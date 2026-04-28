प्रशांत आंबी, कुटुंबीय आणि सहकाऱ्यांना चिखली पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, भरउन्हात पुस्तकाचं केलं वाचन

'शिवाजी कोण होता' या गोविंद पानसरे लिखित पुस्तकाचे प्रकाशक प्रशांत आंबी यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीय व सहकाऱ्यांना चिखली पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

Prashant Ambi in buldhana
प्रशांत आंबी यांनी बुलढाण्यात 'शिवाजी कोण होता?' पुस्तकाचं केलं वाचन
Published : April 28, 2026 at 2:42 PM IST

Updated : April 28, 2026 at 2:54 PM IST

बुलढाणा - चिखली येथे कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते आणि 'शिवाजी कोण होता' या गोविंद पानसरे लिखित पुस्तकाचे प्रकाशक प्रशांत आंबी यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीय व सहकाऱ्यांना चिखली पोलिसांनी ताब्यात घेतले. पोलीस आणि कार्यकर्त्यांमध्ये झटापट झाली. पोलिसांनी सर्व सहकाऱ्यांना जबरदस्तीनं गाडीत ढकललं.

पोलिसांनी घेतलं ताब्यात - प्रशांत आंबी आणि कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीनं बुलढाण्यात 'शिवाजी कोण होता' या पुस्तकाचं सामूहिक वाचन करण्याचा आणि शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांच्या घरावर मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर बुलढाण्यात येण्यापूर्वीच चिखली येथे पोलिसांनी त्यांना स्थानबद्ध केलं होतं.

बुलढाणा येथे प्रतिक्रिया देताना प्रशांत आंबी (ETV Bharat Reporter)

पुस्तकाचं केलं वाचन - आम्ही बुलढाण्यात जाऊन पुस्तक वाचन करणार आणि मोर्चात सहभागी होणार, या आक्रमक भूमिकेवर प्रशांत आंबी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी चिखलीतील हॉटेलमधून बाहेर पडून भर उन्हात रस्त्यावर बसून पुस्तकाचं सामूहिक वाचन केलं. त्यानंतर पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना जबरदस्ती उचलून ताब्यात घेतलं.

शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांनी पुस्तकाच्या शीर्षकावरून प्रशांत आंबी यांना कथित फोनवर शिवीगाळ व जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा ऑडिओ व्हायरल झाला होता. त्यानंतर आंबी यांनी गायकवाडांविरोधात तक्रार दाखल केली होती. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आजची ही घटना घडली आहे.

'शिवाजी कोण होता' या पुस्तकावरून वाद वाढला आहे. पुस्तकाचे प्रकाशक प्रशांत आंबी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुतळा जाळून पोलीस प्रशासनाचा निषेध केला. ‘शिवाजी कोण होता’ या पुस्तकाच्या शीर्षकावरून शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांनी अश्लील भाषेत शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला.

'शिवाजी कोण होता' पुस्तकाच्या विक्रीत वाढ : कॉम्रेड गोविंद पानसरे लिखित 'शिवाजी कोण होता' पुस्तकाबाबत वाद निर्माण झाल्यानंतर पुस्तकाच्या विक्रीत झपाट्यानं वाढ झाली. 1988 मध्ये पहिल्यांदा प्रकाशित झालेल्या 72 पानांच्या या पुस्तकामध्ये गोविंद पानसरे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडल्यामुळंच आजही या पुस्तकाला वाचकांनी पसंदी दिली.

Last Updated : April 28, 2026 at 2:54 PM IST

