डिजिटल युगात वाचन संस्कृतीची जपणूक; सुनील गायकवाड यांनी घरातच उभारलं 3000 पुस्तकांचं ग्रंथालय
डिजिटल युगात वाचन संस्कृतीची जपणूक होताना दिसत नाही. मात्र शिक्षक डॉ. सुनील गायकवाड यांनी घरातच 3000 पुस्तकांचं वैयक्तिक ग्रंथालय उभारलंय.
गंगापूर (छत्रपती संभाजीनगर ) - मोबाईल, इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या वाढत्या प्रभावामुळे पुस्तकं वाचण्याची संस्कृती कमी होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. मात्र, गंगापूर येथील शिक्षक डॉ. सुनील गायकवाड यांनी आपल्या घरात उभारलेल्या तब्बल तीन हजारांहून अधिक पुस्तकांच्या वैयक्तिक ग्रंथालयातून वाचनाची ज्योत आजही तेवत ठेवली आहे. वाचनाची आवड असल्यानं साडेतीन हजाराच्यावर पुस्तकं असलेलं हे घरगुती ग्रंथालय विद्यार्थ्यांसह तरुण पिढीसाठी प्रेरणास्थान ठरत आहे.
घरात प्रवेश करताच दिसतात पुस्तकं - डॉ. गायकवाड यांच्या घरात प्रवेश करताच ठिकठिकाणी पुस्तकं ठेवल्याचं पाहायला मिळतं. विषयानुसार मांडलेली पुस्तकांची समृद्ध रांग लक्ष वेधून घेते. इंग्रजी साहित्य, इतिहास, साहित्य, विज्ञान, तत्त्वज्ञान, राजकारण, समाजशास्त्र, काव्य, कथासंग्रह, चरित्रे तसंच विविध स्पर्धा परीक्षांची पुस्तकं अशा विविध पुस्तकांचा ग्रंथालयात समावेश आहे. पुस्तकांची नीटनेटकी मांडणी आणि जतन केलेलं पाहता ‘घरातच साकारलेलं छोटं ग्रंथालय’ अशीच भावना प्रत्येकाच्या मनात निर्माण होते. शिक्षक म्हणून विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची गोडी निर्माण व्हावी, अभ्यासाची आवड वाढावी आणि विचारक्षम पिढी घडावी, या उद्देशानं डॉ. गायकवाड यांनी वर्षानुवर्षे पुस्तकं संकलित केली. काळानुसार हा संग्रह वाढत गेला आणि आज तो तीन हजारांच्या पुढे पोहोचला आहे.
पुस्तक वाचनाचा मुलांना शिकवताना फायदा - स्वतः नियमित वाचन करणारे शिक्षक सुनील गायकवाड विद्यार्थ्यांना ‘दररोज किमान काही पानं वाचा’ असा आग्रह धरतात. तसंच शाळेत शिकवताना मुलांना वाचन केलेल्या पुस्तकाचा संदर्भही देतात. डिजिटल स्क्रीनच्या वाढत्या वापराच्या काळात अनेक पुस्तकांचा संग्रह वाचनाचा आनंद जिवंत ठेवणारा हा उपक्रम सर्वांसाठी आदर्श ठरत आहे. शिक्षकानी उभारलेल्या वाचन चळवळीचं उत्तम उदाहरण म्हणून शिक्षक सुनील गायकवाड यांचं हे ग्रंथालय ओळखलं जात आहे. आजच्या डिजिटल युगातही वाचनाची नवी पहाट दाखवणारं डॉ. सुनील गायकवाड यांचं हे घरगुती ग्रंथालय खऱ्या अर्थानं प्रेरणादायी ठरत आहे.
शिक्षणाची ओढ कायम - शिक्षणाची ओढ कधीही कमी होऊ दिली नाही असं सुनील गायकवाड सांगतात. १९९३ साली न्यू हायस्कूलमध्ये नोकरीला लागल्यानंतर त्यांनी बीएपर्यंत शिक्षण पूर्ण केलं. पुढे २००८ मध्ये एम.ए. (इंग्रजी), २०११ ला एम. फिल. २०१८ मध्ये पीएच. डी. आणि २०२२ मध्ये सेट परीक्षा उत्तीर्ण करत त्यांनी सतत ज्ञानसाधना सुरू ठेवली. सध्या ते मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या शाळेत कार्यरत आहेत.
पंधराहजार पुस्तकांचा पीडीएफ स्वरुपात संच - डिजिटल युगात शिक्षण अधिक सुलभ व्हावं नेट-सेटची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुस्तकं सहज उपलब्ध व्हावीत, या उद्देशानं सुनील गायकवाड हे देशातील विविध राज्यातील विद्यार्थ्यांना ही पुस्तकं मागणीनुसार पाठवत असतात. तब्बल १५ हजारांहून अधिक पुस्तकं पीडीएफ स्वरूपात उपलब्ध करून देत देशभरातील नेट-सेट परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या पुस्तकांचा मोठा आधार मिळत आहे.
