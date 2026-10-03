ठाकरेंच्या 'गर्जना मोर्चा'ची तयारी पूर्ण, मोठा जनसमुदाय एकत्र येण्याची अपेक्षा
राज ठाकरेंनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठकीद्वारे गर्जना मोर्चाच्या तयारीचा आढावा घेतला असून, उद्धव ठाकरेंकडून शिवसैनिकांनाही आदेश जारी करण्यात आलेत.
Published : October 3, 2026 at 3:59 PM IST
मुंबई: केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या गलथान कारभाराविरोधात आणि लोकशाही, संविधानाच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना या दोन्ही पक्षांच्या वतीनं उद्या रविवारी दक्षिण मुंबईत भव्य 'गर्जना' मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलंय. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या विरोधात 4 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत निघणाऱ्या या 'गर्जना' मोर्चासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) या दोन्ही पक्षांकडून जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या मनमानी कारभाराच्या आणि मतदार यादीमधील विशेष पुनर्निरीक्षण प्रक्रियेच्या (SIR) विरोधात 'ठाकरे बंधूंनी' हा संयुक्त एल्गार पुकारला आहे.
मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी राज ठाकरेंनी कंबर कसली - या मोर्चाच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी मनसे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे यांनी पक्षाच्या सर्व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. मनसे पदाधिकाऱ्यांच्या या विशेष बैठकीत राज ठाकरे यांनी मनसेच्या वरिष्ठ नेत्यांपासून ते जिल्हाध्यक्षांपर्यंत सर्वांशी सविस्तर चर्चा करून मोर्चाच्या नियोजनाचा आढावा घेतला. लोकशाही टिकवण्यासाठी हा लढा महत्त्वाचा असल्याचं सांगत रविवारी सकाळी 10 वाजता सुरू होणाऱ्या या 'गर्जना' मोर्चात सर्व पदाधिकाऱ्यांनी आणि महाराष्ट्र सैनिकांनी सर्वसामान्य लोकांसह पूर्ण ताकदीनिशी सहभागी व्हावं, असं आवाहन त्यांनी या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून केलेलं आहे. राज ठाकरेंच्या या आवाहनानंतर मनसे कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झालं असून, 4 ऑक्टोबरच्या मोर्चासाठी पक्षाकडून जोरदार तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
शिवसेनेकडूनही जोरदार तयारी - शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या मोर्चाला महाविकास आघाडीतील मित्रपक्षांसह राज्यातील इतर प्रमुख विरोधी पक्षांनी आपला जाहीर पाठिंबा दिलेला आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष (शेकाप) आणि डावे पक्ष या मोर्चात पूर्ण ताकदीनिशी उतरणार आहेत. हा केवळ एका पक्षाचा नसून लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षणासाठी काढण्यात आलेला सर्वसामान्यांचा 'जनमोर्चा' असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय.
कसा असेल 'गर्जना मोर्चा'? - या ऐतिहासिक मोर्चासाठी शिवसेना आणि मनसेनं जोरदार तयारी केलीय. हा भव्य मोर्चा रविवार 4 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11 वाजता सुरू होईल. कार्यकर्ते सकाळी 10 वाजल्यापासूनच मेट्रो सिनेमाजवळ जमण्यास सुरुवात करतील. मुंबई पोलिसांच्या विनंतीचा मान ठेवून मोर्चाच्या मार्गात बदल करण्यात आलेला आहे. आधी हा मोर्चा भायखळ्यावरून निघणार होता, त्यानंतर जेजे मार्गावरून तो आझाद मैदानात येणार होता. परंतु आता तो 'मेट्रो सिनेमा' ते 'बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) मुख्यालय' असा निघेल. त्यानंतर महापालिका मुख्यालयासमोर या मोर्चाचं जाहीर सभेत रूपांतर होईल, जिथं दोन्ही ठाकरे बंधू आणि प्रमुख नेते मोर्चाला संबोधित करतील.
पक्षाचे झेंडे बाजूला, हातात फक्त तिरंगा - या मोर्चाचं आणखीन एक वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाचे झेंडे वापरले जाणार नाहीत. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी सर्व शिवसैनिकांना, मनसैनिकांना हातात केवळ तिरंगा ध्वज घेऊन सहभागी होण्याचं आवाहन केलंय. मोर्चाच्या नियोजनासाठी व अंतिम रणनीती आखण्यासाठी राज ठाकरे यांनी पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसोबत 'शिवतीर्थ'वर तातडीची बैठक घेतली असून, दोन्ही बाजूंचे समन्वयक मुंबईत शांतता राखत विराट गर्दी जमवण्यासाठी सज्ज झालेत. शनिवारी दोन्ही पक्षाचे नेते या परिसराची एकत्रित पाहाणी करणार आहेत. रविवारचा दिवस असल्यानं या परिसरात तितकीशी रहदारी नसेल मात्र या निमित्तानं मोठ्या प्रमाणात जनसमुदाय एकत्र येण्याची शक्यता असल्यानं पोलीस प्रशासनाकडून कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे. निवडणूक आयोगाकडून मतदारांची कथित फसवणूक होत असल्याचा आरोप करत ठाकरे बंधू पुन्हा एकदा मुंबईच्या रस्त्यावर एकत्र ताकद दाखवण्यासाठी सज्ज झालेत.
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