ETV Bharat / state

आमदार गायकवाड नाही तर आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा पुतळा जाळून निषेध करणार, 'शिवाजी कोण होता'चे प्रकाशक प्रशांत आंबी संतापले

कोल्हापुरात 'शिवाजी कोण होता' या पुस्तकावरून वाद वाढला आहे. यावर पुस्तकाचे प्रकाशक प्रशांत आंबी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा पुतळा जाळून पोलीस प्रशासनाचा निषेध करणार आहेत.

Who was Shivaji Book
निषेध करताना आंदोलक (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 25, 2026 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : ‘शिवाजी कोण होता’ या पुस्तकाच्या शीर्षकावरून शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांनी अश्लील भाषेत शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या पुस्तकाचे प्रकाशक प्रशांत आंबी यांनी पोलिसांकडून फसवणूक झाल्याचा आरोप करत दखलपात्र गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली. मात्र, पोलिसांनी वेळकाढूपणा करत गुन्हा दाखल केला नसल्यानं त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुतळा दहन करून निषेध करण्याचा इशारा दिलाय.

संजय गायकवाड यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी राजारामपुरी पोलीस ठाण्यात आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. पोलीस ठाण्यात उपस्थित तीन पोलीस निरीक्षकांनी गुन्हा दाखल करण्याचं आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आलं. मात्र, त्यानंतरही गुन्हा दाखल न झाल्यानं पोलिसांनी आमची घोर फसवणूक केली, असा आरोप आंदोलकांनी केलाय.

प्रतिक्रिया देताना प्रकाशक प्रशांत आंबी (ETV Bharat Reporter)

देवेंद्र फडणवीस यांचा पुतळा दहन करू : प्रकाशक प्रशांत आंबी यांच्या म्हणण्यानुसार, आमदार गायकवाड यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबाबत अपमानास्पद भाषा वापरली असून ज्येष्ठ विचारवंत गोविंदराव पानसरे तसंच प्रकाशकांनाही शिवीगाळ केली. याबाबतची ऑडिओ क्लिप उपलब्ध असून, आमदारांनी याची कबुली दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तरीही पोलिसांनी गुन्हा दाखल न केल्यानं संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. येत्या दोन दिवसात मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा पुतळा दहन करून पोलीस प्रशासनाचा निषेध करणार, अशी भूमिका प्रकाशक प्रशांत आंबी यांनी मांडली.

शिवाजी कोण होता पुस्तकावर तत्काळ बंदी घाला : शिवाजी कोण होता पुस्तकाबाबत निर्माण झालेला वाद आता या पुस्तकावर कायमची बंदी घालावी इथपर्यंत पोहोचला आहे, स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा या पुस्तकात एकेरी उल्लेख करण्यात आला आहे. यामुळं या पुस्तकाची विक्री कायमची थांबवावी आणि या पुस्तकावर बंदी घालावी अशी मागणी हिंदुत्ववादी संघटनांनी केली. कोल्हापुरातील छत्रपती शिवाजी चौकात एकत्र जमत पुस्तकाचे लेखक आणि प्रकाशकांविरोधात प्रचंड घोषणाबाजी करण्यात आली.

तीव्र आंदोलन करणार : यासंदर्भात प्रशांत आंबी, गिरीश फोंडे आणि दीपक केदार यांनी अप्पर पोलीस अधीक्षक बी. धीरजकुमार यांची भेट घेतली. मात्र, पोलीस प्रशासन आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचं सांगण्यात आलं. त्यामुळं आता रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.


TAGGED:

देवेंद्र फडणवीस
PRASHANT AAMBI ON SANJAY GAIKWAD
प्रशांत आंबी
Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.