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‘मोदी सरकार पॅनिकमध्ये, 2029 ची खात्री नाही म्हणून पक्ष फोडत आहेत’; पृथ्वीराज चव्हाण यांचा गंभीर आरोप

कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकार आणि केंद्रीय मंत्र्यांवर जोरदार टीका केली.

Prithviraj Chavan Attacks Modi Government
माध्यमांशी बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 14, 2026 at 5:43 PM IST

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कोल्हापूर : देशातील शिक्षण व्यवस्था आणि नीटसारख्या राष्ट्रीय परीक्षांबाबत झालेलं आंदोलन हे ‘न भूतो, न भविष्यति’ अशा स्वरूपाचं होतं. या आंदोलनामुळे केंद्र सरकार आता बॅकफूटवर गेलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशातील तरुणांचा असंतोष दिसत असल्यानं मोदी सरकार सध्या ‘पॅनिक’ परिस्थितीत असल्याचा दावा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे.

कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलताना चव्हाण यांनी केंद्र सरकार आणि केंद्रीय मंत्र्यांवर जोरदार टीका केली. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आता व्हिडिओ करत आहेत. देशातील तरुणांचा असंतोष त्यांना दिसत आहे. त्यामुळे मोदी सरकार पॅनिक परिस्थितीत आहे,” असं ते म्हणाले.

पृथ्वीराज चव्हाण (ETV Bharat)

'अमित शाह सभागृहात आले नाहीत, हा घटनेचा अपमान' : केंद्रीय शिक्षणमंत्रीपद प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे देण्यात आलं आहे. मात्र, त्यांनी यापूर्वीच अनेक वादग्रस्त विधानं केली आहेत. शिक्षण आणि परीक्षा व्यवस्थेत बदल घडवून आणू शकेल, असा व्यक्ती मोदी सरकारमध्ये दिसत नसल्याची टीकाही चव्हाणांनी केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान सभागृहात उपस्थित राहिले नसल्याचा आरोप करत चव्हाण म्हणाले, “सभागृहाला सामोरं जायला तुम्ही घाबरता आणि आम्हाला पळपुटे म्हणता. अमित शाह सभागृहात आले नाहीत, हा घटनेचा, सभागृहाचा आणि जनतेचा अपमान आहे.”

'मोदी सरकारला 2029 ची खात्री नाही' : केंद्रातील मोदी सरकारला 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीची खात्री नसल्यानं राजकीय पक्ष फोडण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही चव्हाणांनी केला. दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी विरोधी पक्ष कमकुवत करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचंही ते म्हणाले.

डिलिमिटेशनच्या प्रस्तावाला काँग्रेसचा विरोध असल्याचं चव्हाणांनी स्पष्ट केलं. दक्षिणेकडील राज्यांनी गेल्या काही वर्षांत मोठी प्रगती साधली आहे. त्यामुळे डिलिमिटेशनचा कायदा मंजूर झाल्यास प्रादेशिक समतोल बिघडण्याची शक्यता असल्यानं काँग्रेसचा या कायद्याला विरोध असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावरही चव्हाण यांनी टीका केली. “धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिलेला नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या दबावामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला,” असा दावा त्यांनी केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करताना चव्हाण म्हणाले की, मोदी यांची जगभरात खिल्ली उडवली जात आहे. “कोणता पुरस्कार द्यायचा असेल तर मोदी येतील, असं परराष्ट्र मंत्रालयाकडून इतर देशांना सांगितलं जात आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. एपस्टिन फाइल्सचा संदर्भ देत पृथ्वीराज चव्हाणांनी अनिल अंबानी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्र खात्यातील हरदीप सिंह पुरी यांची नावं असल्याचा दावा केला. “ज्या जनतेनं तुम्हाला निवडून दिलं, त्या जनतेपासून तुम्ही कोणती माहिती लपवत आहात?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

'शरद पवारांची महाविकास आघाडीतून बाहेर पडण्याची शक्यता नाही' : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदारांनी नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर राजकीय चर्चांना उधाण आलं होतं. याबाबत बोलताना चव्हाण म्हणाले, “शरद पवार यांचा पक्ष महाविकास आघाडी सोडून जाईल, असं मला वाटत नाही. पवारांची जडणघडण डाव्या चळवळीची आहे. मात्र, केंद्र सरकारला विरोधी पक्ष शिल्लक ठेवायचा नाही.”

फडणवीस सरकारवरही टीका : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दावोस दौऱ्यावर टीका करताना चव्हाण म्हणाले की, दावोसला जाऊन केवळ करार करण्यात आले. प्रत्यक्षात दोन वर्षांत किती कंपन्या महाराष्ट्रात आल्या, याचा हिशेब सरकारनं द्यावा. “सरकारचे संपूर्ण लक्ष आता मोठ्या रस्त्यांकडे आहे. प्रकल्पातील 40 टक्के खायचे आणि ‘पे सीएम’ याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील सरकारही जाणार आहे,” अशी टीका त्यांनी केली.

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या प्रश्नावर न्यायव्यवस्थेबाबतही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. “माझी न्यायव्यवस्थेकडून फार निराशा झाली आहे. निर्णय न दिल्यामुळे सरकार चालू आहे. निर्णय न देणं हे त्यांच्याच हातात आहे. निर्णय न देणं हाच त्यावरील निर्णय आहे,” असे पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.

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TAGGED:

PRITHVIRAJ CHAVAN PRESS CONFERENCE
NEET PROTESTS
DELIMITATION AND POLITICS
पृथ्वीराज चव्हाण
PRITHVIRAJ CHAVAN ATTACKS MODI GOVT

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