गोराईमध्ये 'इंटरनॅशनल टुरिझम स्पॉट' उभारण्याची तयारी; पण पर्यावरण तज्ज्ञ आणि मच्छिमारांचं मत काय?
गोराईमध्ये मनोरंजन पार्क, वॉटर स्पोर्ट्स, रिसॉर्ट, आकर्षक उद्यान आणि जगभरातील पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या पर्यटन सुविधा तयार करण्याचं सरकारचं नियोजन आहे.
मुंबई : गोराईच्या सुमारे 128 एकर शासकीय जमिनीवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं पर्यटन स्थळ उभारण्याची योजना वेग घेत आहे. काल (24 नोव्हेंबर) झालेल्या बैठकीत पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी प्रकल्पाचं सादरीकरण ऐकून सर्व प्रलंबित कामं लवकर निकालात काढण्याचे आदेश दिले आहेत. गोराईमध्ये मनोरंजन पार्क, वॉटर स्पोर्ट्स, रिसॉर्ट, आकर्षक उद्यान आणि जगभरातील पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या पर्यटन सुविधा तयार करण्याचं सरकारचं नियोजन आहे. यासाठी आंतरराष्ट्रीय पर्यटन विकासकांना सहभागी करण्यासंदर्भात सांगण्यात आलं. तसंच प्रकल्प पीपीपी पद्धतीनं म्हणजेच सरकार आणि खाजगी गुंतवणूक अशा स्वरूपात हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे.
पर्यावरण आणि मच्छीमार व्यवसायाचा विचार करावा : दरम्यान, पर्यावरण संघटना आणि मच्छीमार बांधवांनी या प्रकल्पाला विरोध करत पर्यावरण आणि मच्छीमार व्यवसायाचा विचार करावा, असं आवाहन सरकारला केलं आहे. गोराईमध्ये 'इंटरनॅशनल टुरिझम स्पॉट' उभारण्याबाबत काल झालेल्या बैठकीला पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, पर्यटन विभागाचे संचालक डॉ. बी.एन. पाटील, एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक निलेश गटणे यांसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मंत्र्यांनी विभागाला स्पष्ट सांगितलं की, परवानग्यांच्या प्रक्रियेत अडथळे राहू देऊ नयेत आणि प्रकल्प आकर्षक व आधुनिक स्वरूपात उभा राहावा. गोवा, केरळ आणि मध्यप्रदेशातील पर्यटन प्रकल्पांचा अभ्यास करून त्यातील उत्तम मॉडेल गोराईत वापरण्यावरही भर दिला आहे.
पर्यटन विभागाकडून काय दावा करण्यात आलाय?
- मुंबईतच भव्य मनोरंजन आणि वॉटर स्पोर्ट्स सुविधा मिळतील.
- कुटुंबासोबत बाहेर फिरायला जाण्यासाठी शहराच्या लगेच जवळ आकर्षक ठिकाण असेल.
- परिवहन आणि रस्ते सुधारतील.
- स्थानिक तरुणांना रोजगार व व्यवसायाच्या संधी वाढतील.
- परिसरात पर्यावरणीय-थीम्ड पार्क आणि निसर्ग अनुभव केंद्रही उपलब्ध असतील.
- तसंच, मुंबईकरांना गोवा किंवा परदेशात जाण्याची गरज पडणार नाही. गोराईतच जागतिक दर्जाचा पर्यटन अनुभव मिळेल.
पर्यावरण तज्ज्ञ आणि स्थानिकांची चिंता वाढतेय : या प्रकल्पाचं चित्र एकतर्फी आहे, असं पर्यावरण अभ्यासकांचं मत आहे. "गोराई परिसर हा मँग्रोव्ह, समुद्रकिनारा आणि पाणथळ प्रदेश या दृष्टीनं अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. काही पर्यावरण अभ्यासकांचे म्हणणं आहे की, मोठ्या प्रमाणातील बांधकामामुळं मँग्रोव्ह आणि समुद्री जैवविविधतेवर परिणाम होऊ शकतो. परिसरात पावसाळ्यात आधीच पूराचा धोका वाढलेला असताना, मोठ्या प्रकल्पामुळं तो अजून गंभीर होऊ शकतो. शिवाय आवाज, कचरा आणि पर्यटन यामुळे समुद्री जीवन आणि पक्षी प्रजातींवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे प्रकल्पामुळं मुंबईकरांना मनोरंजन, पर्यटन आणि निसर्ग अनुभवासाठी मोठा फायदा होऊ शकतो, तर दुसरीकडे पर्यावरण आणि स्थानिकांच्या जीवनावर मोठा परिणाम होण्याची भीती आहे," असं पर्यावरण अभ्यासक आणि पर्यावरण दक्षता मंडळचे उपाध्यक्ष संजय जोशी यांनी सांगितलं. याचबरोबर, "सरकारनं जर विकासक, पर्यावरण तज्ज्ञ, स्थानिक समाज आणि पर्यटन विभाग या सर्वांचा योग्य समन्वय साधला तर गोराईला इंटरनॅशनल टुरिस्ट डेस्टिनेशन बनवणं शक्य आहे. नाहीतर हा प्रकल्प विकास विरुद्ध पर्यावरण, या संघर्षाचं आणखी एक उदाहरण ठरू शकतो," असा इशारा देखील संजय जोशी यांनी दिला आहे.
तज्ज्ञ आणि स्थानिकांच्या मागण्या :
- प्रकल्प "सस्टेनेबल टुरिझम" या पद्धतीनं केला जावा.
- मँग्रोव्ह, समुद्री जीवन आणि पाणथळ प्रदेशाला हानी न पोहोचता योजना आखली जावी.
- स्थानिक लोकांना रोजगार, व्यवसाय आणि अधिकारांमध्ये थेट सहभाग मिळावा.
सागरी जीवांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता : "विकासाचं आकर्षण बघायला छान वाटतं, पण त्यात आमचा आवाज, आमचा जमिनीचा हक्क आणि आमचा रोजगार कुठं असणार? समृद्धी बाहेरून येणार्यांची होईल, आमच्या हातात उरतील फक्त तात्पुरती छोटी-मोठी कामं," असं मच्छीमार संघटनेचे सदस्य सागर कदम यांनी म्हटलं आहे. तसंच निसर्गाच्या प्रत्येक गोष्टीला काही-ना-काही अर्थ असतो, असं सागर कदम सांगतात. "समुद्रापासून काही किलोमीटर अंतरावर उगवणारी खारफुटी म्हणजे काय? तर खारफुटी ही किनारपट्टीवरील ओलसर अशा जमिनीवर झुडपे आणि झाडे जी भरती-ओहोटीच्या ठिकाणी दलदलीत आणि चिखलाच्या किनाऱ्यावर वाढतात. यामुळं प्रत्यक्ष समुद्रातील जीवांचा थेट जमिनीशी संबंध येत नाही. आणि त्यांच्या जीवन साखळीला बाधा येत नाही. पण जर याच जागांवर पर्यटनस्थळाच्या नावाखाली बांधकामं, गाड्यांची ये-जा, आवाजाचं प्रदूषण सुरु झालं तर सागरी जीवांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होईल," असं सागर कदम यांनी म्हटलं आहे. याशिवाय, "गोराईतील पर्यटन प्रकल्पामुळं मुंबईचे पर्यटन विश्व बदलण्याची क्षमता आहे. पण फक्त भव्य प्रकल्प उभारणं आणि आर्थिक गती वाढवणं पुरेसं नाही. स्थानिकांचा विश्वास, पर्यावरणाची सुरक्षा आणि सामायिक लाभ याशिवाय असा विकास यशस्वी होत नाही," असं सागर कदम यांचं मत आहे.
