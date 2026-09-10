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पुण्यात 'गणपती तुमचा, किंमतही तुमचीच' उपक्रमाला भक्तांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

महागाईत पुणेकरांना दिलासा देण्यासाठी प्रल्हाद गवळी मित्र परिवाराच्या 'गणपती तुमचा, किंमतही तुमचीच' या अनोख्या उपक्रमाचा ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी सज्जाद सय्यद यांनी घेतलेला हा विशेष आढावा.

Prhalad Gawali Mitra Parivar Ganpati Tumcha Kimatahi Tumchich i
पुण्यात 'गणपती तुमचा, किंमतही तुमचीच' उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 10, 2026 at 1:34 PM IST

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Updated : September 10, 2026 at 1:43 PM IST

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पुणे : येत्या 14 सप्टेंबरपासून सर्वत्र गणेशोत्सवाला सुरुवात होत आहे. या पार्श्वभूमीवर बाजारपेठा सज्ज झाल्या असून, विविध रंगांतील बाप्पाच्या मूर्ती विक्रीसाठी दाखल झाल्या आहेत. यंदा वाढत्या महागाईमुळे मूर्तींच्या किमतींमध्ये 15 ते 20 टक्क्यांनी वाढ झाली असून, प्रत्येक मूर्तीमागे जवळपास 800 ते 1000 रुपयांची वाढ झाली आहे. असं चित्र असतानाही, पुण्यात सर्वसामान्य नागरिकांना आपल्या घरोघरी बाप्पाची स्थापना करता यावी, यासाठी प्रल्हाद गवळी मित्र परिवाराच्या वतीनं 'गणपती तुमचा, किंमतही तुमचीच' हा अनोखा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या आवडीनुसार आणि परवडणाऱ्या किमतीत बाप्पाची मूर्ती मिळत आहे.

पुण्यात 'गणपती तुमचा, किंमतही तुमचीच' उपक्रम (ETV Bharat)

यंदा उपक्रमाचं सहावं वर्ष

कोरोना काळात सर्वसामान्य नागरिकांना बाप्पाची मूर्ती घरी न बसवताच उत्सव साजरा करावा लागला होता. तर काही नागरिकांकडे पैसे नसल्यामुळे गणेशोत्सवात त्यांना बाप्पाची मूर्ती घरी नेता आली नव्हती. ही बाब सामाजिक कार्यकर्ते प्रल्हाद गवळी यांच्या लक्षात आली. त्यांनी तत्काळ मंडळातील सहकाऱ्यांशी चर्चा करून, सर्वसामान्य लोकांच्या घरात बाप्पाची मूर्ती असावी यासाठी "गणपती तुमचा, किंमतही तुमचीच" हा उपक्रम सुरू केला. या उपक्रमांतर्गत केंद्रावर एक कलश ठेवण्यात आला आहे. नागरिकांनी आपल्या इच्छेनुसार आणि क्षमतेनुसार पैसे त्या कलशामध्ये टाकायचे आणि बाप्पाची मूर्ती घरी घेऊन जाऊन उत्साहात गणेशोत्सव साजरा करायचा, अशी ही संकल्पना आहे. यंदा या उपक्रमाचं सलग सहावं वर्ष आहे.

35 ते 40 हजार बाप्पाच्या मूर्ती देण्यात आल्या

सध्या पुणे शहरासह संपूर्ण राज्यात गणेशोत्सवाची लगबग सुरू झाली असून, ठिकठिकाणी बाजारपेठा सजल्या आहेत. पुण्यात अनेक ठिकाणी गणपती बाप्पाच्या मूर्तींचे स्टॉल लागले आहेत. यंदा मूर्तींच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असतानाही, प्रल्हाद गवळी मित्र परिवाराच्या वतीनं नागरिकांना त्यांच्या इच्छेनुसार व परवडणाऱ्या किमतीत बाप्पाची मूर्ती देण्यात येत आहे. यंदा जवळपास 5 ते 6 हजार बाप्पाच्या मूर्ती देण्यात येणार आहेत. या सहा वर्षांच्या उपक्रमात आतापर्यंत जवळपास 35 ते 40 हजार बाप्पाच्या मूर्ती देण्यात आल्या असून, या सर्व मूर्ती पर्यावरणपूरक असल्याचं यावेळी प्रल्हाद गवळी यांनी सांगितलं.

सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा

पैशांच्या अभावी कोणालाही बाप्पाची स्थापना करण्यापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी पुण्यातील पेठेत सुरू झालेल्या या उपक्रमाची चर्चा शहरभर सुरू झाली आहे. त्यामुळे शहरातील विविध भागांतील नागरिक बाप्पाची मूर्ती घेण्यासाठी या ठिकाणी येत आहेत. यावेळी आलेल्या एका महिला भाविकानं सांगितलं, "सध्या बाजारात बाप्पाच्या मूर्तींच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. महागाईच्या या काळात 'गणपती तुमचा, किंमतही तुमचीच' हा उपक्रम पाहून आम्ही इथं आलो. या ठिकाणी अतिशय सुंदर बाप्पाच्या मूर्ती असून, आपल्याला परवडेल त्या किमतीत मूर्ती मिळत आहे." तसेच दुसऱ्या एका महिलेनं सांगितलं, "माझ्या घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे; पण मला घरी बाप्पा बसवण्याची तीव्र इच्छा असल्यानं गेल्या तीन वर्षांपासून मी याच ठिकाणाहून बाप्पाची मूर्ती घेऊन जात आहे. हा उपक्रम खूप चांगला असून यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळत आहे."

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Last Updated : September 10, 2026 at 1:43 PM IST

TAGGED:

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प्रल्हाद गवळी गणपती उपक्रम
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