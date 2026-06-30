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'त्या' घटनेनंतर आता प्री स्कूलची होणार तपासणी, शिक्षण विभागाने घेतली भूमिका

शाळेची ऑनलाइन नोंदणी आहे का? सीसीटीव्ही कार्यान्वित आहेत का? शिक्षक निकषानुसार आहेत का? या बाबींची तपासणी होणार असल्याची माहिती शिक्षण अधिकारी जयश्री चव्हाण यांनी दिली.

प्रातिनिधिक चित्र
प्रातिनिधिक चित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 30, 2026 at 8:09 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर - जिल्ह्यातील प्री स्कूल आणि डे केअर सेंटरची तपासणी केली जाणार असल्याची माहिती शिक्षण विभागाने दिली आहे. काही दिवसांपूर्वी शहराच्या सिडको भागात असणाऱ्या प्री स्कूलमधे एका 23 महिन्याच्या बाळाला त्याच्या वर्गातील दुसऱ्या चिमुकल्याने मारहाण केली. सर्व प्रकार होत असताना शालेय कर्मचाऱ्यांचे तिकडे लक्ष नसल्याचं सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यानं टिपलं होतं. पालकांच्या तक्रारीनंतर एमआयडीसी सिडको पोलिसात सात जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर सुरू असणाऱ्या प्री स्कूलबाबत अनेक प्रश्न उपस्थितीत झाले आहेत. त्यानुसार आता शाळांची स्थिती, परवानगी, सुरक्षा याबाबत तपासणी केली जाणार असल्याची माहिती शिक्षण अधिकारी जयश्री चव्हाण यांनी दिली.


अशी झाली होती घटना - सिडको येथील फर्स्ट क्राय शाळेत मागील आठवड्यात एक दुर्दैवी प्रकार घडला होता. शाळेतील ऍक्टिव्हिटी रूममध्ये तीन चिमुकले खेळत होते. तिथे एक महिला कर्मचारी लक्ष देण्यासाठी तैनात केली होती. मात्र काही वेळाने ती त्या खोलीच्या बाहेर पडली, तिने मुले बाहेर येऊ नये त्याकरता त्या खोलीचा दरवाजा लाऊन घेतला. मात्र ती बाहेर पडताच तीन मुलांपैकी अडीच वर्षाच्या एका मुलानं 23 महिन्याच्या लहान मुलाला मारहाण करण्यास सुरुवात केली. त्याने लाथा बुक्क्यांनी मारहाण केली. शिवाय त्याला अनेक ठिकाणी चावे देखील घेतले. हा सगळा प्रकार होत असताना शाळेतील शिक्षक किंवा कर्मचाऱ्यांचे तिकडे लक्ष नव्हते. त्यामुळे हलगर्जी केल्याचा आरोप पालकांनी करत एमआयडीसी पोलिसात तक्रार दिली. त्यावरून शाळा प्रशासन, शिक्षक आणि कर्मचारी असे सात जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.


शाळांच्या व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह - या घटनेनंतर शाळांच्या व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थितीत करण्यात आले आहेत. गल्लोगल्ली सुरू होणाऱ्या प्री स्कूलना परवानगी देताना काय निकष आहेत, त्यांना परवानगी कोण देते असे अनेक प्रश्न उपस्थितीत करण्यात आले आहेत. प्री स्कूलमधे सुरक्षा व्यवस्था, नेमलेले शिक्षक यांच्यासाठी काय निकष असावे हे देखील स्पष्ट नसल्याने शाळांबाबत अनेक संशय व्यक्त केले गेले. त्यामुळेच आता जिल्ह्यात असणाऱ्या शाळांची तपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षण विभागाने दिली आहे. शाळेची ऑनलाइन नोंदणी आहे का? सीसीटीव्ही कार्यान्वित आहेत का? नेमलेले शिक्षक निकषानुसार आहेत का? या सर्व बाबींची तपासणी होणार असल्याची माहिती शिक्षण अधिकारी जयश्री चव्हाण यांनी दिली.


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TAGGED:

PRESCHOOLS
प्री स्कूलची होणार तपासणी
शिक्षण अधिकारी जयश्री चव्हाण
एमआयडीसी सिडको
PRESCHOOLS TO UNDERGO INSPECTION

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