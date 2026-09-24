गणेशोत्सव 2026 : श्रीगणेश विसर्जनाकरता पुणे महानगरपालिकेच्या वतीनं तयारी पूर्ण
विसर्जन मिरवणुकीच्या मुख्य रस्त्यांवरील खड्डे दुरुस्ती, सुलभ शौचालये, अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक ध्वनिक्षेपक, सीसीटीव्ही सनियंत्रण आणि आपत्कालीन प्रतिसाद पथकांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
Published : September 24, 2026 at 6:22 PM IST
पुणे - सर्वत्र मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव सुरू असून अनंत चतुर्दशीला गणेशोत्सवाची सांगता मिरवणूक होणार आहे. त्यासाठी प्रशासनाकडून सर्व तयारी करण्यात आली आहे. सकाळी नऊ वाजता पुण्यातील सार्वजनिक मिरवणुकीला सुरवात होणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी दिली.
विसर्जन मिरवणुकीच्या अनुषंगानं महापालिकेच्या वतीनं नदीकिनारा परिसरातील विसर्जन घाटांवरील दुरुस्ती, रंगरंगोटी, लोखंडी टाक्या, निर्माल्य कलश विसर्जन हौद, विसर्जन घाटावरील विद्युत व्यवस्था, कचरा वाहतूक व्यवस्थेचं नियोजन या स्वरूपाच्या कामाबरोबर सार्वजनिक स्वच्छता मिरवणूक मार्गावरील स्वच्छता, औषधोपचाराची व्यवस्था, ग्रुप स्लीपिंग कंटेनर, निर्माल्य कलश, कीटकनाशक फवारणी, विसर्जन घाटावर अग्निशमन दलाचे कर्मचारी व्यवस्थापन, घाटावर औषध फवारणी नदी किनाऱ्याच्या विसर्जन घाटांवर तसंच ज्या भागात नदी, तलाव, विहिरी नाहीत अशा परिसरातून विसर्जन हौद लोखंडी टाक्यांची सोय करण्याचं काम करण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर जीव रक्षकांच्या नियुक्ती, दोन पाळ्यांत अधिकारी-कर्मचारी यांच्या नियुक्ती, सुरक्षा यंत्रणा, विद्युत जनित्र, ध्वनिक्षेपक यंत्रणा, जलवाहिनी मलवाहिनी यांची गळती ठिकाणे त्वरित दुरुस्ती करण्यासाठी स्वतंत्र कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त करण्यात आलेल्या आहेत. ध्वनीक्षेपणाची प्रकाशाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे, अशी माहिती यावेळी महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी दिली.
राम पुढे म्हणाले की, विसर्जन मिरवणुकीच्या मुख्य रस्त्यांवरील खड्डे दुरुस्ती, सुलभ शौचालये, अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक ध्वनिक्षेपक, सीसीटीव्ही सनियंत्रण आणि आपत्कालीन प्रतिसाद पथकांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसंच नागरिकांनी काही अडचणी आल्यास तत्काळ प्रशासनाला माहिती देण्याचं आवाहनही करण्यात आलं आहे.
पुणे महानगर पालिका अग्निशमन दलाकडून गणेशोत्सव कालावधीत 15 घाटांवर मुख्य अग्निशमन अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली अग्निशमन दलाचे 22 अग्निशमन अधिकारी, 15 फायरमन तसंच 120 जीवरक्षक दहा दिवस बंदोबस्तासाठी तैनात असतात. विविध घाटांवर दलाकडून 28 लाईफ जॅकेट, 14 रिंग आणि 14 दोरखंड उपलब्ध करुन देण्यात आले त. पाण्याच्या ठिकाणी कोणी जवळ जाऊ नये याची दक्षता घेतली जात असून जवानांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्यात. विसर्जन मिरवणुकीच्यावेळी अग्निशमन वाहन आग वा आपत्कालीन परिस्थितीत वेळेत पोहचेल यादृष्टीने अलका टॉकीज चौकात मंडपाच्या जवळ एक अग्निशमन वाहन विसर्जन पूर्ण होईपर्यंत असते आणि या मंडपात दलाचे तीन जवान आपत्कालीन प्रसंगी संपर्कासाठी तैनात असणार आहेत.
श्री गणेशोत्सवाच्या अनुषंगाने अग्निशमन दलामार्फत श्री गणेश विसर्जनाच्यावेळी नदी पात्रामध्ये गणपती विसर्जनाकरता आलेल्या नागरिकांचा / भाविकांचा बुडण्याचा धोका लक्षात घेता, सन 1992 पासून दरवर्षी प्रमाणे यावर्षीही नदीकाठच्या विसर्जन घाटांवर दुर्घटना घडू नये म्हणून अग्रिशमन दलाकडून सुरक्षिततेच्या दृष्टीने फायरमन सेवक तसंच त्यांच्या मदतीला जीवरक्षकांचा बंदोबस्त करण्यात आला आहे.
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