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औंध रुग्णालयाच्या पाहणीनंतर आरोग्यमंत्री आबिटकरांचा इशारा; GBS प्रतिबंधासाठी स्वच्छ पाण्यावर भर

औंध जिल्हा रुग्णालयाला मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी भेट देत आरोग्य सुविधांचा आढावा घेतला आणि निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला.

Prakashrao Abitkar
प्रकाश आबिटकर (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 4, 2026 at 8:13 PM IST

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पिंपरी-चिंचवड - पुणे जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या शासकीय रुग्णालयांपैकी एक असलेल्या औंध जिल्हा रुग्णालयाला राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी भेट देत आरोग्य सेवांचा आढावा घेतला. रुग्णांना अधिक दर्जेदार आणि प्रभावी आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने रुग्णालयातील विविध विभागांची पाहणी करण्यात आली. यावेळी औषधांचा पुरवठा, वैद्यकीय यंत्रसामग्री, डॉक्टरांची उपलब्धता तसंच आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात येणाऱ्या आरोग्य नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला.


चांगल्या सुविधा देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील - रुग्णालयाची पाहणी केल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितलं की, औंध रुग्णालय हे पुणे जिल्ह्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं असून येथे अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. रुग्णांना आवश्यक असलेली कोणतीही सेवा मिळण्यात अडचण येऊ नये, यासाठी सातत्याने मॉनिटरिंग केलं जात आहे.



...तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई - रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा निर्माण होऊ देणार नाही, तसंच कोट्यवधी रुपयांची वैद्यकीय यंत्रसामग्री वापराअभावी पडून राहणार नाही, याची विशेष काळजी घेतली जात आहे. जर कुठे औषधांचा तुटवडा, यंत्रसामग्रीचा गैरवापर किंवा निष्काळजीपणा आढळून आला, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. शासनाच्या सर्व आरोग्यसेवा नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचणे ही आमची जबाबदारी असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

रिक्त पदे भरली जाणार - डॉक्टरांच्या रिक्त पदांबाबत बोलताना आबिटकर म्हणाले की, राज्यात डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. नुकताच 1,400 डॉक्टरांच्या भरतीचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्याचबरोबर 1,900 सीएचओ (कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर) पदे भरली जात आहेत. आणखी 600 पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येत असून, आरोग्य विभागातील सुमारे 5,000 इतर पदांची भरतीही टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे. त्यामुळं भविष्यात डॉक्टर आणि मनुष्यबळाची कमतरता मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.



वारकऱ्यांना दर्जेदार वैद्यकीय सेवा - आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात सुरू असलेल्या आरोग्य तयारीचाही त्यांनी आढावा घेतला. पुणे ते पंढरपूर या मार्गावरील आरोग्य सुविधा तपासल्या जात असून, वारकऱ्यांना दर्जेदार आणि वेळेवर वैद्यकीय सेवा मिळाव्यात, यासाठी आवश्यक नियोजन केले जात आहे. ज्या ठिकाणी आरोग्य यंत्रणा कमी पडत असल्याचं आढळेल, तेथे तातडीनं उपाययोजना केल्या जातील, असंही त्यांनी सांगितलं.



नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याची गरज - गिलियन-बारे सिंड्रोम (GBS) रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना त्यांनी स्वच्छ पाणी आणि जनजागृतीचं महत्त्व अधोरेखित केलं. प्रदूषित पाण्यामुळं विविध आजारांचा धोका वाढत असल्यानं आरोग्य विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाने नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी सांगितलं. प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं.

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प्रकाश आबिटकर
औंध जिल्हा रुग्णालय
PRAKASHRAO ABITKAR
AUNDH DISTRICT HOSPITAL
PRAKASHRAO ABITKAR

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