महागाईच्या काळात दिलासा! पुण्यात 5 रुपयांत आरोग्यसेवा देणारा फिरता दवाखाना
पुण्यात वाढत्या वैद्यकीय महागाईच्या काळात, गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी अवघ्या 5 रुपयांत आरोग्य तपासणी आणि औषधोपचार उपलब्ध करून दिले जात आहेत.
Published : June 10, 2026 at 3:50 PM IST
पुणे - सध्या सर्वत्र महागाई वाढत असून सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचे चटके बसताना दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत माणसाच्या आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे आरोग्य. मात्र, आरोग्यसेवा दिवसेंदिवस महाग होत चालली आहे. याच पार्श्वभूमीवर रुग्णांच्या न्याय हक्कांसाठी कार्य करणाऱ्या रुग्ण हक्क परिषदेतर्फे अवघ्या 5 रुपयांत 'पृथ्वी मोबाईल क्लिनिक' (Prithvi Mobile Clinic) हा फिरता दवाखाना सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमाला नागरिकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, एका वर्षात तब्बल 70 हजारांहून अधिक नागरिकांनी या सेवेचा लाभ घेतला आहे.
केवळ 5 रुपयांत तपासणी केली जाते : सर्वसामान्य नागरिकांना दर्जेदार आणि परवडणारी आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. 'पृथ्वी मोबाईल क्लिनिक'च्या माध्यमातून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील विविध वस्त्या आणि कामगार वसाहतींमध्ये जाऊन आरोग्य शिबिरे आयोजित केली जातात. या शिबिरांमध्ये केवळ 5 रुपयांत तपासणी केली जाते आणि मोफत औषधोपचारही उपलब्ध करून दिले जातात.
कमी खर्चात दर्जेदार उपचार : याबाबत रुग्ण हक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण म्हणाले, "गेल्या अनेक वर्षांपासून रुग्ण हक्क परिषदेच्या माध्यमातून रुग्णांना पायाभूत सुविधा आणि आवश्यक औषधोपचार मिळावेत यासाठी आम्ही काम करत आहोत. या कामादरम्यान एक गोष्ट जाणवली की, गोरगरीब आणि गरजू नागरिकांना कमी खर्चात दर्जेदार उपचार मिळाल्यास त्यांचे आरोग्य अधिक चांगले राहू शकते. या उद्देशाने आम्ही झोपडपट्ट्या आणि इतर भागांमध्ये आरोग्य शिबिरांचे आयोजन सुरू केले."
70 हजारांहून अधिक नागरिकांनी घेतला सेवेचा लाभ : ते पुढे म्हणाले, "आमच्या संस्थेच्या माध्यमातून 'पृथ्वी मोबाईल क्लिनिक'तर्फे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड येथे दररोज दोन सत्रांमध्ये आरोग्य शिबिरे घेतली जातात. पहिले सत्र सकाळी 9 ते दुपारी 2, तर दुसरे सत्र सायंकाळी 5 ते रात्री 10 या वेळेत असते. दोन्ही शहरांतील विविध झोपडपट्ट्या आणि कामगार वस्त्यांमध्ये मिळून महिन्याला 60 हून अधिक, तर वर्षभरात 750 हून अधिक शिबिरांचे आयोजन केले जाते. या शिबिरांमध्ये रुग्णांना 5 रुपयांत तपासणी, मोफत औषधे दिली जातात. तसंच एखाद्या रुग्णामध्ये गंभीर आजाराचे निदान झाल्यास त्याला आवश्यक ती मदतही केली जाते. आतापर्यंत जवळपास 70 हजारांहून अधिक नागरिकांना या सेवेचा लाभ मिळाला आहे."
'व्हॅनिटी क्लिनिक'मध्ये रुपांतर : फिरते क्लिनिक सुरू करण्यामागील कारण स्पष्ट करताना उमेश चव्हाण म्हणाले, "पूर्वी खुल्या मैदानात किंवा झोपडपट्ट्यांमध्ये आरोग्य शिबिरे घेताना पावसाळ्यात मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. चिखल, औषधे भिजणे, मंडपांचे नुकसान आणि अस्वच्छता यामुळं अनेक रुग्णांमध्ये 'आम्ही गरीब आहोत म्हणून आमच्यावर रस्त्यावर किंवा फुटपाथवर उपचार केले जातात,' अशी भावना निर्माण होत होती. या समस्यांवर मात करण्यासाठी रुग्ण हक्क परिषदेने एक वाहन खरेदी करून त्याचे रुपांतर अत्याधुनिक आणि वातानुकूलित 'व्हॅनिटी क्लिनिक'मध्ये केले."
सन्मानपूर्वक आणि स्वच्छ वातावरणात उपचार : या फिरत्या क्लिनिकमध्ये बीपी मॉनिटर, ईसीजी मशीन, रक्त तपासणीची साधने यांसारखी आधुनिक वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध आहेत. त्यामुळं रुग्णांना सन्मानपूर्वक आणि स्वच्छ वातावरणात उपचार मिळत असून, डॉक्टरांनाही त्यांच्या व्यवसायाला साजेशा वातावरणात सेवा देण्याचे समाधान लाभत आहे, अशी माहिती उमेश चव्हाण यांनी दिली.
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