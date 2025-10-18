ETV Bharat / state

ग्राहकांची सव्वा लाखांच्या पुढं गेलेल्या सोन्याच्या मिठाईला पसंती; प्रशांत कॉर्नरमध्ये 50 हजार रुपये किंमतीची सुवर्ण मिठाई

ठाण्यातील प्रशांत कॉर्नर यांनी दीपावलीनिमित्त 24 कॅरेट सोन्याचा वरख असलेली मिठाई विक्रीसाठी उपलब्ध केली आहे. ही मिठाई ग्राहकांच्या पसंतीस उतरत आहे.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 18, 2025 at 8:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : वाढत्या सोन्याच्या दराचा परिणाम यंदा विशेष समजल्या जाणाऱ्या सुवर्ण मिठाईवर झालेला पहायला मिळतोय. दिवाळीनिमित्त दरवर्षीप्रमाणे ठाण्यातील प्रशांत कॉर्नर मिठाई दुकानात यंदा देखील सोन्याचा वरखं असलेली मिठाई ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहे. मात्र यंदा या मिठाईची किंमत 50 हजार रुपये किलो इतकी आहे. हा दर सर्वांनाच परवडणारा नसल्यानं नगावर ही मिठाई यंदा विकली जातं आहे.

24 कॅरेट सोन्याचा वरख असलेली मिठाई : यंदा सोन्याचा दर 1 लाख 34 हजारांवर पोहचलाय. तरीही ठाण्यातील सुप्रसिद्ध प्रशांत कॉर्नर यांनी यंदा देखील 24 कॅरेट सोन्याचा वरख असलेली मिठाई बाजारात आणली आहे. ममरा बादाम, काश्मिरी केसर, पिस्ता यासारख्या अतिउत्तम जिन्नस वापरून तयार केलेली ही मिठाई 8,12, 18 आणि 24 नगामध्ये उपलब्ध केली आहे. 50 हजार रुपये किलो इतकी किंमत या मिठाईची ठेवली आहे. मिठाईची किंमत जास्त असली तरीही ग्राहक त्याला पसंती देत आहेत.

प्रशांत कॉर्नरमध्ये 50 हजार रुपये किंमतीची सुवर्ण मिठाई (ETV Bharat Reporter)

दीपावलीसाठी खास मिठाई उपलब्ध : दीपावली या सणाचा आनंद आणि गोडवा द्विगुणित करण्यासाठी ठाण्यातील सुप्रसिद्ध प्रशांत कॉर्नरनं खास दिवाळी आणि लक्ष्मीपूजनासाठी स्पेशल मिठाईची उपलब्ध केली आहे. दुकानात प्रवेश करताच तब्बल पन्नास हजार रुपये किलो अशी सुवर्ण मिठाई सर्वांचं लक्ष वेधून घेतं.

Suvarna Mithai Prashant Corner
सोन्याची मिठाई (ETV Bharat Reporter)

प्रशांत कॉर्नरमध्ये विविध मिठाई उपलब्ध : "आकर्षक पेटीमध्ये पॅक केलेली ही मिठाई ठाणेकरांच्या पसंतीस येत असून अनेक ग्राहक ही मिठाई घेत आहेत. लाडू, पेढे, बर्फी, गुलाबजाम, हलवा यासारख्या नेहमीच्या पदार्थांसोबतच नारळीपाक आणि नारळाची बर्फी हे दोन विशेष प्रकार यावर्षी विक्रीस ठेवले आहेत. भारताच्या प्रत्येक प्रांतातील व्यक्तींना आपल्या आवडीची मिठाई मिळावी यासाठी राजस्थान, मध्यप्रदेश या भागात विशेष पसंत केली जाणारी घेवर देखील ठाणेकरांसाठी उपलब्ध केली आहे. शुद्ध तुपातील घेवर आणि इतर मिठाई बनवण्यासाठी प्रशांत कॉर्नर यांचं स्वतंत्र स्वयंपाकगृह असून सर्व मिठाई इथंच बनवल्या जातात. तसंच ठाणेकरांसाठी माफक दरात उपलब्ध करून दिल्या जातात. यावर्षीचं आकर्षण म्हणजे स्पेशल ड्रायफ्रूट, नमकीन आणि इतर अनेक वस्तूंनी सजलेला गिफ्ट हँपरदेखील प्रशांत कॉर्नरतर्फे उपलब्ध केलं आहे," असं दुकानाचे व्यवस्थापक हरीश बोबडे यांनी सांगितलं.

Suvarna Mithai Prashant Corner
प्रशांत कॉर्नर (ETV Bharat Reporter)

आकर्षक पॅकिंग हे वैशिष्ट्य : भारतातील अत्यंत महागड्या समजल्या जाणाऱ्या पॅकिंग कंपन्यांचं आकर्षक पॅकिंग हे या मिठाईचं वैशिष्ट्य आहे. सोबतच आंतरराष्ट्रीय दर्जा असलेला सुका मेवा वापरून गिफ्ट पॅक केले जातात. सोन्याची मिठाई यांचं पॅकिंग हेच ग्राहकांच्या पसंतीला उतरत आहेत. मिठाई खाऊन झाल्यावर पुन्हा या पॅकिंगचा वापर करता येतो. त्यामुळं हे आकर्षक पॅकिंग या मिठाईच्या विक्रीचा मुख्य आकर्षण आहे.

आयकर विभागाच्या बारीक नजरा : आयकर विभाग ही मिठाई खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांवर बारीक लक्ष ठेवून असतो. त्यामुळं एवढी महाग मिठाई विकत घेणाऱ्या ग्राहकांना विशेष खबरदारी देखील घ्यावी लागते. या ठिकाणी होणारे व्यवहार हे रोख, ऑनलाइन पेमेंट आणि चेक स्वरूपात होतात.

हेही वाचा :

  1. ‘सोन्याच्या वर्खची’ मिठाई, किंमत फक्त 21 हजार रुपये किलो
  2. दिवाळीनिमित्त अमरावतीत सोन्याची मिठाई; 'सुवर्ण भोग'ची किंमत घ्या जाणून...
  3. फराळ निघाला लंडन, अमेरिका, युरोपला; महागाईमुळं फराळाच्या किंमतीत ४० टक्के वाढ, तरी पारंपरिक फराळाला मोठी मागणी

TAGGED:

DIWALI MITHAI
PRASHANT CORNER GOLD SWEET
DIWALI SPECIAL SWEETS THANE
PRASHANT CORNER THANE
SUVARNA MITHAI PRASHANT CORNER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.