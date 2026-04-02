साताऱ्यातील वाई, खंडाळा तालुक्यात वळीव बरसला; वीज कोसळून एका महिलेसह 34 मेंढ्या ठार, मेंढपाळ जखमी
सातारा जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस झाल्यानं वेगवेगळ्या घटनांमध्ये वीज कोसळून एक महिला आणि 34 मेंढ्या ठार झाल्यात. एक मेंढपाळ जखमी झाला आहे.
Published : April 2, 2026 at 1:07 PM IST
सातारा - ढगांचा गडगडाट आणि विजांच्या कडकडाटात वादळी पावसाने जिल्ह्यात दमदार हजेरी लावली. काही ठिकाणी गारांचा पाऊस झाला तर वाई आणि खंडाळा तालुक्यात दोन ठिकाणी वीज पडून एका महिलेसह 34 मेंढ्या ठार झाल्या आणि एक मेंढपाळ जखमी झाला. तसंच वादळी वाऱ्याने कराडच्या प्रीतिसंगम बागेतील झाडाची फांदी पडून झाडावरील काही वटवाघळे देखील मृत्युमुखी पडली आहेत.
साताऱ्यातील वाई आणि खंडाळा तालुक्यात गारांसह जोरदार अवकाळी पाऊस झाला. आसले (ता. वाई) गावाच्या हद्दीतील पांडवनगर येथे शेतात चरणाऱ्या मेंढ्यांच्या कळपावर अचानक वीज कोसळल्यानं 16 मेंढ्या जागीच ठार झाल्या, तर मेंढपाळ नंदकुमार पांडुरंग पिसाळ हे जखमी झाले. त्यांना उपचारासाठी वाईतील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.
खंडाळा तालुक्यातील कराडवाडी गावातील सोनाली अजित कराडे (वय 29) ही महिला शेळ्या चारत असताना अंगावर वीज पडून जागीच ठार झाली. तसंच मोर्वे गावात सोलाडी नावाच्या शिवारात अमोल धायगुडे यांच्या मेंढ्यांच्या कळपावर वीज कोसळल्यानं 9 मेंढ्या जागीच ठार झाल्या. पारगाव, अजनूज, कर्नवडी, कण्हेरी, लोहोम, जवळे, शिरवळ, भोळी, शिवाजीनगर, भादवडे, या ठिकाणी देखील वादळी पावसानं दमदार हजेरी लावली. भोळी परिसरात गारांचा पाऊस झाल्यामुळे पिकांची काढणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची तारांबळ उडाली.
मोर्वे येथील शेतकरी अमोल धायगुडे यांच्यासाठी शेळ्या-बकऱ्यांचा कळप हा केवळ व्यवसाय नव्हता, तर त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा मुख्य आधार होता. परंतु वीज कोसळल्याने त्यांचा आधारच हिरावला गेला आहे. जिल्ह्यात वादळी पावसाने पशुधन आणि पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची सरकारने भरपाई देण्याची मागणी आपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांनी केली आहे.
