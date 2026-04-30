'महाराष्ट्रात मराठी अनिवार्य; नियम मोडणाऱ्यांवर 1 मेपासून थेट कारवाई' - प्रताप सरनाईकांचा इशारा
रिक्षाचालक आणि टॅक्सीचालकांना मराठी भाषा अनिवार्य करणे आणि बच्चू कडू यांचा शिवसेनेतील प्रवेशाबाबत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली.
Published : April 30, 2026 at 3:19 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : "महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल, विशेषतः रिक्षा, टॅक्सी किंवा ओला-उबेरसारख्या प्रवासी सेवांमध्ये काम करायचे असेल, तर मराठी भाषा येणं अनिवार्य आहे", असा स्पष्ट आणि ठाम इशारा राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला. पिंपरी-चिंचवड येथील वल्लभ नगर बस आगाराच्या पाहणी दौऱ्यादरम्यान त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना ही भूमिका मांडली.
परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितलं की," मराठी भाषेच्या सक्तीबाबतचा नियम काही नवीन नाही. राज्य शासनानं १९८९ मध्येच हा नियम लागू केला होता. मात्र, बदलत्या परिस्थितीनुसार आणि वाढत्या प्रवासी तक्रारी लक्षात घेता या नियमामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. येत्या १ मेपासून या नियमाची कडक अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल", असे त्यांनी स्पष्ट केलं.
आमच्या पक्षात नेत्यांचा निर्णय अंतिम मानला जातो. त्यामध्ये कोणतीही शंका किंवा वाद नसतो-परिवहन मंत्री, प्रताप सरनाईक
चालकांना मराठी भाषा येणं अत्यावश्यक - "अनेक वेळा प्रवासी मराठीत संवाद साधण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु चालकाला मराठी भाषा समजत नसल्यामुळे गैरसमज निर्माण होतात. यामुळे वाद निर्माण होऊन काही प्रकरणे थेट पोलिसांपर्यंत पोहोचतात. ज्यांना मराठी येत नाही, त्यांनी मराठी साहित्यिकांची पुस्तके वाचून किंवा अन्य माध्यमांद्वारे भाषा शिकावी", असा सल्ला देत चालकांना मराठी भाषा येणं अत्यावश्यक असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं.
कडू यांच्यासंदर्भात अंतिम निर्णय एकनाथ शिंदे घेतील- माजी आमदार बच्चू कडू यांच्या विधानपरिषदेवरील संभाव्य उमेदवारीबाबत विचारले असता सरनाईक यांनी सकारात्मक भूमिका मांडली. "बच्चू कडू हे सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवणारे, तसेच शेतकरी आणि दिव्यांगांसाठी सातत्यानं काम करणारे कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्या कामाची दखल घेऊन त्यांना विधानपरिषदेवर संधी मिळावी, अशी अपेक्षा अनेकांकडून व्यक्त होत आहे. या संदर्भात अंतिम निर्णय हा राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि पक्षाचे प्रमुख नेते एकनाथ शिंदे घेतील", असे सरनाईक यांनी सांगितलं.
- एकंदरीत मराठी भाषेच्या सक्तीबाबत सरकार आता अधिक कठोर भूमिका घेणार असल्याचे संकेत सरनाईक यांच्या वक्तव्यातून मिळाले आहेत. त्याचबरोबर बच्चू कडू यांच्या राजकीय भवितव्याबाबतही अंतिम निर्णय लवकरच होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
‘व्यावहारिक मराठी’ येण्यासाठी 15 ऑगस्टपर्यंत मुदत- अमराठी चालकांना प्रवाशांशी संवाद साधण्यासाठी ‘व्यावहारिक मराठी’ येण्यासाठी 15 ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर मराठी न येणाऱ्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांचा परवाना रद्द करण्याचे संकेत यापूर्वीच सरनाईक यांनी दिले आहेत. चालकांसाठी मराठी भाषा शिकण्याचा विशेष कोर्स तयार करण्यात आला आहे. हजारो चालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे सांगत मराठी शिकण्यासाठी पुरेसा वेळ, प्रशिक्षण आणि प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याची भूमिका शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय निरुपम यांनी मांडली होती.
