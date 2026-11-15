ब्रिटनचे प्रिन्स विल्यम तीन दिवस भारताच्या दौऱ्यावर ; मुंबईत मेट्रोनं करणार प्रवास
ब्रिटनचे प्रिन्स विल्यम हे तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. मुंबईच्या दौऱ्यात ते मेट्रोनं प्रवास करणार आहेत.
Published : November 15, 2026 at 10:40 PM IST
मुंबई - ब्रिटनचे प्रिन्स विल्यम हे 16 नोव्हेंबर ते 18 नोव्हेंबर या कालावधीमध्ये मुंबई दौऱ्यावर आहेत. यावेळी ते अतिशय प्रतिष्ठित असलेल्या अर्थ शॉट पुरस्कार सोहळ्यामध्ये सहभागी होणार आहेत. यावेळी मुंबईत मुक्कामात असताना प्रिन्स विल्यम हे गल्ली क्रिकेट कार्यक्रमात सहभागी होतील. तर मुंबई मेट्रोने देखील प्रवास करणार आहेत. याविषयीची माहिती भारतातील ब्रिटिश कार्यवाहक उच्चायुक्त बेन मेलोर यांनी माध्यमांना दिली.
प्रिन्स विल्यम यांच्या दौऱ्यामध्ये प्रिन्सेस केट मिडलटन यादेखील असणार आहेत. या दौऱ्याचे प्रमुख आकर्षण म्हणजे प्रिन्स विल्यम यांनी हवामान बदलावरील उपायांसाठी सुरू केलेल्या अर्थशॉर्ट पुरस्कार सोहळा आहे. यंदाच्या पुरस्कारांसाठी पाच श्रेणीमध्ये 21 व्यक्तींचा समावेश आहे. त्यांची अंतिम फेरीमध्ये निवड करण्यात आली आहे.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: The Bandra-Worli Sea Link is illuminated as part of the city's preparations to welcome the Prince and Princess of Wales, Prince William and Princess Catherine, who arrive in Mumbai tomorrow for a three-day visit centred around the 2026 Earthshot Prize.— ANI (@ANI) November 15, 2026
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: The Bandra-Worli Sea Link is illuminated as part of the city's preparations to welcome the Prince and Princess of Wales, Prince William and Princess Catherine, who arrive in Mumbai tomorrow for a three-day visit centred around the 2026 Earthshot Prize.— ANI (@ANI) November 15, 2026
वेल्सचे राजकुमार आणि राजकुमारी यांच्या स्वागतासाठी मुंबईत जय्यत तयारी सुरू आहे. या तयारीचा भाग म्हणून वांद्रे-वरळी सी-लिंकला रोषणाई करण्यात आली आहे. 'प्रिन्स ऑफ वेल्स' प्रिन्स विल्यम आणि 'प्रिन्सेस ऑफ वेल्स' प्रिन्सेस कॅथरीन यांच्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) रोषणाईने उजळून निघालं आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) मुख्यालय आकर्षक रोषणाईनं उजळलं आहे.
संपूर्ण जग हे हवामान बदलाचा क्षेत्रातील भारताचे नेतृत्व यावेळी पाहणार आहे. जगासमोरील सर्वात कठीण आव्हानांवर मात करण्यासाठी ब्रिटन आणि भारत कशाप्रकारे एकत्र येऊन काम करू शकतो, हे दाखवण्यासाठी उत्तम संधी आहे. हा जगासमोर खूप आदर्श ठरेल, असेही यावेळी सांगण्यात आले. याचबरोबर क्लीन एनर्जी म्हणजेच स्वच्छ ऊर्जेचा विचार करण्याच्या भारताच्या योजना देखील महत्त्वकांक्षी आणि योग्य आहेत, हेदेखील सांगण्यात आलं.
भारताची का झाली निवड? - अर्थशॉट पुरस्कारासाठी भारताची निवड का करण्यात आली, यावर सांगण्यात आले की, नवनवीन शोध आणि त्यांना मोठ्या स्तरावर नेण्याची क्षमता ही भारतामध्ये आहे. यासाठी अर्थ शॉर्ट पुरस्कारासाठी भारत हे एक नैसर्गिक व्यासपीठ ठरते. जागतिक पर्यावरणीय आणि आर्थिक प्रगती साधण्यासाठी भारतासोबत काम करताना नेहमीच अभिमान वाटला आहे. भारताचे आणि ब्रिटनचे संबंध हे अतिशय जुने असून गेल्या तीन दशकांमध्ये भारताने मोठी प्रगती केल्याचं ब्रिटिश कार्यवाहक उच्चायुक्त बेन मेलोर यांनी सांगितलं.