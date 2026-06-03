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मान्सूनपूर्व पावसाची मुंबईत जोरदार हजेरी; उकाड्यानं त्रस्त नागरिकांना दिलासा

मुंबईतील अनेक भागांत सकाळपासून ढगाळ वातावरण निर्माण झाले. काही ठिकाणी मध्यम स्वरूपाचा, तर काही भागांत जोरदार पाऊस पडल्याची नोंद झाली.

Pre Monsoon in Mumbai
मुंबईत मान्सूनपूर्व पाऊस (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 3, 2026 at 8:57 AM IST

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मुंबई- गेल्या काही दिवसांपासून जाणवत असलेल्या तीव्र उकाड्यानंतर आज सकाळी मुंबई आणि उपनगरांतील वातावरणात अचानक बदल झाला. अंधेरी, जोगेश्वरी, मालाड, ठाणे तसेच नवी मुंबईच्या काही भागांत वादळी वाऱ्यासह पावसाच्या सरी कोसळल्यानं नागरिकांना उष्णतेपासून काहीसा दिलासा मिळाला.

मुंबईतील अनेक भागांत सकाळपासून ढगाळ वातावरण निर्माण झाल्यानंतर पावसानं हजेरी लावली. यंदाचा नैऋत्य मान्सून अद्याप केरळमध्ये दाखल झालेला नसला, तरी राज्यात मान्सूनपूर्व पावसाचा प्रभाव कायम आहे. मुंबईसह ठाणे, कल्याण-डोंबीवली आणि नवी मुंबई परिसरातही या पावसाने वातावरणात गारवा निर्माण केला.

काही तासात वादळी वाऱ्यांसह पावसाचा अंदाज ृ आज सकाळी भारतीय हवामान विभागाच्या निरीक्षणानुसार, मुंबई किनारपट्टीच्या उत्तरेकडे पावसाला पोषक मध्यम ते दाट ढगांचा पट्टा सक्रिय झाल्याचं दिसून आलं आहे. या ढगांची उंची सुमारे 3 ते 4 किमी असून त्यांचा विस्तारही वाढलेला आहे. यामुळे पुढील 2 ते 3 तासांमध्ये, विशेषतः मुंबई उपनगरांमध्ये, अधूनमधून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाच्या सरी कोसळण्याची शक्यता हवामान तज्ञांनी वर्तवली आहे. वादळी ढगांच्या हालचालींमुळे काही ठिकाणी वाऱ्याचा वेगही वाढू शकतो, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

  • कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून दुपारनंतर पाऊस आणि सकाळी कडक ऊन, असे चित्र पाहायला मिळत आहे. वादळी वाऱ्यांसह होणाऱ्या पावसामुळे अनेक ठिकाणी फळबागा आणि अन्य पिकांचे नुकसान झाल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. हवामान विभागानं पुढील दोन दिवस राज्यातील विविध जिल्ह्यांत पावसाची शक्यता वर्तवली आहे.


मान्सूनची प्रतिक्षा कायम- भारतीय हवामान विभागानं नैऋत्य मान्सूनच्या अधिकृत आगमनाला थोडा विलंब होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. मात्र, विविध भागांमध्ये सक्रिय झालेल्या हवामान प्रणालींमुळे मुसळधार पाऊस, जोरदार वादळी वारे आणि गारपिटीच्या सुरू आहेत. मान्सूनच्या आगमनाला विलंब होत असला, तरी अनेक राज्यांमध्ये पावसाचा जोर कायम असून काही ठिकाणी वादळी वाऱ्यांसह अतिवृष्टीची नोंद होत आहे.



गेल्या वर्षी मुंबईत पावसाचा विक्रम- गेल्या वर्षी मुंबईनं तब्बल 107 वर्षांतील सर्वाधिक पावसाचं प्रमाण असलेला मे महिना अनुभवला होता. नैऋत्य मान्सूननं 26 मे 2025 रोजी मुंबईत प्रवेश करून शहराच्या इतिहासातील सर्वात लवकर झालेला मान्सून आगमनाचा विक्रम ठरला. भारतीय हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, यापूर्वी मान्सूनच्या सर्वात लवकर आगमनाची नोंद 29 मे रोजी झाली होती. हा विक्रम 1956, 1962 आणि 1971 या वर्षांत नोंदवण्यात आला होता. मे 2025 मध्ये कोलाबा वेधशाळेत 509 मिमी, तर सांताक्रूझ वेधशाळेत 395 मिमी पावसाची नोंद झाली होती. त्यामुळे मुंबईत 107 वर्षांतील सर्वाधिक ओला मे महिना म्हणून या कालावधीची नोंद झाली. जून महिना सुरु झाला असून मान्सून कधी दाखल होणार, याची सर्वांना प्रतीक्षा आहे.

मान्सूनचे प्रमाण कमी राहण्याचा अंदाज- पाऊस, ढगाळ वातावरण आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यांमुळे देशाच्या बहुतांश भागांतील तापमानात घट झाली आहे. सध्या सुरू असलेल्या उष्णतेच्या लाटेचा (Heatwave) प्रभाव तूर्तास संपुष्टात आला आहे. केरळमध्ये नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांचे (मॉन्सूनचे) आगमन झालं आहे. भारतीय हवामान विभागानं (IMD) असा अंदाज वर्तवला आहे की, या वर्षीचा मान्सून सरासरीपेक्षा कमकुवत राहण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाच्या मते, जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील सरासरी पर्जन्यमान सामान्य पातळीपेक्षा कमी राहू शकते. त्याचा कृषी क्षेत्रावर परिणाम होऊ शकतो.

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