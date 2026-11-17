ब्रिटनच्या शाही दांपत्याची मुंबईत ई-रिक्षातून खास सफर
मुंबईचा खालावलेला एक्युआय सुधारण्यासाठी भविष्यात अधिकाअधिक ई-वाहनांच्या वापराला पर्याय नसल्याचा प्रिन्स विल्यम आणि केट यांच्याकडून संदेश.
Published : November 17, 2026 at 10:55 AM IST
मुंबई - भारतभेटीवर असलेल्या प्रिन्स ऑफ वेल्स विल्यम आणि प्रिन्सेस ऑफ वेल्स कॅथरीन यांनी मुंबई दौऱ्यातील आपल्या दुसऱ्या दिवशी वांद्रे रिक्लेमेशन येथील बॉटनिकल गार्डनला भेट दिली. या भेटीदरम्यान त्यांनी 'द अर्थशॉट प्राईज 2026' चे फायनालिस्ट असलेल्या महिंद्रा लास्ट माईल मॉबिलिटीच्या इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलरचं सारथ्य केलं आणि जगभरातून आलेल्या 15 फायनालिस्टशी संवाद साधला.
शाही दांपत्याची ई रिक्शातून सफर - मुंबईच्या वांद्रे-वरळी सी-लिंकच्या पार्श्वभूमीवर हा कार्यक्रम पार पडला. सध्या मुंबईचा एक्यूआय फारच खालवला असून हवेची गुणवत्ता अतिशय खराब श्रेणीत गेलीय. हीच परिस्थिती सुधारायचीय तर भविष्यात ईलेक्ट्रीक व्हेइकलशिवाय पर्याय उरणार नाही. त्यामुळे या सफरीतून पर्यावरण संवर्धनाचा हाच संदेश देत शाही दांपत्यानं मंगळवारी आपली ही खास ई रिक्षा सफर केली.
अर्थशॉट 2026 च्या फायनलिस्ट आणि त्यांचं कार्य - महिंद्रा लास्ट माईल मॉबिलिटी ही कंपनी स्वच्छ शहरी वाहतुकीवर भर देण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. कंपनीतर्फे सुमन मिश्रा यांची निवड करण्यात आलीय. तर दुसरी भारतीय फायनालिस्ट संस्था 'महिला हाऊसिंग्स ट्रस्ट' हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी समुदाय-आधारित उपाय विकसित करत आहे. भारत पहिल्यांदाच या पुरस्कार सोहळ्याचं आयोजन करत आहे. मंगळवारी बीकेसीतील जिओ होणाऱ्या या मुख्य सोहळ्यात 5 विजेत्यांची घोषणा केली जाणार असून, प्रत्येक विजेत्याला त्यांचे पर्यावरणीय प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी एक दशलक्ष पौंड (£1 million) चं बक्षिस देण्यात येणार आहे.
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