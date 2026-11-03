मीरा-भाईंदरमधील सेव्हन इलेव्हन कंपनीचा मालक दरोडेखोर, बकासुर; प्रताप सरनाईक यांचा भाजपा आमदारावर गंभीर आरोप
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंगळवारी सकाळी सोलापूर बसस्थानकाची पाहणी केली. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी मीरा-भाईंदरमधील भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांवर गंभीर आरोप केले.
Published : November 3, 2026 at 6:29 PM IST
सोलापूर : परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यावरील कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून भाजपाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सोमवारी (2 नोव्हेंबर) दुपारी नवघर नाका आणि सायंकाळी मीरा रोड येथे भाजपाच्या वतीने जनआंदोलन करण्यात आलं. दरम्यान, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंगळवारी सकाळी सोलापूर बसस्थानकाची पाहणी केली. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी मीरा-भाईंदरमधील भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांवर गंभीर आरोप केले.
'सेव्हन इलेव्हन कंपनीचा मालक दरोडेखोर आणि बकासुर'
मीरा-भाईंदर म्हणजे भारतीय जनता पक्ष नाही. मीरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील सेव्हन इलेव्हन कंपनीचा मालक दरोडेखोर आणि बकासुर आहे. दिवाळीच्या तोंडावर त्याला भस्मासुर म्हणता येईल. त्याचं दहन लवकरच सर्वसामान्य जनता करेल, असा घणाघात सरनाईक यांनी केला.
मीरा-भाईंदर परिसरात आदिवासींच्या जमिनी हडपणे, भ्रष्टाचार करणे, भूमिपुत्रांच्या जमिनींवर ताबा मिळवणे, त्यांची घरे उद्ध्वस्त करणे, सर्वसामान्य नागरिक आणि पत्रकारांना मारहाण करणे, तसेच बलात्कार आणि पोक्सोसारखे गुन्हे दाखल असलेल्या सुमारे 30 टक्के नगरसेवकांना सेव्हन इलेव्हन कंपनीच्या मालकानं प्रवेश दिला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
देशपातळीवर लोकशाहीच्या रक्षणासाठी भूमिका घेणारा भाजपा आणि शिवसेना रॅली काढत असताना मीरा-भाईंदरमध्ये मात्र लोकशाही पायदळी तुडवली जात आहे, ही दुर्दैवाची बाब आहे. भाजपाने या प्रकरणात लक्ष घातले पाहिजे. भाजपा हा नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या विचारांवर चालणारा पक्ष आहे. मात्र, स्थानिक नेते अशी गैरकृत्ये करत असतील तर ते दुर्दैवी असल्याचंही प्रताप सरनाईक म्हणाले.
माझ्यावर एक इंच जमीन हडप केल्याचा आरोप सिद्ध करून दाखवा :
मी 20 वर्षे त्या मतदारसंघाचे नेतृत्व केलं. या काळात माझ्याविरोधात साधी एनसीदेखील दाखल झाली नाही. मात्र, मीरा-भाईंदर मतदारसंघातून निवडून आलेल्या भाजपा आमदारांवर 21 गुन्हे दाखल आहेत. यामध्ये बलात्कारासारखे गंभीर गुन्हे आणि जमीन हडपण्याच्या प्रकरणांचाही समावेश आहे, असा आरोप परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केला.
भारतीय जनता पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालणे गरजेचे आहे. माझ्यावर आरोप करणारे अनेक आहेत. मात्र, प्रताप सरनाईक यांनी एक इंच जमीन हडप केली असल्याचं सिद्ध करून दाखवावं, असं खुलं आव्हानही त्यांनी दिलं.
उलट महसूल मंत्री यांनी सभागृहात सेव्हन इलेव्हन कंपनीचे मालक नरेंद्र मेहता यांनी आदिवासींच्या जमिनी हडपल्याचं सांगितलं आहे. आरोप करणे कठीण नाही, तर ते सिद्ध करून दाखवणे महत्त्वाचे आहे. आम्ही जे आरोप केले, ते सिद्ध करून दाखवले आहेत, असंही प्रताप सरनाईकांनी सांगितलं.