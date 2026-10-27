''जरांगेंनी पक्षच काढावा, आंदोलन हातातून गेल्याने सुपारी घेतल्यासारखं वागतायत'', प्रताप सरनाईकांचा थेट हल्लाबोल
मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राजकीय पक्षाप्रमाणे भूमिका न घेता थेट पक्ष स्थापन करावा, असा हल्लाबोल परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केला आहे.
Published : October 27, 2026 at 8:03 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 8:50 PM IST
मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राजकीय पक्षाप्रमाणे वक्तव्ये करण्यापेक्षा स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अन्यथा त्यांनी राजकीय पक्ष स्थापन करावा, अशा शब्दांत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी त्यांच्यावर निशाणा साधला. "आम्ही मराठा समाजाच्या मागण्यांचं नेहमीच समर्थन केलं, मात्र आता जरांगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात भूमिका घेतली आहे. आंदोलन हातातून गेल्यानं ते सुपारी घेतल्यासारखे बोलत आणि वागत आहेत", असा आरोपही सरनाईक यांनी केला.
जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाचं आंदोलन स्थगित करण्यासाठी भाजपाने एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यामार्फत 500 कोटी रुपये दिल्याचा दावा एका ध्वनिचित्रफितीतून (व्हिडिओ) केला होता. जरांगे पाटील यांनी, "या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सहभाग नसेल, तर त्यांनी चौकशी करून घ्यावी; अन्यथा त्यांच्या सहभागाबाबतही प्रश्न उपस्थित होतील", असं आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी (SIT) स्थापन केली. मात्र, जरांगे पाटील यांनी आपल्याकडे अजून दोन-चार संभाषणांचे व्हिडिओ असल्याचा दावा केला.
मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना, "जरांगे यांच्याकडे काही ध्वनिफिती असतील, तर त्यांनी त्या एकदाच सादर कराव्यात", असं आव्हानही दिलं. "यावेळी राजकीय पक्षाप्रमाणे वक्तव्ये करण्यापेक्षा जरांगे यांनी स्पष्ट भूमिका घ्यावी; अन्यथा त्यांनी राजकीय पक्ष स्थापन करावा", अशा शब्दांत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी त्यांच्यावर निशाणा साधला. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकीय वाद पुन्हा पेटण्याची शक्यता आहे.
झाडे तोडण्यावरून विरोध करण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करा
विकासकामांसाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरही सरनाईक यांनी भूमिका मांडली. "विकासकामे करताना काही बाबी अपरिहार्य असतात. नाइलाजानं काही झाडे तोडावी लागली, तरी विकासकामे पूर्ण करण्याची गरज असते", असं ते म्हणाले. मेट्रो प्रकल्पाच्या मार्गातील वृक्षतोडीला विरोध झाल्यानं कामांना विलंब झाल्याचा दाखला देत त्यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. "मुंबईकरांना मेट्रोचा लाभ यापूर्वीच मिळाला असता", असंही त्यांनी नमूद केलं. "राज ठाकरे यांनी वृक्षतोडीच्या ठिकाणी जाऊन प्रसिद्धी मिळवण्यापेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती समजून घ्यावी", असा सल्ला सरनाईक यांनी दिला. "मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करूनही समाधान झालं नाही, तर आंदोलन करावं; मात्र राज्याच्या विकासाच्या आड येणारी भूमिका योग्य नाही", असं ते म्हणाले.
टायगर श्रॉफ प्रकरणात नियमावलीत बदलाची गरज
अभिनेता टायगर श्रॉफ याच्याशी संबंधित प्रकरणावर बोलताना सरनाईक यांनी नियमावलीच्या काटेकोर अंमलबजावणीवर भर दिला. "रॅपिडो चालवण्याचा बनाव करण्यात आला होता; मात्र हल्ला झाला, त्या वेळी तो वाहन चालवत नव्हता, असं तपासातून दिसून आलं आहे", असं त्यांनी सांगितलं. वाहनचालकांसाठी 15 वर्षांच्या वास्तव्याचा दाखला सादर करण्याची तरतूद असल्याचा उल्लेख करत, कायद्यात बदल करून पोलीस पडताळणी बंधनकारक करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. राज्यस्तरीय नियमावलीतही सुधारणा आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. मराठी भाषा न बोलणाऱ्यांसाठी असलेल्या 500 रुपयांच्या दंडाच्या तरतुदीऐवजी नवा कायदा करण्यात आल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन ऑक्टोबरअखेर; बोनसवर चर्चा
एसटी महामंडळातील सुमारे 83 हजार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत बोलताना सरनाईक यांनी सांगितलं की, कर्मचाऱ्यांना साधारणपणे दर महिन्याच्या 10 तारखेला वेतन दिलं जातं. यंदा दिवाळी 6 नोव्हेंबरला असल्यानं हे वेतन ऑक्टोबरअखेरीस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या बोनसबाबतही चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.
"आरोपी कोणताही असो, कारवाई होईल"
पूर्णेकर हत्या प्रकरणाला आपल्या कारकिर्दीतील अत्यंत वाईट घटना संबोधत सरनाईक यांनी, आपण पीडित कुटुंबाची भेट घेऊन त्यांचं सांत्वन केल्याचं सांगितलं. राजकीय वाढीसाठी या प्रकरणाचा वापर करण्याचं प्रयत्न चुकीचे असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं. "आरोपी कोणीही असला, तरी त्याच्यावर कारवाई केली जाईल", असं सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात निर्णय घेतल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
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