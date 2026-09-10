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मूर्तीच्या रंगासह मातीचे दर वाढले; गेल्या वर्षीपेक्षा 20 ते 25 टक्क्यांची वाढ

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गणपती शाळांमध्ये बाप्पाच्या मूर्ती तयार होतात. विविध आकार, आकर्षक रूपे यात साकारली जात आहेत.

Prices of clay and idol paints have risen
मूर्तीच्या रंगासह मातीचे दर वाढले (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 10, 2026 at 1:10 PM IST

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सिंधुदुर्ग : कोकणात गणेशोत्सव महत्त्वाचा मानला जातो. लाखो चाकरमानी गणपतीसाठी गावची वाट धरतात, कितीही महागाई वाढली तरी बाप्पासाठी कुठेही काही कमी करताना दिसत नाही. पण आता बाप्पाच महागले असून, कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याने मूर्तीच्या किमतीमध्येही 20 ते 25 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे यंदाच्या उत्सवावर महागाईचे संकट गडद झाल्याचे दिसते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गणपती शाळांमध्ये बाप्पाच्या मूर्ती तयार होतात. विविध आकार, आकर्षक रूपे यात साकारली जात आहेत, अशा गणेशमूर्तीवर रंगरंगोटी करण्याचे काम जोमात सुरू आहे.

पीओपीच्या दरातही लक्षणीय वाढ : मूर्ती तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल, रंग, पीओपी, शाडू माती, सजावटीचे साहित्य तसेच वाहतूक खर्चात झालेल्या वाढीमुळे गणेशमूर्तीच्या दरात मागील वर्षाच्या तुलनेत तब्बल 25 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. विशेषतः रंगाचे दर वाढले आहेत, त्यामुळे मूर्तीकार चांगलेच हवालदिल झाले आहेत. गणेशमूर्ती तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पीओपीच्या दरातही लक्षणीय वाढ झाली आहे. गणपती तयार करण्यासाठी माती लागते त्याचे दरही वाढले आहेत. मूर्तीचे दर यावर्षी 20 ते 25 टक्क्याने वाढणार असून, यात एक फुटाची मूर्ती गेल्या वर्षी 1500 रुपयांना मिळत होती, आता त्याऐवजी ती दोन हजार रुपयांना मिळणार आहे. तर दीड फुटांच्या दरात दोन हजार ऐवजी अडीच हजार रुपयांएवढी वाढ झाली आहे. पण काही मूर्तीकार यात कमी जास्त करू शकतात, पण साधारण हा दर असाच असेल, असे सांगितले जात आहेत.

रंगाचे दर वाढले : गणेशमूर्ती तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे मूर्तिकारांसमोर उत्पादन खर्चाचे मोठे आव्हान आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरता आणि युद्धजन्य परिस्थितीचा अप्रत्यक्ष परिणाम रंग, थिनर आणि सजावटीसाठी लागणाऱ्या काही साहित्याच्या पुरवठ्यावर झाला आहे. रंगांच्या साहित्यावर 18 टक्के जीएसटी भरावा लागत आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चात आणखी भर पडत आहे.

गणेश मूर्तीच्या दरात 25 टक्क्यांनी वाढ : कच्चा माल, रंग आणि वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे यंदा गणेश मूर्तीच्या दरात 25 टक्क्यांनी वाढ करावी लागत आहे. रंगांच्या साहित्यावर 18 टक्के जीएसटी, तसेच कोकणात सर्रास मूर्ती या मातीच्या तयार करण्यात येतात, त्यामुळे मातीचे दर ही वाढले आहेत, त्यामुळे यावर्षी गणेश मूर्तीचे दर वाढणार आहे.

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TAGGED:

ECO FRIENDLY GANESHA IDOLS
HANDCRAFTED CLAY IDOLS
गणेश मूर्ती
GANESH UTSAV

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