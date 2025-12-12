विधिमंडळ परिसरात घुमला वेगळ्या विदर्भाचा आवाज; प्रकाश पोहरेंचा गोंधळ, घोषणाबाजी : मात्र सुरक्षा व्यवस्थेची पोलखोल
वेगळ्या विदर्भाचे समर्थक प्रकाश पोहरे यांनी आज विधिमंडळ परिसरात घोषणाबाजी करुन मोठा गोंधळ उडवून दिला. प्रकाश पोहरेंना ताब्यात घेऊन स्थानिक पोलीस ठाण्यात नेण्यात आलं.
Published : December 12, 2025 at 8:08 PM IST
नागपूर : शेतकरी नेते आणि वेगळ्या विदर्भाचे खंदे समर्थक प्रकाश पोहरे यांनी आज विधिमंडळ परिसरात वेगळ्या विदर्भाच्या घोषणा देत जोरदार गोंधळ घातला. अचानकपणे घडलेल्या या प्रकारामुळे विधिमंडळ परिसरात तैनात असलेल्या सुरक्षा- रक्षकांची भंबेरी उडाली. सुरक्षा रक्षकांनी (मार्शल) प्रकाश पोहरे यांना ताब्यात घेऊन स्थानिक पोलिसांच्या स्वाधीन केलं. या निमित्तानं पुन्हा एकदा विधिमंडळाच्या सुरक्षा व्यवस्थेची पोलखोल झालीय. बेकायदेशीरपणे विधिमंडळात प्रवेश होत असल्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
केवळ 7 दिवसाच्या तमाशासाठी सरकार इथं आलं : "7 दिवसांचा तमाशा करण्यासाठी हे सरकार इथं आलेलं आहे का, ? आता लोकांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला आहे," असा आक्रोश त्यांनी केला. "अशा पद्धतीनं आम्ही हे चालू देणार नाही. गेल्या वर्षी तुम्हाला सांगितल्यानंतर सुद्धा काहीच सुधारणा झाली नाही. मागच्या वेळी दहा दिवसांचं अधिवेशन केलं. मात्र, यावेळी तर केवळ सात दिवसांच्या अधिवेशनावर बोळवण केली," असा आरोप प्रकाश पोहरे यांनी यावेळी केला.
दिवाळखोर राज्यात राहायचं कशाला : "हे सरकार दिवाळखोर सरकार आहे. आम्हालाच यांच्या सोबत राहायचं नाही. म्हणूनच वेगळ्या विदर्भाची मागणी करत आहोत," असं ते म्हणाले. "या राज्यावर आधीच दहा लाख कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. अश्या दिवाळखोर राज्यात राहून विदर्भाला करायचं काय आहे. त्यामुळेच वेगळा विदर्भ झालाचं पाहिजे," अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
गेल्या वर्षी देखील घातला होता गोंधळ : प्रकाश पोहरे यांनी गेल्या वेळी देखील हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान अशाच प्रकारचा गोंधळ घातला होता. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांना अटक केली होती. यापुढं प्रकाश पोहरे यांना विधिमंडळ परिसरात प्रवेश दिला जाणार नाही, असं सुद्धा निश्चित झालं. तरीदेखील प्रकाश पोहरे हे विधिमंडळ परिसरात कसे दाखल झाले, याची देखील चौकशी केली जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
हेही वाचा :