'लोकशाही पद्धतीनं उत्तर देण्याऐवजी सरकारकडून सर्वत्रच भीतीचं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न'-प्रकाश राज
अभिनेता प्रकाश राज आणि अभिजित दिपके यांनी निवडणूक प्रक्रिया, बेरोजगारी आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारवर टीका केली. ते 'संविधान वाचवा'च्या विशेष सभेत बोलत होते.
Published : November 27, 2026 at 10:48 AM IST|
Updated : November 27, 2026 at 11:12 AM IST
नागपूर-'संविधान दिना'चे औचित्य साधत नागपूरच्या संविधान चौकात कॉकरोच जनता पार्टीच्या वतीनं गुरुवारी 'संविधान वाचवा'यासाठी विशेष सभेचं आयोजन करण्यात आलं. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या या सभेला अभिजीत दिपके आणि आशुतोष रांका यांच्यासह अभिनेते प्रकाश राज उपस्थित होते. या तिघांनी आपल्या भाषणातून केंद्र सरकार, निवडणूक प्रक्रिया, लोकशाही संस्था, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, बेरोजगारी आणि संविधानाच्या संरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जोरदार टीका केलीय. संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी दीर्घकालीन लोकआंदोलन उभारण्याचा निर्धार ही यावेळी व्यक्त करण्यात आला आहे.
'संविधान वाचवा'च्या विशेष सभेत सर्वप्रथम 26/11 मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात हुतात्मा झालेल्या शूरवीरांना श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यानंतर संविधानाच्या प्रस्तावनेचे महत्त्व अधोरेखित करत संविधान वाचविण्याचा संदेश देण्यात आला.
चिटिंग कोण करतंय,जनतेला ठाऊक: अभिनेते प्रकाश राज यांनी आपल्या नेहमीच्या आक्रमक शैलीत केंद्र सरकारवर टीका केलीय. आपण संविधान दिन साजरा करत नाही, तर संविधान वाचविण्यासाठीसुद्धा एकत्र आलो आहोत, असे सांगत त्यांनी सरकारवर अक्षरशः आरोपांची सरबत्ती केली. सरकार विरोधकांना घाबरणारं असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तरुण आज रोजगार, शिक्षण, शाळांची दुरवस्था आणि विकासाचा हिशेब मागत असल्याचं ते म्हणाले. प्रश्न विचारणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते आहे. आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न होतो, अशी टीकाही त्यांनी केली. हे सरकार लोकशाही पद्धतीनं विरोधकांना उत्तर देण्याऐवजी सर्वत्रच भीतीचं वातावरण निर्माण करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
जंतर-मंतर बंद केलं असलं तरी आता संपूर्ण देशच जंतर-मंतर झाला आहे. हा लढा संविधान, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व भगतसिंग यांच्या विचारांच्या आधारे व लोकशाही मार्गानेच सुरू राहील आम्ही कायदा हातात घेणार नाही. मात्र लोकशाहीच्या बळावर सत्ता बदलण्यासाठी लढत राहू-अभिनेता प्रकाश राज
सीजेपी लोकआंदोलनाचा मंच:-अभिनेता प्रकाशराज यांनी संसदेचं अधिवेशन, न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि आंदोलनांवरील निर्बंध आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका केली. सीजेपी हा कोणताही पारंपरिक राजकीय पक्ष नसून संविधान रक्षणासाठी सुरू झालेला लोक आंदोलनाचा मंच आहे. सत्तेत कोणताही पक्ष आला तरी जनतेच्या प्रश्नांवर त्यालाही उत्तर द्यावे लागेल, असे ते म्हणाले.
समाजात जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरण वाढविण्याचा प्रयत्न सुरू-अभिजीत दिपके यांनी पुन्हा आपल्या भाषणात निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मतदार याद्या, मतांची नोंद, निवडणूक आयोगच्या निर्णयांबाबत अभिजित दिपके यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधलाय. आमच्याकडे जरी सत्ता नाही, पण संविधानाची ताकद आहे. याच बळावर बदल घडवून आणू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. गेल्या काही वर्षांत समाजात जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरण वाढविण्याचा प्रयत्न झाला असल्याचा आरोप दिपके यांनी केला. संविधानच या देशाला समानतेची हमी देते, असे त्यांनी सांगितलं.
बेरोजगारी, शिक्षण व्यवस्था, ग्रामीण भागातील शाळांची अवस्था, विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा नसणं, महिलांच्या आरक्षणाचा प्रश्न आणि जनगणना यांसारख्या मुद्द्यांवरही त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. महिलांना 50 टक्के राजकीय आरक्षण देण्याची मागणी करत त्यांनी केवळ घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची गरज व्यक्त केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महिलांना आणि वंचित घटकांना दिलेल्या अधिकारांचा उल्लेख करत संविधानाची सुरक्षा हीच देशाची सुरक्षा असल्याचे सीजेपीच्या संस्थापकांनी सांगितलं.
आंदोलनाला दरम्यान आपल्यासह सहकाऱ्यांवर लूकआऊट नोटीस काढली आहे. सरकार आंदोलनकर्त्यांना घाबरत आहे. जेलची भीती दाखवू नका. आम्ही मागे हटणार नाही. आम्हाला अटक झाली तरी जनता शांत बसणार नाही. लोकशाही वाचविण्यासाठी संघर्ष सुरूच राहील- अभिजीत दिपके, सीजेपी संस्थापक
नागपूर बाबासाहेबांच्या विचारांचा गड:- आशुतोष रांका यांनी नागपूरला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांची भूमी संबोधत संविधानावरील विश्वास व्यक्त केला. "नागपूर हा केवळ संघाचाच गड नसून बाबासाहेबांच्या विचारांचा ही गड आहे," असे ते म्हणाले. गेल्या अनेक वर्षांपासून संविधानिक संस्थांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत त्यांनी संविधान हा देशाचा आत्मा असल्याचं सांगितलं.
प्रत्येक शहर आणि गावात लोकशाहीच्या प्रश्नांवर जनजागृती मोहीम राबविण्याची घोषणा केली. आम्ही अल्पकालीन आंदोलनासाठी नाही, तर दीर्घकालीन लढाईसाठी आलो आहोत. संविधान आणि लोकशाहीचं रक्षण करण्यासाठी संघर्ष सुरूच राहील-आशुतोष रांका, सहसंयोजक सीजेपी
'जय भीम' हा कोणत्याही एका समाजाचा नारा नाही- 'जय भीम' हा कोणत्याही एका समाजाचा नारा नाही. समानता, बंधुता आणि न्यायाचा नारा असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केले. समाजात धार्मिक आणि भाषिक विभाजन निर्माण करण्याच्या राजकारणाला संविधानच उत्तर असल्याचं ते म्हणाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेत मांडलेल्या विचारांचा उल्लेख करत रांका म्हणाले, "संविधान कितीही चांगले असले तरी ते चालविणारे लोकही चांगले असणे आवश्यक आहे. आज देशाला केवळ संविधान वाचण्याची नव्हे तर संविधान वाचविण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचा दावा त्यांनी केला. देशातील विद्यार्थी, तरुण आणि सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी CJP देशभर आंदोलन उभारणार असल्याचे सांगितले.
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