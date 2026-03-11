ETV Bharat / state

संप काळात चालकांच्या तात्पुरत्या नियुक्तीचं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केलं समर्थन, भरतीत अनियमिततेचा विरोधकांनी केला आरोप

एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्यानं संपाच्या कालावधीत प्रवाशांची गैरसोय टाळणं अत्यावश्यक झालं होतं. त्यामुळे 2125 चालकांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यात आली होती.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Vidhansabha)
Published : March 11, 2026 at 7:30 PM IST

मुंबई - राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात (एसटी) विविध रिक्त पदांच्या भरती प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा मुद्दा विधान परिषदेत उपस्थित करण्यात आला. सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी भरती झाल्याचा आरोप फेटाळून लावला. एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्यानं संपाच्या कालावधीत प्रवाशांची गैरसोय टाळणं अत्यावश्यक झालं होतं. त्यामुळे 2125 चालकांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यात आली होती, असं स्पष्टीकरण सरनाईक यांनी दिलं.

श्रीकांत भारतीय यांनी विचारलेल्या प्रश्नात म्हटलं होतं की, राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात गेल्या काही वर्षांत विविध पदांवर मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे. या भरती प्रक्रियेत अनेक अनियमितता, कायद्याचं उल्लंघन तसंच कंत्राटी कामगारांच्या हक्कांचं उल्लंघन झाल्याची बाब डिसेंबर 2025 मध्ये चर्चेत आली होती, याबाबत खुलासा करण्याची मागणी त्यांनी केली.



यावर उत्तर देताना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अशा प्रकारची अनियमितता झाली नसल्याचं स्पष्टपणं सांगितलं. मंत्री सरनाईक यांनी पुढे सांगितलं की, एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्यामुळं संपाच्या कालावधीत प्रवाशांची गैरसोय टाळणं अत्यावश्यक झालं होतं. त्यामुळे जानेवारी 2022 ते एप्रिल 2022 या कालावधीत तातडीच्या उपाययोजनेच्या स्वरूपात 9 बाह्य संस्थांमार्फत 30 विभागांमध्ये 2125 चालकांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यात आली होती.

त्यांनी स्पष्ट केलं की, एसटी महामंडळात चालकांची कायमस्वरूपी पदं रिक्त ठेवून कोणतीही नियमित भरती करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे कंत्राटी कामगार (नियमन आणि उच्चाटन) अधिनियम, 1970 लागू होत नसल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. याशिवाय, एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी 25 ऑगस्ट 2021 रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या उपसमितीच्या बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयानुसार महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती सुधारणा होईपर्यंत नवीन कायमस्वरूपी भरतीवर निर्बंध ठेवून आवश्यकता असल्यास फक्त कंत्राटी कर्मचारी सेवेत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं मंत्री सरनाईक यांनी सांगितलं. तसंच 7 मे 2025 रोजी कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्याबाबत खासगी संस्थेची निवड करण्यासाठी ई निविदा प्रक्रिया राबवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचं सरनाईक यांनी सांगितलं.

PRATAP SARNAIK
प्रताप सरनाईक
भरती प्रक्रियेत अनियमितता
कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती
