पैशांसाठीच प्रमोद महाजन यांची हत्या, भाऊ प्रकाश महाजन यांचा आरोप

प्रमोद महाजन (Pramod Mahajan) यांच्या हत्येप्रकरणी त्यांचे भाऊ प्रकाश महाजन (Prakash Mahajan) यांनी खळबळजनक आरोप केले आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर : प्रमोद महाजन यांना त्यांच्या भावाने गोळ्या झाडून मारले, अधिकची लालसा त्याला कारणीभूत होती असा खुलासा प्रकाश महाजन यांनी तब्बल 19 वर्षांनी केला. भाजपा नेत्या पंकजा मुंडे यांच्यावर सारंगी महाजन यांनी टीका केल्यानंतर, त्या आमच्या कुटुंबातील सदस्य असू शकत नाही, बिघडलेली मुलगी म्हणणे अतिशय दुर्दैव आहे. काही दिवसापूर्वी पूनम महाजन यांच्याबाबत देखील त्यांनी धक्कादायक आरोप केले होते. यांच्याकडं जो पैसा आहे तो गोपीनाथ मुंडे यांनी घेऊन दिलेल्या जमिनीचा आहे हे लक्षात राहिले पाहिजे अशी टीका देखील प्रकाश महाजन यांनी केली.



सारंगी महाजन घरातील सदस्य नाही : प्रमोद महाजन यांची भाची आणि भाजपा नेत्या पंकजा मुंडे यांच्यावर सारंगी महाजन यांनी बिघडलेली मुलगी अशी टीका केली होती. त्यावरून आता अनेक आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. "टीका करणाऱ्यांना तुम्ही घरातील सदस्य म्हणू नका, घरातील सदस्य घरातीलच सदस्याची अशी बदनामी करत नाही. पंकजा सार्वजनिक जीवनात आहे, तिचे लक्षावधी चाहते आहेत. एका स्त्रीने बिघडलेली मुलगी म्हणणे म्हणजे अत्यंत दुर्दैवी आहे. सारंगी महाजनचा काही संबंध नव्हता, पण त्यांचा राग असा आहे की, दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी न्यायालयामध्ये त्यांच्या नवर्‍याविरुद्ध साक्ष दिली होती. सारंगी महाजन आज परळीमधून जो एवढा मोठा पैसा घेऊन आल्यात, ती जागा सुद्धा गोपीनाथ मुंडे यांनी आपल्या मेव्हण्याच्या नावावर मोठ्या विश्वासाने घेतली होती. तेवढे कोटी तुम्ही घेऊन आलात तरी पण पंकजा तुम्हाला बोलली नाही, तरी तुम्ही तिच्यावर बोलत आहात," अशी टीका प्रकाश महाजन यांनी केली.

प्रतिक्रिया देताना प्रकाश महाजन (ETV Bharat Reporter)


पैशासाठीच केली हत्या : पैसा, स्वार्थ काही मेहनत न करता सगळे मिळाले पाहिजे, त्यामुळंच प्रमोद महाजन यांची हत्या झाली असल्याचा दावा प्रकाश महाजन यांनी केला. वाद असते तर ते सोडवले जातात पण आमच्यात असं काही नव्हतंच, प्रमोद महाजन यांच्या कृपेने खूप चांगलं चालू होतं. माणसाला असलेली अधिकची हाव माणसं पशू करते, त्यातूनच त्यांनी प्रमोद महाजन यांचा गोळ्या घालून खून केला. त्यांना कळलं नाही, ज्या भावाने आपल्याला दहा वर्षाचा असल्यापासून संभाळले, त्याच्यावर गोळ्या कशा चालवाव्या. प्रमोद महाजनचं काही चुकलं तर ते ठरवणारे तुम्ही कोण? त्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला. समोरचा माणूस किती वाईट असला तरी त्याचा जीवन संपवण्याचा अधिकार कोणालाच दिला नाही, तुम्ही कितीही पुण्यवान असला तरी लोकशाहीने तो अधिकार तुम्हाला दिला नाही, अशी खंत प्रकाश महाजन यांनी व्यक्त केली.

