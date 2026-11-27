लोकसभेची सदस्य संख्या 543 वरून 850 झाली तर काय होईल? पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलं साखर कारखाना सभेचं उदाहरण
कोणालाही विश्वासात न घेता, मागच्या दाराने लपून छपून डिलिमिटेशन विधेयक आणले जात असल्याचा आरोप पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.
Published : November 27, 2026 at 7:50 PM IST
सातारा : भाजपा सरकारने रविवारी संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत भूमिका मांडताना भाजपाने कोणालाही विश्वासात न घेता, मागच्या दाराने लपून छपून विधेयक आणले जात असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच लोकसभेची सदस्य संख्या 543 वरून 850 झाली तर साखर कारखान्याच्या सभेसारखं चहा, लाडू-चिवडा खा आणि निघून जा, अशी संसदेची अवस्था होईल, अशी खोचक टीकाही त्यांनी केली.
परिसिमन करायचे असेल तर करा. परंतु, राज्यांची तुलनात्मक जागांची संख्या बदलून कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार असल्यास त्याला कॉंग्रेसचा ठाम विरोध राहील. महिला आरक्षण आणण्यासाठी डिलिमिटेशन करत असल्याचा दावा ही निव्वळ बोगसगिरी आणि खोटारडेपणा असल्याची टीकाही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जुन्या घटनांचा दाखला देताना सांगितले की, परिसिमन ही घटनात्मक प्रक्रिया आहे. 1951, 1961 आणि 1971 च्या जनगणनेनंतर परिसिमन झाले होते. प्रत्येक जनगणनेनंतर राज्यांच्या लोकसभेतील जागांची तुलनात्मक संख्या बदलत राहिल्यास दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय होईल. म्हणून 1976 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी 1971 च्या जनगणनेनुसार लोकसभेच्या जागांची संख्या 25 वर्षांसाठी गोठवण्याचा निर्णय घेतला होता. 2001 मध्ये हा कालावधी संपल्यानंतर पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींनी तोच निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय झाला नाही.
डिलिमिटेशन ही घटनात्मक तरतूद आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसचा त्याला विरोध नाही. मात्र, लोकसभेची सदस्य संख्या 543 वरून 850 करण्याला आमचा विरोध आहे. ही संख्या 543 च राहावी, असं आमचं म्हणणं आहे. ती 850 केली तर लोकसभेला काही अर्थ राहणार नाही. सहकारी साखर कारखान्याच्या सभेसारखं होईल. मोदी सांगतील त्याला हात वर करा. चहा, लाडू-चिवडा खा आणि निघून जा, अशी संसदेची अवस्था होईल. त्यामुळे त्याला आमचा विरोध असल्याचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.
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