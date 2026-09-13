मातृभाषेला प्राधान्य देणं हेच आमच्या सरकारचं धोरण - अमित शाह
मातृभाषेला प्राधान्य देणं हे आमच्या सरकारचं धोरण असून, तिच्यावरून कोणताही संघर्ष उद्भवणार नाही, असा ठाम विश्वास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मुंबईत व्यक्त केला.
Published : September 13, 2026 at 6:07 PM IST
मुंबई : ''मातृभाषेला प्राधान्य देणं, हे आमच्या सरकारचं धोरण आहे. मातृभाषेमुळे मोठा प्रश्न किंबहुना कोणताही संघर्ष उद्भवेल, असं मला मुळीच वाटत नाही. राज्यांकडे अनुभवी नेतृत्व असून, या सर्व संघर्षांवर नक्कीच योग्य उपाय शोधला जाईल. काही लोक मुद्दाम संघर्ष पेटवण्याचा किंवा तो उकळण्याचा प्रयत्न करत असतात. मात्र, राज्य पातळीवरील नेतृत्व या सर्व गोष्टींवर योग्य तो उपाय काढायला पूर्णपणे सक्षम आहे'', असा ठाम विश्वास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज मुंबईतील पत्रकार परिषदेमध्ये व्यक्त केला.
यावेळी बोलताना अमित शाह म्हणाले की, 2014 च्या आधी देश भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि जातिवाद यामुळे ग्रस्त झाला होता. मात्र, 2014 नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशानं यातून मार्ग काढून मोठी प्रगती केली आहे. गेल्या काही वर्षांत 25 कोटी लोकांनी गरिबीवर मात केली असून, 16 कोटी लोकांना स्वतःचं घर मिळालं आहे. तसंच, 16 कोटी शेतकऱ्यांना 'किसान सन्मान निधी' योजनेतून प्रत्येकी 6000 रुपये मिळाले असून, 11 कोटी लोकांना 'उज्वला' योजनेतून गॅस जोडणी मिळाली आहे. याचसोबत, 7 कोटी लोकांना वीज मिळाली असून, देशभरात रस्ते आणि रेल्वेचे मोठे पायाभूत (इन्फ्रास्ट्रक्चर) जाळं निर्माण झालं आहे. या सर्व विकासकामांच्या जोरावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देशानं मोठा विकास साधला आहे, तसंच आपण नक्षलवादावरही पूर्णपणे अंकुश आणला आहे.
यावेळी ते म्हणाले की, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शासन प्रमुख म्हणून 25 वर्षांची कारकीर्द पूर्ण केली आहे. आधी ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, तर आता देशाचे पंतप्रधान आहेत. सलग 25 वर्षे प्रमुख म्हणून काम करण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर नोंद झाला आहे. त्या निमित्तानं भाजपाच्या वतीनं 17 सप्टेंबर ते 17 ऑक्टोबर असा महिनाभर सेवा संकल्प अभियान राबवण्यात येणार आहे.
याचबरोबर 'जेन झी' (Gen Z) आंदोलनाविषयी बोलताना अमित शाह यांनी विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला. ते म्हणाले की, आपण सर्व जण एका महान लोकशाही देशामध्ये राहत आहोत. भारतीय लोकशाही आणि लोकशाही मूल्यांविषयी आमच्या मनामध्ये प्रचंड आदर आहे. काँग्रेस पक्षाप्रमाणे आम्ही कोणत्याही प्रकारे 'इमर्जन्सी माईंडसेट'चे (आणीबाणीच्या मानसिकतेचे) मुळीच नाही आहोत. त्यामुळे देशातील जनतेला असलेल्या आंदोलनाच्या अधिकाराचा आम्ही नेहमीच पूर्ण आदर करतो. लोकशाही मार्गाने होणाऱ्या कोणत्याही आंदोलनाचा आवाज दडपण्याचा आमचा प्रयत्न नसतो.
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