ETV Bharat / state

दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाचे देशभर पडसाद; वंचित बहुजन आघाडीकडून 23 जुलै रोजी महाराष्ट्र बंदची हाक

विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ आणि पोलिसांच्या या दडपशाहीचा निषेध करण्यासाठी 'वंचित बहुजन आघाडी'ने 23 जुलै रोजी 'महाराष्ट्र बंद'ची हाक दिली आहे.

Vanchit Bahujan Aghadi Maharashtra Bandh
वंचित बहुजन आघाडीकडून 23 जुलै रोजी महाराष्ट्र बंदची हाक (IANS/ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 21, 2026 at 8:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर : दिल्लीत जंतर-मंतर येथे सोमवारी (20 जलै) NEET परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या मुद्द्यावरून आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आलं. आंदोलकांनी बॅरिकेड्स तोडून संसदेच्या दिशेनं कूच करण्याचा प्रयत्न केल्यानं हे आंदोलन हिंसक बनलं. यावेळी पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर अमानुष लाठीचार्ज केला आणि अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. पोलिसांच्या या कारवाईच्या निषेधार्थ आणि विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कांच्या समर्थनार्थ 23 जुलै रोजी महाराष्ट्र बंद पाळण्याचं आवाहन वंचित बहुजन आघाडीनं केलं आहे.

वंचित बहुजन आघाडीकडून 23 जुलै रोजी महाराष्ट्र बंदची हाक (ETV Bharat)

आंदोलन चिघळलं, आता राजकीय पक्षांचा सहभाग : वास्तविक, देशाची राजधानी दिल्लीत सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाची धग आता देशभर पसरली असून विरोधातील राजकीय पक्षांनी थेट सहभाग घेतल्याचं दिसून येत आहे. दिल्ली पोलिसांकडून झालेल्या लाठीचार्जनंतर देशभरातील जनता केंद्रातील मोदी सरकारवर संतप्त झाली असून राजकीय पक्षाचे नेतेही दिल्लीत पोहोचत आहेत. शरद पवार, संजय राऊत यांनी आज जंतरमंतरवर अभिजीत दिपकेंची भेट घेतली. तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे उद्या बुधवारी दिल्लीला जाणार आहेत.

वंचितकडून महाराष्ट्र बंदची हाक : तर वंचित बहुजन आघाडीने महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे. पक्षाचे अध्यक्ष ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी सर्व समविचारी राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, विद्यार्थी आणि नागरिकांनी या बंदला सहकार्य करून सहभागी व्हावं, असं आवाहन केल्याची माहिती पक्षाचे प्रवक्ते सिद्धार्थ मोकळे यांनी दिली. वंचित बहुजन आघाडीच्या बैठकीत जिल्हा कमिटी, महिला आघाडी कमिटी, युवा आघाडी कमिटी, सम्यक विद्यार्थी आंदोलन तसेच, फुले-शाहू-आंबेडकरी विद्वत सभेच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचं पक्षाच्या वतीने सांगण्यात आलं.

'वंचित बहुजन आघाडी रस्त्यावर उतरणार' : विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कांच्या समर्थनासाठी हा बंद पुकारण्यात आल्याची माहिती पक्षाचे प्रवक्ते सिद्धार्थ मोकळे यांनी दिली. मोकळे यांनी सांगितलं की, दिल्लीत विद्यार्थी आपल्या हक्कांसाठी शांततापूर्ण आंदोलन करत असताना त्यांच्यावर पोलिसांकडून बळाचा वापर करण्यात आला. या घटनेच्या निषेधार्थ आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी वंचित बहुजन आघाडी रस्त्यावर उतरणार असून, महाराष्ट्र बंद हे त्याच आंदोलनाचा एक भाग आहे. त्यामुळे सर्व नागरिकांनी या बंदमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

हेही वाचा

  1. पुण्यात युवक काँग्रेस आक्रमक, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या कार्यालयाबाहेर जोरदार आंदोलन
  2. दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जचे मुंबईत पडसाद; "आंदोलन हा लोकशाहीचा अधिकार" म्हणत मुंबईकरांचा संताप
  3. 'पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली नसती तर...'; जंतरमंतरवरील लाठीचार्जवरील मुख्यमंत्री यांचं मोठं विधान, विरोधकांवरही निशाणा

TAGGED:

VANCHIT BAHUJAN AGHADI
MAHARASHTRA BANDH 23 JULY
PRAKASH AMBEDKAR MAHARASHTRA BANDH
महाराष्ट्र बंद 23 जुलै
DELHI STUDENT CJP PROTEST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.