प्रशांत आंबी धमकी प्रकरण; शिवसेना आमदार संजय गायकवाडांची होणार चौकशी

प्रशांत आंबी धमकी प्रकरणी शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांची चौकशी होणार आहे.

फाईल फोटो - आमदार संजय गायकवाड (ETV Bharat Reporter)
Published : May 24, 2026 at 3:55 PM IST

कोल्हापूर - ज्येष्ठ कामगार नेते कॉम्रेड गोविंदराव पानसरे लिखित 'शिवाजी कोण होता' पुस्तकाचे प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी बुलढाणा शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांना आता चौकशीला बोलवण्यात येणार आहे. पोलिसांनी न्यायालयात सादर केलेल्या मागणीला मंजुरी मिळाली असून, कोल्हापुरातील राजारामपुरी पोलीस हे आमदार संजय गायकवाड यांची चौकशी करणार आहेत, अशी माहिती प्रकाशक प्रशांत आंबी यांनी दिली.

आमदार रोहित पवार - प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना फोन करून अश्लील शिवीगाळ करत जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी आमदार संजय गायकवाड यांच्या विरोधात राज्यभर संताप व्यक्त करण्यात आला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी कोल्हापुरातील राजारामपुरी पोलीस ठाण्यात येऊन प्रकाशक प्रशांत आंबी यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांना अश्लील शिवीगाळ करणाऱ्या आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर तत्काळ गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली होती. मात्र, पोलिसांनी वेळ काढू भूमिका घेतल्याने पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं.

आमदार संजय गायकवाड यांची होणार चौकशी - याप्रकरणी प्रकाशक प्रशांत आंबी यांनी न्यायालयात धाव घेत आमदार संजय गायकवाड यांची चौकशी व्हावी, गायकवाड यांच्यावर दखलपात्र गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली होती. पोलिसांनी न्यायालयात सादर केलेल्या मागणीला मंजुरी मिळाली असून, राजारामपुरी पोलीस आता आमदार संजय गायकवाड यांची चौकशी करणार आहेत.

धमक्यांचे सत्र सुरूच - शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांच्याविरुद्ध अदखलपात्र गुन्हा दाखल झाला. तरीही आमदार संजय गायकवाड यांच्या समर्थकांकडून प्रशांत आंबी यांना वारंवार धमक्यांचे फोन येत आहेत. आतापर्यंत शंभरहून अधिक फोन आंबी यांच्या मोबाईलवर आल्याचं प्रशांत आंबी यांनी सांगितलं, तर आमदार संजय गायकवाड यांच्यासह त्यांच्या समर्थकांच्या मुजोरीला आम्ही भीक घालत नसल्याचंही प्रशांत आंबी म्हणाले.

