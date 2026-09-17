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शिर्डी साईबाबा हॉस्पिटलला 49 लाखांच्या अत्याधुनिक न्यूरोसर्जरी उपकरणाची देणगी

शिर्डी साईबाबा हॉस्पिटलला (Shirdi Saibaba Hospital) प्रिझ्मा ग्लोबलकडून 49 लाखांचे हाय स्पीड ड्रिल सिस्टीम देणगी मिळाली असून, गुंतागुंतीच्या न्यूरोसर्जरी अधिक अचूक करण्यास मदत होणार आहे.

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शिर्डी साईबाबा हॉस्पिटलच्या न्यूरोसर्जरी विभागाला अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरण (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 17, 2026 at 1:31 PM IST

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शिर्डी : साईबाबा संस्थान संचलित साईबाबा हॉस्पिटलच्या (Shirdi Saibaba Hospital) न्यूरोसर्जरी विभागाच्या वैद्यकीय सुविधांमध्ये आणखी एक महत्त्वाची भर पडलीय. मेंदू मज्जासंस्थेशी संबंधित गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियांमध्ये उपयुक्त ठरणारे सुमारे 49 लाख रुपये किंमतीचे हाय स्पीड ड्रिल सिस्टीम फॉर न्यूरोसर्जरी हे अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरण रुग्णालयाला देणगीस्वरूपात मिळालं आहे. प्रिझ्मा ग्लोबल लिमिटेडच्या वतीनं कंपनीचे संस्थापक अध्यक्ष श्रीराम अय्यर यांनी हे उपकरण साईबाबा संस्थानला प्रदान केलं.



डॉक्टरांना आवश्यक तांत्रिक सहाय्य मिळणार : श्री साईबाबा हॉस्पिटलमध्ये या उपकरणाचं विधिवत पूजन करून संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आलं. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानानं सुसज्ज असलेल्या या उपकरणामुळं न्यूरोसर्जरी विभागातील उपचारपद्धती अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार असून विविध प्रकारच्या गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियांमध्ये डॉक्टरांना आवश्यक तांत्रिक सहाय्य मिळणार आहे. मेंदू आणि मज्जासंस्थेशी संबंधित शस्त्रक्रियांमध्ये अत्यंत बारकाईनं आणि अचूकपणे वैद्यकीय प्रक्रिया करावी लागते. अशा शस्त्रक्रियांमध्ये हाडांशी संबंधित प्रक्रिया करताना अचूकता, नियंत्रण आणि सुरक्षितता यांना विशेष महत्त्व असतं. त्यासाठी आधुनिक हाय स्पीड ड्रिल सिस्टीमचा उपयोग केला जातो. नव्यानं उपलब्ध झालेल्या उपकरणामुळं शस्त्रक्रियेदरम्यान आवश्यक असलेल्या विविध प्रक्रिया अधिक अचूकपणे करण्यास मदत होणार आहे.

प्रतिक्रिया देताना डॉ. संतोष उनवणे (ETV Bharat Reporter)

गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियांमध्ये डॉक्टरांसाठी महत्त्वाचे साधन : या उपकरणामुळं न्यूरोसर्जरी विभागाची कार्यक्षमता वाढण्याबरोबरच शस्त्रक्रियांची अचूकता सुधारण्यास मदत होईल. परिणामी रुग्णांना अत्याधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उपचार उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीनं रुग्णालयाच्या क्षमतेत वाढ होणार आहे. विशेषतः मेंदू मज्जासंस्थेशी संबंधित गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियांमध्ये हे उपकरण डॉक्टरांसाठी महत्त्वाचं साधन ठरणार असल्याचं साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी सांगितलं.


देणगीमुळं आणखी बळ : श्री साईबाबा हॉस्पिटलमध्ये आधुनिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नांना या देणगीमुळं आणखी बळ मिळालं आहे. सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून प्रिझ्मा ग्लोबल लिमिटेडने केलेल्या या योगदानामुळं रुग्णालयाच्या न्यूरोसर्जरी विभागाला अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध झालं असून त्याचा लाभ गरजू रुग्णांच्या उपचारांसाठी होणार आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सामाजिक संस्थांचे योगदान यांचा समन्वय रुग्णसेवेला अधिक सक्षम करण्यासाठी उपयुक्त ठरत असल्याचं साईबाबा संस्थानचे न्यूरोसर्जन डॉ. संतोष उनवणे यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

श्री साईबाबा हॉस्पिटल
HIGH SPEED DRILL SYSTEM
SHIRDI SAIBABA HOSPITAL
शिर्डी साईबाबा
HIGH SPEED DRILL SYSTEM

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