पुणे : देशात काही दिवसांपासून काँग्रेस पक्ष तसेच 'कॉक्रोच जनता पार्टी'च्या वतीनं देशभर निवडणूक आयोगाचे आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी आक्रमक पवित्रा घेण्यात आला असून, दिल्लीत मोठं आंदोलन केलं जात आहे. याबाबत आज काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "सर्व तरुण रस्त्यावर उतरले होते. सरकार घाबरलेलं असून निवडणूक व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. सरकारकडून हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न झाला आहे. निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिला तर मोदींचा पराभव होईल किंवा निवडणुका कशा झाल्या हे लोकांना समजणार आहे. त्यामुळे ते राजीनामा देतील असं वाटत नाही आणि त्यांनी राजीनामा नाही दिला तर त्याचा फायदा आम्हाला जास्त होईल."
पुण्यातील बालगंधर्व रंगमंदिर येथे आज विधानपरिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ महाविकास आघाडीतर्फे मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या मेळाव्याला काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे देखील उपस्थित होते. यावेळी त्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.
यावेळी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, एका बाजूला 'इंडिया' आघाडीतील विरोधी पक्षांचे नेते आंदोलन करत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला युवक आपल्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांवर रस्त्यावर उतरले आहेत. तरुणांमध्ये भविष्याबाबत असुरक्षिततेची भावना असून, आपले प्रश्न सरकारकडून सुटतील याविषयी त्यांचा विश्वास कमी होत आहे. दिल्लीत सरकारनं सुमारे 37 हजार पोलीस आणि निमलष्करी दलाचे जवान तैनात केले होते. "आंदोलन करणं आणि सरकारच्या धोरणांना विरोध करणे हा संविधानानं दिलेला अधिकार आहे", असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
ते पुढे म्हणाले की, 2024 च्या निवडणुकांमध्ये निवडणूक व्यवस्थापनाच्या नावाखाली गैरप्रकार करण्यात आले आणि मतदार याद्यांमध्ये फेरबदल झाले आहेत. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका झाल्यास सत्ताधाऱ्यांना वेगळ्या राजकीय परिस्थितीला सामोरे जावे लागू शकते. दोन निवडणूक आयुक्तांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीबाबत 14 पत्रे लिहिली असून, या पत्रांची आणि उपस्थित झालेल्या आक्षेपांची दखल घेऊन चौकशी व्हावी, अशी आमची मागणी आहे. तसंच जेवढं दिवस ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा होणार नाही, तेवढं आमच्यासाठी चांगलं आहे.
हेही वाचा -
रायगड : खालापूरमध्ये वेअर हाऊसचे स्ट्रक्चर कोसळले; एका कामगाराचा मृत्यू, 25 जखमी