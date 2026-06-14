'राज्यातील नेत्यांनी मतदानाला पैसे खर्च करण्यापेक्षा...'; अभिनेते प्रवीण तरडे यांचं आवाहन
राज्यभरात फिरुन 'देऊळ बंद 2' चित्रपटाचं अभिनेते व दिग्दर्शक प्रवीण तरडे आणि त्यांची टीम प्रमोशन करत आहे.
Published : June 14, 2026 at 10:29 AM IST
शिर्डी - महाराष्ट्रात मराठी चित्रपटांना थिएटर उपलब्ध होत नाहीत, अशी उगाचच आवई उठवली जाते. चित्रपट यशस्वी होण्यासाठी तो प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणं महत्त्वाचं असतं, असं मत अभिनेते व दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांनी व्यक्त केलं. चित्रपट उद्योगात अनेकदा हिंदी चित्रपटांच्या प्रभावामुळं मराठी चित्रपटांना स्क्रीन मिळत नसल्याच्या तक्रारी केल्या जातात. मात्र, 'देऊळ बंद 2' च्याबाबतीत असं घडलं नाही, असा अनुभव प्रवीण तरडे यांनी शेयर केला.
चित्रपट हा एक व्यवसाय - 'देऊळ बंद 2' चित्रपट दर्जेदार असल्याने प्रेक्षकांनी त्याला भरभरून प्रतिसाद दिला. उलट त्याकाळात दिग्दर्शक करण जोहर यांचे दोन चित्रपट चालले नसल्याचं अभिनेते प्रवीण तरडे यांनी सांगितलं. "मी येथे ना तक्रार करायला आलो आहे, ना आनंद साजरा करायला. आम्ही कुठं आंदोलनं केली नाहीत. कुठं भांडायलाही गेलो नाही. चित्रपट हा एक व्यवसाय आहे. त्यात भावना आणू नयेत. चांगले चित्रपट निर्माण करायचे आणि त्यासाठी चांगली थिएटर्स मिळवायची एवढंच आमचे उद्दिष्ट आहे," असं सांगत प्रवीण तरडे यांनी मराठी चित्रपटांना थिएटर मिळत नसल्याचे सांगणाऱयांना चपराक दिली.
शिक्षणासाठी मदत करण्याचा मानस - 'देऊळ बंद 2' चित्रपटाचे निर्माते कोपरगावचे सुपुत्र कैलास वाणी आणि दिग्दर्शक प्रवीण तरडे सध्या महाराष्ट्रभर फिरून चित्रपटाचं प्रमोशन करत आहेत. या चित्रपटानं आतापर्यंत अनेक कोटी रुपयांचा गल्ला कमावला असून, या माध्यमातून शेतकरी कुटुंबांच्या शिक्षणासाठी मदत करण्याचा मानस निर्मात्यांनी व्यक्त केला.
राज्यकर्त्यांना केलं आवाहन - "मराठवाड्यातील आमदार आणि खासदारांनी 'देऊळ बंद 2' हा चित्रपट शेतकऱ्यांच्या प्रबोधनासाठी दाखवावा," असं आवाहनही प्रवीण तरडे यांनी केलं. "तुम्ही मतदारांना भुलवण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करता. मात्र, त्यासाठी ते जिवंत राहिले पाहिजेत. देऊळ बंद 2 हा चित्रपट आम्ही केवळ व्यावसायिक नफा कमावण्याच्या दृष्टीने बनवलेला नाही. या चित्रपटातून राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत. राज्यकर्त्यांनीही हा चित्रपट तळागाळापर्यंत पोहोचवावा," अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीचा उल्लेख - "आपण नेहमी दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीची तुलना करतो. तेथील निर्माते-दिग्दर्शक राज्यभर फिरून चित्रपटांचा प्रचार करतात. तेथील अभिनेते आणि अभिनेत्री विविध सामाजिक उपक्रमांसाठी मदत करतात. आम्ही मराठी कलाकार तेवढ्या प्रमाणात चॅरिटी करू शकत नाही. कारण आमच्याकडे तेवढा पैसा नाही. मात्र, 'देऊळ बंद 2' साठी आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रभर फिरत आहोत आणि चित्रपटाला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे," असं प्रवीण तरडे यांनी नमूद केलं.
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