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'केवळ मंत्री बदलून उपयोग नाही'; विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर मोदी सरकार मौन असल्याचा प्रकाश आंबेडकरांचा आरोप

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. पण केवळ राजीनामा घेतल्याने सरकारची जबाबदारी संपत नाही, असं प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे.

Prakash Ambedkar
प्रकाश आंबेडकर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 25, 2026 at 4:23 PM IST

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पुणे : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज (25 जुलै) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आपल्या पदाचा राजीनामा सादर केला. NEET-UG परीक्षेतील अनियमिततेवरून निर्माण झालेला देशव्यापी वाद आणि जंतरमंतरवर सुरू असलेली विद्यार्थ्यांची निदर्शनं यांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हा निर्णय घेतला. धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोशल मीडियावर याची घोषणा केली आणि राजीनाम्याचं कारण स्पष्ट केलं.

दरम्यान, प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केंद्र सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. केवळ मंत्र्यांचा राजीनामा घेऊन सरकारची जबाबदारी संपत नसून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

'22 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्याचा साधा उल्लेखही नाही' : प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या राजीनामा पत्रात आंदोलनात 'अँटी सोशल एलिमेंट' घुसल्याचा उल्लेख केला आहे. मात्र, आंदोलनादरम्यान घडलेल्या गंभीर घटनांबाबत त्यांनी कोणतीही खंत व्यक्त केलेली नाही. आंदोलनाशी संबंधित 22 जणांनी आत्महत्या केल्याचा दावा केला जात असताना त्याचा साधा उल्लेखही राजीनामा पत्रात नसल्याबद्दल त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा असल्याचं सांगत आंबेडकरांनी सरकारनं केवळ मंत्री बदलण्यापेक्षा या प्रकरणातील जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करून विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केली.

'राजीनाम्याने प्रश्न सुटला नाही, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकार मौन' : आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित लाठीचार्ज, अत्याचार तसेच जखमी विद्यार्थ्यांना आणि मृतांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत सरकारनं कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यामुळे प्रश्न सुटण्याऐवजी 'आगीत तेल टाकण्याचं' काम झालं आहे, अशी टीका करत आंदोलनाच्या सुरुवातीला 'आम्ही झुकणार नाही' अशी भूमिका घेणाऱ्या सरकारला अखेर माघार घ्यावी लागली, असा टोला त्यांनी लगावला.

'विद्यार्थ्यांच्या पुढील निर्णयाला वंचित बहुजन आघाडीचा पाठिंबा' : सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या निरीक्षणांचा उल्लेख करत आंबेडकर म्हणाले की, न्यायालयातही सरकारच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त झाल्याचं दिसून येत आहे. सरकारनं सुरुवातीपासूनच संवेदनशीलतेनं वागण्याऐवजी आंदोलनाला वेगळं स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. आंदोलनकर्त्यांविषयी 'झुरळ' असा शब्द वापरण्यात आल्याचा उल्लेख करत त्यांनी अशा भाषेचा निषेध केला. तसेच, लाठीचार्जचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्याकडे वेळ नाही, असे सरकारकडून सांगितलं गेल्याचा आरोप करत ही भूमिका विद्यार्थ्यांच्या वेदनांकडे दुर्लक्ष करणारी असल्याचंही ते म्हणाले.

परीक्षेतील आवश्यक सुधारणा, नुकसानभरपाई आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांबाबत सरकारनं अद्याप ठोस भूमिका घेतलेली नसल्यानं आंदोलन मागे घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असंही प्रकाश आंबेडकरांनी स्पष्ट केलं. विद्यार्थी पुढे जो निर्णय घेतील, त्या प्रत्येक निर्णयाला वंचित बहुजन आघाडीचा पूर्ण पाठिंबा असेल, अशी भूमिकाही त्यांनी जाहीर केली. प्रकाश आंबेडकर यांच्या या वक्तव्यामुळे आंदोलनाच्या पुढील टप्प्याकडे राज्यासह देशाचं लक्ष लागलं असून, या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

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प्रकाश आंबेडकर विद्यार्थी आंदोलन
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