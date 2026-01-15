चिखलदरा नगरपरिषदेवर काँग्रेसचं वर्चस्व कायम; प्रमोद नाईक यांची उपाध्यक्षपदी बिनविरोध निवड
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत चिखलदरा नगरपरिषदेवर काँग्रेसनं मोठं यश मिळवलं होतं. चिखलदरा नगरपरिषदेच्या उपाध्यक्षपदी काँग्रेसच्या प्रमोद नाईक यांची बिनविरोध निवड झाली आहे.
Published : January 15, 2026 at 7:59 PM IST
अमरावती : चिखलदरा नगरपरिषदेत काँग्रेस पक्षानं पुन्हा एकदा आपली राजकीय ताकद सिद्ध केली आहे. उपाध्यक्ष पदासाठी काँग्रेसचे प्रमोद नाईक यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. निवडणूक प्रक्रिया दरम्यान भारतीय जनता पार्टीकडून एकही उमेदवार मैदानात उतरला नाही. त्यामुळं काँग्रेसचा मार्ग मोकळा झाला.
विरोधक बॅक फुटवर : चिखलदरा नगरपरिषद मधील एकूण बारा नगरसेवकांनी सर्वानुमते प्रमोद नाईक यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं. या बिनविरोध निवडीमुळं नगरपालिकेत काँग्रेसची एकहाती सत्ता कायम असून विरोधक पूर्णपणे बॅक फुटवर असल्याचं स्पष्ट झालंय. प्रमोद नाईक यांच्या निवडीनंतर काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे.
दोन स्वीकृत सदस्यांची निवड : चिखलदरा नगर परिषदेत स्वीकृत नगरसेवकांमध्ये काँग्रेसकडून नगराध्यक्ष शेख अब्दुल शेख हैदर यांचे मोठे भाऊ शेख अमीर शेख हैदर यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. भाजपाकडून तीन जणांचे अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी महेश सिंह सोमवंशी यांची निवड करण्यात आली.
मशिन बंद पडल्यामुळं महापालिका निवडणुकीत मतदारांना पाहावी लागली वाट : अमरावती महापालिकेच्या निवडणुकांसाठी गुरुवारी (15 जानेवारी) सकाळपासून मतदानाला सुरुवात झाली. पण शहरातील जवाहर स्टेडियम प्रभागातील गर्ल्स हायस्कूल येथील ईव्हीएम मशीन 20 मिनिटं बंद होतं. यामुळं मतदारांना मतदान प्रक्रियेसाठी बराचवेळ वाट पाहावी लागली.
महापालिकेच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी काय सांगितलं? : "सकाळी 7.30 वाजता मतदार मोठ्या उत्साहात जिल्हा परिषदेच्या गर्ल्स हायस्कूल या मतदान केंद्रावर पोहोचले होते. दरम्यान, या मतदान केंद्रावरील खोली क्रमांक 2 मध्ये एक मतदार मतदानासाठी आत गेला असता, ईव्हीएम सुरू होत नव्हते. मतदान प्रक्रिया होत नसल्यानं मतदान केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांची काहीवेळ तारांबळ उडाली. दरम्यान 20 मिनिटानंतर ईव्हीएम मधील तांत्रिक अडचण सोडवण्यात मतदान केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांना यश आलं. या मतदान केंद्रावर आता सुरळीत मतदान सुरू झालं आहे," असं महापालिकेचे जनसंपर्क अधिकारी भूषण पुसदकर यांनी स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा :
- लाइव्ह Corporation Election Live Update 2026: महापालिका मतदानात शाईवरुन रंगला वाद; पुण्यात मतदान केंद्रांवर साडेपाच नंतरही मोठी गर्दी
- ईव्हीएमवर उमेदवारचं नाव 'शेखर' ऐवजी 'शेख'; लोकशाहीवर घाला की प्रशासकीय निष्काळजीपणा?
- "20 वर्ष मुंबई शहराचं जे वाटोळं केलं, ते पुसता येत नाही; म्हणून...", सुजय विखे-पाटलांचा विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल