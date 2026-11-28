Delimitation Bill: नेत्यांना अंधारात ठेवून थेट खासदार फोडण्याचा डाव; पृथ्वीराज चव्हाण यांचा आरोप
डिलिमिटेशन विधेयक मंजूर करण्यासाठी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना अंधारात ठेवून खासदारांनाच फोडण्याचा आणि 'मॅनेज' करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे.
Published : November 28, 2026 at 9:45 AM IST
सातारा : डिलिमिटेशन विधेयकासाठी उबाठा, तृणमूल काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीचे खासदार कसे फुटले? त्याचप्रमाणे थेट खासदारांनाच मॅनेज केलं, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्यांच्या हाती काय राहील, असा सवाल काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. पक्षांच्या नेत्यांना अंधारात ठेवून थेट खासदारच फोडले जात आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला. महिला आरक्षण ताबडतोब लागू करा. परिसीमन करा, पण तुलनात्मक संख्या वाढवू नका. संसदेची 543 सदस्यसंख्या आहे, तीच कायम ठेवा, अशी काँग्रेस पक्षाची भूमिका असल्याचं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं.
संयुक्त संसदीय समिती कशासाठी आहे? त्या समितीत आणि जनतेमध्ये चर्चा करा. कृषी विधेयकांसारखी विधेयकं कुणालाही विश्वासात न घेता पारित केली. याला लोकशाही म्हणतात का? तुम्ही हे सर्व लपवून का करताय, असा परखड सवालही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलं.
डिलिमिटेशन विधेयकाला सहा महिन्यांपूर्वी पाठिंबा मिळाला नाही, त्यामुळे ते मंजूर झालं नव्हतं. मग आता कशी जुळणी झाली? उबाठा पक्ष फोडला, तृणमूल काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी फोडली. शरद पवारांचे 8, तर डीएमकेचे 22 खासदार आहेत; म्हणजे बहुतेक गोळाबेरीज केलेली आहे. त्याशिवाय दोन तृतीयांश आकडाच होत नाही, असा धक्कादायक दावाच पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. तसंच, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार हा स्वायत्त पक्ष आहे; त्यांनी काय निर्णय घ्यावा, हे त्यांचे नेते ठरवतील, असंही ते म्हणाले.
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) हा महाविकास आघाडीतील महत्त्वाचा घटक पक्ष आहे. हा पक्ष जातीयवादी पक्षाकडे गेला, तर महाविकास आघाडीचं तसंच काँग्रेसचं नुकसान होईल. फुले-शाहू-आंबेडकर विचार मागे पडेल. परंतु, नेत्यांचे विचार आणि निर्णय वेगळा असला, तरी थेट खासदारांना गाठलं जात आहे. त्यामुळे खासदारांनी काही वेगळा विचार केला, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवार) नेत्यांच्या हातात काहीच राहणार नाही.
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शरद पवार यांच्या भूमिकेबद्दल स्पष्ट मत व्यक्त केलं. शरद पवार हे सध्या आजारी आहेत; तरीदेखील ते दुष्काळी दौरे करत आहेत, लोकांमध्ये जात आहेत. ते कधीच असं करणार नाहीत, याची आम्हाला खात्री आहे, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. परंतु, खासदारांनाच मॅनेज केलं, तर विचारांपेक्षा गांधीबाबा मोठा आहे, हे आपण अनेकवेळा बघितलेलं आहे. त्यामुळे गांधीबाबाचा विजय होणार की काय, ते लवकरच कळेल, असंही पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.
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