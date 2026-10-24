500 कोटी कथित प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करा, संजय राऊत 'सपनों का सौदागर'; प्रसाद लाड यांचा हल्लाबोल
आमदार प्रसाद लाड यांनी 500 कोटींच्या कथित प्रकरणावरून संजय राऊत यांच्यावर निशाणा साधला.
Published : October 24, 2026 at 5:28 PM IST
शिर्डी - 500 कोटींच्या कथित प्रकरणावरून भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांनी खासदार संजय राऊत यांच्यावर जोरदार टीका करत या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटी पथकामार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणाशी संबंधित टेप कोणी तयार केली? ती कशा पद्धतीने बाहेर आली आणि कोणाकोणापर्यंत पोहोचवण्यात आली? याचा सखोल तपास होणे आवश्यक असल्याचे लाड यांनी सांगितले. संजय राऊत यांनी या प्रकरणासंदर्भात केलेल्या विधानांची चौकशी व्हावी, अशी मागणीही प्रसाद लाड यांनी केली.
संजय राऊत 'सपनों का सौदागर' - भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांनी शनिवारी सहकुटुंब शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. दर्शनानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी 500 कोटींच्या कथित प्रकरणावरून संजय राऊत यांच्यावर निशाणा साधला. 500 कोटींचे खोटे नॅरेटिव्ह तयार करणारा हा 'सपनों का सौदागर' असून तो दररोज सकाळी कोणती ना कोणती स्क्रिप्ट लिहून देण्याचे काम करतात. या प्रकरणामागील सत्य समोर येण्यासाठी एसआयटीने संजय राऊतांना चौकशीसाठी बोलवावे, असेही त्यांनी म्हटले. 500 कोटी रुपये ही मोठी रक्कम असून ती कुठून आली? तिचा उद्देश काय होता? आणि या प्रकरणामागे नेमके कोण आहे? याचा तपास झाला पाहिजे, असेही प्रसाद लाड म्हणाले.
खरे सूत्रधार शोधून काढावेत - उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात चर्चेत आलेल्या कथित 100 कोटींच्या प्रकरणाचा संदर्भ देत त्यांनी 500 कोटींच्या रकमेबाबतही प्रश्न उपस्थित केला. या प्रकरणातील खरे सूत्रधार शोधून काढावेत आणि संबंधित टेपच्या निर्मितीपासून ती प्रसारित होण्यापर्यंतच्या संपूर्ण घटनाक्रमाची चौकशी करावी, अशी मागणीही प्रसाद लाड यांनी केली. मनोज जरांगे यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून प्रसाद लाड यांनी सत्यता शोधून काढण्याचे आवाहन केल्याबाबत विचारले असता, "आपण जरांगे यांच्या पाठीशी पूर्वीही होतो आणि आजही आहोत," अशी भूमिका लाड यांनी मांडली. सत्याच्या बाजूने राहणे हीच आपली भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पंख कोणीही छाटू शकत नाही. त्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पाठबळ असल्याचे लाड म्हणाले.
अंडरवर्ल्डचा समूळ नायनाट केला जाईल - मुंबईत पुन्हा डोके वर काढण्याचा प्रयत्न करणारे गँगवॉर 24 तासांत मोडून काढण्यात आल्याचा दावा करत त्यांनी पोलीस यंत्रणेवर विश्वास व्यक्त केला. राज्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते आणि मुंबई पोलीस आयुक्त यांच्या कामगिरीवर विश्वास असल्याचे सांगत मुंबईतील अंडरवर्ल्डचा समूळ नायनाट केला जाईल, असा विश्वासही लाड यांनी व्यक्त केला.
महायुतीची एकजूट टिकवणे गरजेचे - दरम्यान, रामदास कदम यांच्याशी संबंधित वाद आता संपल्याचे लाड यांनी सांगितले. राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी कदम यांना दूरध्वनी करून प्रसारमाध्यमांसमोर महायुतीला अडचणीत आणणारी विधाने टाळण्याची सूचना केल्याची माहिती त्यांनी दिली. महायुतीची एकजूट टिकवणे परस्पर समन्वय राखणे आणि वज्रमूठ अधिक मजबूत करणे हे सर्वांचे कर्तव्य असल्याचेही प्रसाद लाड यांनी स्पष्ट केले.
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