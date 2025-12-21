प्रतिष्ठेच्या लढतीत संगमनेर सेवा समितीची एकहाती सत्ता; संगमनेर नगरपरिषदेत तांबे-थोरातांचे वर्चस्व कायम
गेल्या चार दशकांत इतकी चुरशीची आणि प्रतिष्ठेची निवडणूक क्वचितच पाहायला मिळालीय. संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून असलेल्या संगमनेर नगरपरिषद निवडणुकीत मतदारांनी तांबे-थोरातांच्या बाजूने स्पष्ट कौल दिलाय.
Published : December 21, 2025 at 3:55 PM IST
अहिल्यानगर : संगमनेर नगरपरिषद निवडणुकीचा रणसंग्राम अखेर संपला असून, या निवडणुकीत आमदार सत्यजित तांबे आणि माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने आपला किल्ला अभेद्य असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध केलंय. गेल्या चार दशकांत इतकी चुरशीची आणि प्रतिष्ठेची निवडणूक क्वचितच पाहायला मिळालीय. संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून असलेल्या संगमनेर नगरपरिषद निवडणुकीत मतदारांनी तांबे-थोरात यांच्या बाजूने स्पष्ट कौल दिलाय.
तांबेंकडून संगमनेर सेवा समितीची स्थापना : संगमनेर विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांचा शिंदे शिवसेनेचे उमेदवार अमोल खताळ यांनी पराभव केल्यानंतर तालुक्यातील राजकीय समीकरणे बदलू लागली होती. सुभाष चंद्र बोस यांनी फॉरवर्ड ब्लॉक या पक्षाची 3 मे 1939 स्थापना केली होती. तेव्हा वर्ष 1985 मध्येही बाळासाहेब थोरात यांनी फॉरवर्ड ब्लॉक पक्षाच्या सिंह चिन्हावरून निवडणूक लढवली होती. त्याच धर्तीवर आमदार सत्यजित तांबे यांनीही या निवडणुकीत सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांना एकत्र घेत संगमनेर सेवा समितीची स्थापना केली. सिंह चिन्हावर नगरसेवकपदाचे उमेदवार देत पत्नी डॉ. मैथिली तांबे यांना नगराध्यक्ष पदासाठी मैदानात उतरवले होते.
शहराच्या राजकारणात नवा इतिहास घडवला : दुसरीकडे संगमनेर विधानसभा मतदारसंघाचे शिंदे शिवसेनेचे आमदार अमोल खताळ यांनीही आपली ताकद पणाला लावत भावजय सुवर्णा खताळ यांना नगराध्यक्षपदासाठी उभे करत नगरसेवकपदासाठीही शिवसेनेच्या चिन्हावर उमेदवार उभे केले होते. तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने स्वतंत्रपणे नगरसेवकपदासाठी उमेदवार रिंगणात उतरवले होते. नगराध्यक्षपदासाठी झालेल्या थेट लढतीत संगमनेर सेवा समितीच्या उमेदवार डॉ. मैथिली तांबे यांनी विरोधकांचे सर्व अंदाज मोडीत काढत तब्बल 16 हजार 400 मतांचं मताधिक्य घेत विजय मिळवून शहराच्या राजकारणात नवा इतिहास घडवला. तसेच एकूण 30 पैकी तब्बल 27 जागांवर संगमनेर सेवा समितीच्या उमेदवारांनी विजय मिळवत नगरपरिषदेवर निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले. शिवसेनेला केवळ एक जागा मिळाली. तर दोन अपक्ष उमेदवार विजयी झाले.
तांबे-थोरात विरुद्ध खताळ-विखे अशी लढाई : निकाल जाहीर होताच संगमनेरमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. गुलाल उधळत, ढोल-ताशांच्या निनादात कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला. या निकालाने संगमनेर शहर अजूनही तांबे-थोरात यांच्या ताब्यात असल्याचे ठामपणे अधोरेखित झालंय. संगमनेर नगरपरिषद निवडणूक केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेपुरती मर्यादित नव्हती. तर तांबे-थोरात विरुद्ध खताळ-विखे अशी दोन प्रभावशाली राजकीय घराण्यांतील अस्तित्वाची लढाई ठरली होती. महायुतीने संपूर्ण ताकद पणाला लावत प्रचारात आघाडी घेतली होती. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांनीही मैदानात उतरून प्रचार केला. मात्र प्रचाराचा गाजावाजा मतपेटीत बदलू शकला नाही.
