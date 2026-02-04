महाशिवरात्रीला पहिल्यांदाच घृष्णेश्वराचा गाभारा बंद; मोबाईल अन् कॅमेऱ्यालादेखील बंदी
महाशिवरात्रानिमित्त राज्यातील सर्वच महादेव मंदिरात तयारीला सुरुवात झालीय. घृष्णेश्वराचं दर्शन सर्व भाविकांना मिळावं, यासाठी मंदिर प्रशासनानं महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय.
Published : February 4, 2026 at 12:04 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात 15 फेब्रुवारीला सर्वत्र महाशिवरात्री मोठ्या उत्साहात साजरी होणार आहे. त्यानिमित्त सर्वच महादेव मंदिरात तयारी सुरू झालीय. 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी शेवटचे देवस्थान असणाऱ्या घृष्णेश्वर मंदिरात देखील तयारीला सुरुवात झालीय. देश-विदेशातून मोठ्या संख्येनं भक्त घृष्णेश्वराच्या दर्शनासाठी येत असतात. त्यामुळं भाविकांना घृष्णेश्वराचं विनाअडथळा दर्शन घेता यावं, यासाठी गाभाऱ्यातील दर्शन बंद ठेवण्यात येणार असल्याचा निर्णय श्रीघृष्णेश्वर देवस्थान ट्रस्ट, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
गाभाऱ्यात दर्शन नाही : वेरूळ येथील 12 वे ज्योतिर्लिंग असलेल्या घृष्णेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीसाठी तयारी सुरू झालीय. मंदिर परिसरात येणाऱ्या लाखो भाविकांना सुलभ दर्शन मिळावं यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. उपाययोजना करण्यासाठी वेरूळ इथं जिल्हा प्रशासनानं बैठक आयोजित केली. यामध्ये श्रीघृष्णेश्वर देवस्थान ट्रस्ट आणि प्रशासनाची बैठक झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, पोलीस अधीक्षक विजय राठोड उपस्थित होते.
ग्रामस्थांना या वेळेत मिळणार दर्शन : "भाविकांना लवकर दर्शन मिळावं, यासाठी पहिल्यांदाच गाभाऱ्यातील दर्शन यात्रेच्या काळात बंद ठेवण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. सर्व भाविकांना बाहेरूनच दर्शन घ्यावं लागणार आहे. मात्र वेरूळ परिसरातील ग्रामस्थांना पहाटे 4 ते सकाळी 7 या काळात ओळखपत्र दाखवून थेट मंदिरात प्रवेश दिला जाणार आहे, अशी माहिती तहसीलदार संतोष गुट्टे यांनी बैठकीत दिली.
इतर व्यवस्था देखील करण्यात येणार : यात्रेच्या दरम्यान परिसरात अनेक दुकान रस्त्यावर थाटली जातात. यावेळी ती दुकानं किमान पाच ते दहा फूट मागं लावण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. याशिवाय मंदिरापासून एक किलोमीटर अंतरापर्यंत गाडी पार्किंगला मनाई असणार आहे. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून मोबाईल आणि कॅमेरा परिसरात नेण्यास मनाई असणार आहे. तीर्थकुंडात अनेक जण स्नान करण्यासाठी जातात. यावेळी कोणतीही घटना घडू नये यासाठी लाईफ गार्ड तैनात करण्यात येणार आहेत. याशिवाय परिसरात स्वच्छता ठेवण्यासाठी वेगळी यंत्रणा असणार आहे. फिरते शौचालय विविध ठिकाणी लावण्यात येतील, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे.
