'सखे ग साजणी' चित्रपटाच्या यशाकरिता प्रार्थना बेहेरे पतीसह साईबाबांच्या चरणी नतमस्तक; वडिलांच्या आठवणीनं झाली भावुक
अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरेनं आज पतीसह शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी आपल्या आगामी 'सखे ग साजणी' या चित्रपटाच्या यशासाठी साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना केली.
Published : March 12, 2026 at 12:16 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर)- अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरेनं 'सखे ग साजणी' या चित्रपटाला यश मिळावं, यासाठी साईमंदिरात दर्शन घेतलं. यावेळी तिनं चित्रपटाविषयी सांगितलं. तसेच वडिलांची आठवणही आल्याचं सांगितलं.
"येत्या 3 एप्रिल रोजी 'सखे ग साजणी' हा मराठी चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट माझ्या पतीनं दिग्दर्शित आणि निर्मित केला आहे. माझा कुठलाही नवीन चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी मी शिर्डी येथे साईबाबांच्या दर्शनासाठी येते. चित्रपटाच्या यशासाठी साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना करते. आता 3 एप्रिल रोजी माझा 'सखे ग साजणी' हा चित्रपट प्रदर्शित होणार असल्यानं या चित्रपटाच्या यशासाठी मी पतीसह साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना केली आहे", असे अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरेनं सांगितलं.
"मुंबईतील धावपळीच्या जीवनामुळे आम्ही अलिबाग येथे शांत ठिकाणी राहायला गेलो आहोत. माझे पती, सासू-सासरे आणि आम्ही सर्वजण तिथे एकत्र राहत आहोत. कोरोनाच्या काळात स्वतःचे घर आणि कुटुंबाचे महत्त्व किती असते, हे जाणवले. त्यामुळे एक चांगले आणि निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी आम्ही अलिबागला शिफ्ट झालो", असेही अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरे यांनी मुंबई सोडण्याचं कारण ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं.
प्रार्थना बेहेरेला आली वडिलांची आठवण- वडिलांच्या निधनानंतर तीन महिन्यांनी आज त्या देवाच्या मंदिरात दर्शनासाठी आल्या असल्याचं त्यांनी सांगितलं. "शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी माझे आई-वडील मला कायम घेऊन येत असत. मात्र, तीन महिन्यांपूर्वी वडिलांचे निधन झाले. आज साईबाबांचे दर्शन घेताना वडिलांची खूप आठवण आली", असे सांगताना अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरे भावुक झाल्याचं दिसून आलं.
आठ महिने चालता आलं नाही- "2025 हे वर्ष माझ्यासाठी चांगले नव्हते. या वर्षात माझ्या जवळचे काही लोक मला सोडून गेले. त्यातच पायाला दुखापत झाल्यामुळे पायाचं ऑपरेशन करावं लागलं. तब्बल आठ महिने चालता आलं नाही. अशा अनेक अडचणी 2025 साली आल्या. मात्र, साईबाबांच्या आशीर्वादानं आता सर्व काही ठीक होईल", असा विश्वासही अभिनेत्री प्रार्थनानं व्यक्त केला. साईबाबांच्या दर्शनानंतर साईबाबा संस्थानचे प्रशासकीय अधिकारी संदीपकुमार भोसले यांनी अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरेचा साईबाबांची शाल आणि मूर्ती देऊन सत्कार केला. तसेच त्यांच्या आगामी चित्रपटाच्या यशासाठी शुभेच्छाही दिल्या आहेत.