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लोकलमध्ये कळा आल्या अन् ठाणे स्थानकात गुंजली किंकाळी; महिला अन् रेल्वे पोलिसांच्या तत्परतेमुळं लोकलमध्येच सुखरूप प्रसूती

टिटवाळ्याहून मुंबईकडं जाणाऱ्या लोकल ट्रेनमध्ये शीतल कांबळे या महिलेची ठाणे स्थानकादरम्यान प्रसूती झाली. रेल्वे पोलिसांच्या मदतीनं आई व नवजात मुलीला कळवा रुग्णालयात दाखल केलं.

PREGNANT WOMAN LOCAL TRAIN
महिलेला रुग्णालयात नेताना पोलीस आणि नागरिक (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 4, 2026 at 8:19 PM IST

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ठाणे : टिटवाळ्याहून मुंबईच्या दिशेनं जाणाऱ्या एका स्लो लोकल ट्रेनमध्ये शनिवारी (दि.4) संध्याकाळी एक थरारक पण सुखद घटना घडली. एका गर्भवती महिलेला धावत्या लोकलमध्येच प्रसूती कळा येऊ लागल्या आणि रेल्वे पोलीस, महिला प्रवासी यांच्या तत्परतेमुळं ठाणे रेल्वे स्थानकात गाडी आली असता, लोकलमध्येच या महिलेची सुखरूप प्रसूती झाली. सध्या माता आणि नवजात बाळ दोन्ही सुरक्षित असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती डॉक्टरांनी दिली.

लोकलच्या डब्यातच गोंडस मुलीचा जन्म : मिळालेल्या माहितीनुसार, शीतल बबलू कांबळे असं प्रसूती झालेल्या महिला प्रवाशाचं नाव आहे. त्या टिटवाळा इथून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसकडं (CSMT) जाणाऱ्या स्लो लोकल ट्रेननं प्रवास करत होत्या. शनिवारी (दि.4) सुमारे सायंकाळी 5.34 वाजण्याच्या सुमारास लोकल ट्रेन ठाणे रेल्वे स्थानकादरम्यान पोहचत असतानाच शीतल यांना तीव्र प्रसूती कळा येऊ लागल्या. डब्यातील इतर महिला प्रवाशांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून तातडीनं एकमेकांना मदतीचा हात दिला. गाडी ठाणे स्थानकात थांबताच रेल्वे पोलिसांनी तातडीनं धाव घेतली. रेल्वे पोलीस आणि प्रवाशांच्या तत्परतेमुळं लोकलच्या डब्यातच शीतल यांनी एका गोंडस मुलीला जन्म दिला. स्थानकावर बाळ आणि आईचा रडण्याचा आवाज ऐकून प्रवाशांनी सुटकेचा श्वास सोडला.

आई आणि मुलीची प्रकृती स्थिर : प्रसूती झाल्यानंतर रेल्वे पोलिसांनी वेळ न गमावता आई आणि नवजात मुलीला पुढील उपचारासाठी तातडीनं कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात दाखल केलं. रुग्णालयाचे डॉक्टर अनिरुद्ध माळगांवकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'शीतल कांबळे आणि त्यांच्या नवजात मुलीची प्रकृती पूर्णपणे स्थिर असून डॉक्टर त्यांच्यावर योग्य ती देखरेख ठेवून आहेत.' रेल्वे पोलीस आणि प्रवाशांनी दाखवलेल्या या समयसूचकतेचे सर्वच स्तरांतून कौतुक होत आहे.

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TAGGED:

THANE RAILWAY STATION
शीतल कांबळे
ठाणे रेल्वे स्थानक महिला प्रसूती
ठाणे स्थानकात गुंजली किंकाळी
PREGNANT WOMAN LOCAL TRAIN

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