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कराड दक्षिणमध्ये ५६ हजार दुबार मतदारांची एसआयआर प्रक्रियेत नावे वगळा; पृथ्वीराज चव्हाण यांची मागणी

कराड दक्षिणमधील दुबार, स्थलांतरित व संशयित मतदारांची नावे वगळण्याची मागणी काँग्रेसच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

Prithviraj Chavan on sir
काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण (File Photo - ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 30, 2026 at 12:00 PM IST

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सातारा - कराड दक्षिण विधानसभा मतदार संघातील यादीमध्ये ५६ हजारहून अधिक दुबार, स्थलांतरित आणि संशयित मतदारांच्या नोंदी असल्याचा गंभीर मुद्दा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे. मतदार यादीची अचूकता, पारदर्शकता आणि त्रुटीरहितपणा हा मुक्त, निष्पक्ष व विश्वासार्ह निवडणूक प्रक्रियेचा मूलभूत आधार असल्याने विशेष मतदार यादी पुनरावलोकन (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रियेत दुबार आणि बोगस मतदारांची नावे वगळण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

काँग्रेसने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिलं - यासंदर्भात पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या वतीने सातारा जिल्हा काँग्रेसने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिलं आहे. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी वेळोवेळी लेखी स्वरूपात दुबार मतदारांची माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर केली होती. मात्र, त्यावर अपेक्षित कार्यवाही न झाल्याने दुबार आणि बोगस मतदारांचा प्रश्न कायम असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

मतदारांची आकडेवारी केली सादर - पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कराड दक्षिणमधील मतदार यादीचे संगणकीय विश्लेषण केलं आहे. त्यानुसार 21 हजार 132 मतदारांच्या नावांची तब्बल 48 हजार 741 वेळा नोंद आढळून आली आहे. त्यामुळे सुमारे 27 हजार 609 दुबार नोंदी असण्याची शक्यता आहे. याशिवाय कराड दक्षिणला लागून असलेल्या कराड उत्तर, इस्लामपूर, शिराळा, पाटण आणि पलूस-कडेगाव या पाच विधानसभा मतदारसंघांतील 28 हजार 509 मतदारांची नावे कराड दक्षिणच्या मतदार यादीत असल्याचा संशय आहे. या सर्व नोंदींची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

दुबार मतदार नावे वगळावीत - मतदाराचे नाव, मतदान केंद्र, भाग क्रमांक आणि अनुक्रमांकासह कराड दक्षिणच्या मतदार यादीतील एकूण 56 हजार 118 संशयित दुबार अथवा स्थलांतरित नोंदींची सविस्तर यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सादर केली आहे. राज्यात सध्या सुरू असलेल्या विशेष मतदार यादी पुनरावलोकन (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रियेत सर्व दुबार, स्थलांतरित व संशयित नोंदींची सखोल पडताळणी करून नियमबाह्य व अपात्र नावे नव्या मतदार यादीतून वगळावीत, अशी मागणी त्यांनी निवेदनात केली आहे.

कार्यवाहीची सविस्तर माहिती द्या - विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर 28 ऑगस्ट, 9 सप्टेंबर आणि 16 सप्टेंबर 2024 रोजी यासंदर्भात निवेदने दिली होती. त्यावर निवडणूक आयोगाने कोणती कार्यवाही केली, त्याची सविस्तर माहिती देण्याची मागणीही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी निवेदनात केली आहे.

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PRITHVIRAJ CHAVAN ON SIR
DUPLICATE VOTER KARAD
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