मुंबईत स्वदेशी बनावटीच्या अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी सिस्टीमचं सादरीकरण!
या कार्यक्रमात भारतासह परदेशातील अनेक नामवंत हृदयरोगतज्ज्ञ आणि सर्जन सहभागी झाले होते.
Published : November 4, 2025 at 8:15 PM IST
मुंबई : आरोग्यसेवा क्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या सहाय्यानं भारतानं एक अभूतपूर्व यश मिळवलं आहे. मुंबईत काल (3 नोव्हेंबर) "रोबोटिक कार्डियाक सीएमई" हा विशेष कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमात 'मेड इन इंडिया' मंत्रा सर्जिकल रोबोटिक सिस्टीम या पूर्णपणे स्वदेशी बनावटीच्या अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी सिस्टीमचं सादरीकरण करण्यात आलं. हा कार्यक्रम एसएस इनोव्हेशन्स इंटरनॅशनल आयएनसी आणि असोसिएशन ऑफ कार्डियाक सर्जन्स मुंबई यांच्यावतीनं आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात भारतासह परदेशातील अनेक नामवंत हृदयरोगतज्ज्ञ आणि सर्जन सहभागी झाले होते.
अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी मशीन : एसएसआय मंत्रा सर्जिकल रोबोटिक सिस्टीम म्हणजे भारतातील पहिली अशी अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी मशीन आहे. ही सिस्टीम पूर्णपणे भारतीय संशोधक आणि अभियंत्यांनी विकसित केली आहे. या मशीनला सेंट्रल ड्रग्स स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनकडून अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. या सिस्टीमची खासियत म्हणजे टेली सर्जरी आणि टेली प्रॉक्टरिंग या दोन्ही सुविधा म्हणजेच डॉक्टर देशातील किंवा परदेशातील रुग्णालयातूनही सर्जरीचे थेट मार्गदर्शन करू शकतात.
जागतिक स्तरावर नवी दिशा देणार : एसएसआय मंत्रा सिस्टीममध्ये 32 इंचाचा 3D 4K मॉनिटर, 23 इंचाचा टच पॅनेल आणि एकावेळी काम करणारे 5 रोबोटिक आर्म्स अशी अनेक अत्याधुनिक वैशिष्ट्यं आहेत. ही सिस्टीम महागड्या परदेशी तंत्रज्ञानाला टक्कर देणारी असून, भारतीय रुग्णालयांना परवडेल अशा किमतीत उपलब्ध आहे, अशी माहिती डॉ. हुसाम बलखी यांनी दिली. तसंच ही सिस्टीम रोबोटिक कार्डियाक सर्जरीला जागतिक स्तरावर नवी दिशा देणार असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. तर डॉ. नितीन कुमार राजपूत यांनी भारतात एसएसआय मंत्रा सिस्टीम सर्वप्रथम वापरल्याचा अनुभव सांगत, रुग्णांमध्ये ही प्रणाली वापरू देण्याबाबत झालेला सकारात्मक बदल अधोरेखित केला.
शस्त्रक्रिया यशस्वी झाल्याचं समाधान : याचबरोबर, हृदयात असलेल्या समस्येमुळं एका 22 वर्षीय तरुणीच्या लग्नाला कसा अडथळा येत होता, याचं उदाहरण डॉ. नितीन कुमार राजपूत यांनी दिलं. तसंच या सिस्टीमचा उपयोग करण्यास तिच्या कुटुंबीयांनी आधी विरोध केल्याचं त्यांनी सांगितलं. मशीनवर विश्वास ठेवून बहिणीच्या ऑपरेशनला कशी परवानगी देऊ, असा सवाल तिच्या भावानं केला होता. मात्र, अनेक हॉस्पिटल्सना भेटी देऊन त्या हॉस्पिटल्सकडून ऑपरेशनसाठी नकार दिल्यानंतर त्यानं डॉ. नितीन कुमार राजपूत यांना भेटून एसएसआय मंत्रा सिस्टीमद्वारे ऑपरेशन करण्यास होकार दिला. दिल्लीत झालेली ती शस्त्रक्रिया यशस्वी झाल्याचं समाधान डॉ. नितीन कुमार राजपूत यांनी व्यक्त केलं.
भारताच्या आरोग्यक्रांतीची नवी सुरुवात : डॉ. ऋत्विक भुयान यांनीही या सिस्टीमची अचूकता, सुलभता आणि विश्वासार्हता याबद्दल समाधान व्यक्त केलं. या "रोबोटिक कार्डियाक सीएमई" या कार्यक्रमात 300 हून अधिक डॉक्टर आणि वैद्यकीय तज्ज्ञ सहभागी झाले होते. भारत आता आरोग्यसेवा क्षेत्रात केवळ आयातदार नाही, तर नवीन तंत्रज्ञानाचा निर्माता देश ठरला आहे. एसएसआय मंत्रा ही केवळ मशीन नाही, तर ही भारताच्या आरोग्यक्रांतीची नवी सुरुवात आहे, असं डॉ. हरीश बदामी यांनी सांगितलं. तर एसएसआय मंत्रा ही सिस्टीम स्वदेशी बुद्धिमत्ता, वैज्ञानिक कौशल्य आणि जागतिक दर्जाचा संगम आहे. 'मेड इन इंडिया'चा खरा अर्थ आणि भारताच्या आत्मनिर्भर आरोग्यसेवेचं प्रतीक आहे, असं मत डॉ. ललित मलिक यांनी व्यक्त केलं.
