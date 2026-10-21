कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहणासाठी राष्ट्रपतींना निमंत्रण; पैठणी, आदिवासी उत्पादने आणि नाशिकच्या संस्कृतीची खास भेट
राष्ट्रपतींना सादर करण्यात आलेलं निमंत्रण वैशिष्ट्यपूर्ण कलात्मक संकल्पनेवर आधारित आहे.
Published : October 21, 2026 at 4:35 PM IST
नाशिक : नाशिक-त्र्यंबकेश्वर इथं होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या भव्य पर्वाचा शुभारंभ ठरणाऱ्या 31 ऑक्टोबरच्या ध्वजारोहण सोहळ्याचं निमंत्रण राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना देण्यात आलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळानं राष्ट्रपती भवन येथे भेट घेऊन हे निमंत्रण दिलं.
या भेटीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रपतींना 31 ऑक्टोबर रोजी नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे आयोजित ध्वजारोहण सोहळ्याचं औपचारिक निमंत्रण दिलं. तसेच महाराष्ट्राच्या आध्यात्मिक परंपरा, आदिवासी उद्योजकता, वस्त्रकला, कृषिसमृद्धी आणि खाद्यसंस्कृती यांची ओळख करून देणारा विशेष भेटवस्तू संचही प्रदान केला.
ध्वजारोहण सोहळ्याच्या दिवशी आयोजित गोदा आरती, नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळाचं उद्घाटन, कुंभमेळा गीताचं लोकार्पण, कुंभमेळ्यावर आधारित कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन आणि कुंभमेळा टपाल तिकिटाचं अनावरण या कार्यक्रमांसाठीही राष्ट्रपतींना आमंत्रित करण्यात आलं आहे.
या प्रसंगी अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा, आपत्ती व्यवस्थापन व कुंभमेळा मंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे आणि अन्न व औषध प्रशासन व विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ उपस्थित होते.
कुंभमेळा आणि महाराष्ट्राची संस्कृती दर्शवणारे अनोखे निमंत्रण :
राष्ट्रपतींना सादर करण्यात आलेलं निमंत्रण वैशिष्ट्यपूर्ण कलात्मक संकल्पनेवर आधारित आहे. निमंत्रणाची पेटी उघडताच कुंभमेळ्याची पौराणिक पार्श्वभूमी, आध्यात्मिक महात्म्य आणि भव्यता दर्शवणारी त्रिमितीय (पॉप-अप) कलाकृती उलगडते. दृष्टी, श्रवण, गंध, चव आणि स्पर्श या पंचेंद्रियांशी संबंधित अनुभवांचा समावेश असलेल्या या संकल्पनेतून नाशिकचा सांस्कृतिक वारसा, पवित्र गोदावरीचा महिमा आणि भारतीय परंपरेतील कुंभमेळ्याचं अनन्यसाधारण महत्त्व अधोरेखित करण्यात आलं आहे.
आदिवासींनी तयार केलेल्या वस्तूंची भेट :
आदिवासी विकास विभागांतर्गत शबरी नॅचरल्सच्या उत्पादनांचा या भेटवस्तू संचात समावेश आहे. अगरबत्ती, भरडधान्यांपासून तयार केलेले खाद्यपदार्थ, मोहफुलांपासून बनवलेली उत्पादनं, बांबूपासून तयार केलेल्या वस्तू आणि वनमध अशा विविध उत्पादनांतून आदिवासी समाजाचं पारंपरिक ज्ञान, नैसर्गिक संसाधनांचा सुयोग्य वापर आणि स्थानिक उद्योजकतेचं सामर्थ्य अधोरेखित होते. आदिवासी कारागिरांचं कौशल्य, स्थानिक उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न आणि समुदायांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा संदेशही या माध्यमातून देण्यात आला आहे.
पैठणीसह नाशिकच्या कृषी आणि खाद्यसंस्कृतीचा सन्मान :
महाराष्ट्राच्या वस्त्रपरंपरेचा मानबिंदू असलेल्या येवला येथील पैठणीचा या भेटवस्तू संचात समावेश करण्यात आला आहे. नाशिकच्या कृषिसमृद्धीचं प्रतिनिधित्व काळ्या मनुका आणि काजू या उत्पादनांद्वारे करण्यात आलं आहे. नाशिकच्या खाद्यपरंपरेचे प्रतीक असलेल्या चिवड्यासह निवडक मिठाई आणि सुकामेव्याचाही या संचात समावेश आहे.