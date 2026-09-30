आदित्य ठाकरे, संजय राऊत यांच्या दबावानंतर पुरवणी जबाबात नावांचा समावेश, पूर्णेकर हत्या प्रकरणी मिनाक्षी राजेंद्र शिंदे यांच्यावर संशयाची सुई
पूर्णेकर हत्या प्रकरणी मिनाक्षी आणि राजेंद्र शिंदे यांच्या नावांचा समावेश करण्यात आलाय. गुहमंत्र्यानी राजीनामा द्यावा अशी मागणी संजय राऊत यांनी केलीय.
Published : September 30, 2026 at 10:22 PM IST
ठाणे - शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे मानपाडा विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येनंतर ठाण्यात राजकीय वातावरण तापलं आहे. बुधवारी सायंकाळी शिवसेना (उबाठा) आमदार आदित्य ठाकरे आणि खासदार संजय राऊत यांनी कापूरबावडी पोलीस ठाण्यात जाऊन सह पोलीस आयुक्त डॉ. ज्ञानेश्वर चव्हाण यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संशयितांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली.
हा खून आहे, कोणत्याही दबावाखाली काम करू नका. सरकार येते आणि जाते, हे कॉन्ट्रॅक्ट किलिंगचे प्रकरण आहे. अशाप्रकारे माणसे संपवणे हे चालणार नाही, ठाणे हे स्वतंत्र राज्य आहे का? असा प्रश्न करत आज एक पूर्णेकर मारला, यांची भीती चेपेल, उद्या दुसरा पूर्णेकर मारतील, अशा शब्दात संजय राऊत यांनी पोलिसांना फैलावर घेतलं. पूर्णेकर कुटुंबीयांनी संशय व्यक्त केलेल्या व्यक्तींची नावे एफआयआरमध्ये समाविष्ट करा, अशी मागणी त्यांनी केली. मागणी मान्य न झाल्यास जमावासह संशयितांच्या घरी जावं लागेल, असा इशारा राऊत यांनी दिला. दरम्यान, मृत प्रदीप पूर्णेकर यांचा मुलगा राम आणि भाऊ जयनाथ यांच्या फिर्यादीवरून कापूरबावडी पोलिसांनी पुरवणी जबाबात नोंदवण्यात आला. त्यामध्ये शिंदे सेनेच्या माजी महापौर तथा महिला आघाडी प्रमुख मिनाक्षी शिंदे आणि त्यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांच्या नावांचा समावेश करण्यात आल्याचं पोलिसांनी राऊत यांना सांगितलं. संबधित संशयितांवरील आरोपांची सत्यता पोलिसांनी तपासावी तसंच, पूर्णेकर कुटुंबाला न्याय मिळेपर्यंत आंदोलनातून माघार घेणार नसल्याचंही राऊत यांनी बजावलं.
रात्री निघाली अंत यात्रा - काल रात्री हत्या झाल्यानंतर पुर्णेकर यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी मुंबई येथे पाठवण्यात आला होता. दुपारी मृतदेह शव वाहिनीतून पोलीस ठाण्यात घेऊन आल्यावर कुटुंबीयांनी आक्रोश करत मुख्य आरोपींवर कारवाईची मागणी केली. दरम्यान संजय राऊत आदित्य ठाकरे यांची भेट झाल्यानंतर कुटुंबीयांचा सांत्वन करण्यात आलं आणि मग पूर्णेकर कुटुंबीयांनी प्रदीप पूर्णेकर यांच्या अंतिम संस्काराची तयारी केली आणि रात्री उशिरा त्यांच्यावर अंतिम संस्कार करण्यात आले.
गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा - राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी ठाण्यात संजय राऊत यांनी केली आहे. प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणात मुख्य आरोपी मोकाट आहेत. कायदा सुव्यवस्था ढासळली आहे. म्हणून राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा असं सांगत संजय राऊत आणि आदित्य ठाकरे यांनी पूर्णेकर कुटुंबीयांचं सांत्वन केलं. आदित्य ठाकरे आणि खासदार संजय राऊत यांनी ठाणे पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांची ठाणे आयुक्तालयात भेट घेतली. ही भेट शिवसेना ठाकरे शिवसेनेचे मानपाडा विभाग प्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्या संदर्भात होती.
प्रदीप पुर्णेकर यांच्या पत्नीने केले आवाहन - लोकांसाठी काही करू नका त्याचा परिणाम आम्हाला भोगायला लागला आहे. माझी मुले आता बापाला मुकली आहेत बहीण म्हणून बोलणारे जीवावर उठले असं सांगत मृत प्रदीप पूर्णेकर यांच्या पत्नीने आक्रोश केला.
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