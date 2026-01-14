छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी यंत्रणा सज्ज; 859 उमेदवारांचे भवितव्य 11 लाख 17 हजार मतदार ठरवणार!
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका निवडणुकीत एकूण 11,17,477 मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत.
Published : January 14, 2026 at 5:51 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगानं 15 जानेवारी रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. त्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले असून आज सकाळपासून ईव्हीएम वाटप करण्यासाठी सुरुवात झाली. महानगरपालिका प्रशासनातर्फे मतदान केंद्र व मनुष्यबळ व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यासाठी शहरातील एकूण 1267 मतदान केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यासाठी एकूण 5588 मतदान केंद्राध्यक्ष व पोलिंग अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात आले असून मतदानाच्या दिवशी कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी पर्यायी व्यवस्था देखील सज्ज ठेवण्यात आली आहे, अशी माहिती महानगरपालिकेतर्फे देण्यात आली.
मतदान प्रक्रिया पडणार पार : छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका निवडणुकीत एकूण 11,17,477 मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. तसंच, विविध राजकीय पक्ष व अपक्ष मिळून एकूण 859 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. वेबकास्टिंग व निवडणूक निरीक्षण मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व विश्वासार्ह राहावी, यासाठी 537 मतदान केंद्रांवर मतदान कक्षाच्या आत व बाहेर वेबकास्टिंग कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. याशिवाय, निवडणूक कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी 173 क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. स्ट्राँगरूम व मतमोजणी केंद्रे, मतदानानंतर ईव्हीएम यंत्रे सुरक्षित ठेवण्यासाठी व मतमोजणीसाठी शहरात चार स्ट्राँगरूम व मतमोजणी केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत.
चार ठिकाणी होईल मतमोजणी
- शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, उस्मानपुरा.
- शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय, स्टेशन रोड.
- एस. एफ. एस. शाळा, जालना रोड.
- गरवारे आयटी पार्क, चिकलठाणा एमआयडीसी, या चार ठिकाणी मतमोजणी पार पडणार आहे.
निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पडण्यासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज : "मतदानाचा दिवशी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलीस आयुक्तालय तर्फे पोलीस आयुक्तालयाचे एकूण 3307 पोलीस अधिकारी-कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. याशिवाय, 1928 होमगार्ड आणि राज्य राखीव पोलीस दलच्या (एसआरपीएफ) एकूण एक कंपनी व दोन प्लाटून असे अतिरिक्त मनुष्यबळ देखील तैनात करण्यात आले आहेत. महानगरपालिका प्रशासनातर्फे मतदारांना निर्भयपणे मतदान करण्याचं आवाहन करण्यात आलं असून, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस प्रशासनासह समन्वय साधण्यात आला आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पडण्यासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज आहे," अशी माहिती मनपा आयुक्त जी श्रीकांत यांनी दिली.
एकूण मतदार संख्या - 11,17,477
पुरूष मतदार - 5,74,528
महीला मतदार - 5,42,865
इतर मतदार - 84
महापालिका निवडणूक उमेदवार
- एकूण उमेदवार - 859
- पुरुष उमेदवार - 480
- महिला उमेदवार - 379
मतदान केंद्र - 1267
निवडणुकीसाठी नियुक्त करण्यात आलेले कर्मचारी 5588 (मतदान केंद्राध्यक्ष, पीओ 1 ते 3)
मतमोजणी
सर्व 29 प्रभागांची मतमोजणी एकाच वेळी सुरू केली जाणार आहे. तर एकूण 04 मतमोजणी कक्ष असणार आहेत.
1) सेंट फ्रांसिस हायस्कुल, जालना रोड.
2) शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय, रेल्वे स्टेशन रोड, उस्मानपुरा
3) गरवारे सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क, एमआयडीसी चिकलठाणा.
4) शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, उस्मानपुरा.
