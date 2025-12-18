“भाजपासोबत असलेल्या दोन पक्षांमध्ये कोण अधिक इमानदार, हे दाखवण्यासाठी स्पर्धा” - प्रकाश आंबेडकर
वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी कोल्हापूरमधील सभेत विविध मुद्द्यांवरून भाजपावर जोरदार टीका केला. वाचा, काय म्हणाले?
Published : December 18, 2025 at 10:01 AM IST
कोल्हापूर- राज्यातील 29 महानगरपालिका निवडणुकांची घोषणा झाल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांनी प्रचाराला वेग दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीनं (VBA) बुधवारी 17 डिसेंबर रोजी कोल्हापूरमधील दसरा चौक परिसरातून आपल्या प्रचार मोहिमेचा शुभारंभ केला. ‘विजयी संकल्प महासभा’ या भव्य सभेद्वारे पक्षाच्या प्रचाराची औपचारिक सुरुवात झाली. ही सभा राज्यातील निवडणुकीच्या घोषणेनंतर झालेली पहिली मोठी राजकीय सभा ठरली आहे. कुठल्याही आघाडीवर औपचारिक भूमिका न घेता वंचित आघाडीनं स्वतंत्र निवडणूक लढण्याचे संकेत दिले आहेत.
कोल्हापुरातील ऐतिहासिक दसरा चौक मैदानात ‘विजयी संकल्प महासभा’ पार पडली. यावेळी भव्य व्यासपीठावर वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह कोल्हापूर महानगर अध्यक्ष अरुण सोनवणे, कोल्हापूर दक्षिणचे जिल्हाध्यक्ष बाबुराव आहेवारे, कोल्हापूर उत्तरचे जिल्हाध्यक्ष जनार्दन गायकवाड, प्रदेश उपाध्यक्ष तथा मुख्य प्रवक्ते सिद्धार्थ मोकळे, राज्य उपाध्यक्ष सोमनाथ साळुंखे आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य क्रांती सावंत यांच्यासह इतर पदाधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते. तर सभेसाठी हजारोंच्या संख्येने कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी हजेरी लावली होती.
“रशियन तेल व्यवहारातून जनतेची फसवणूक”- आर्थिक विषयावर भाष्य करत आंबेडकर म्हणाले, “रशियाचे तेल भारतात विकले जाते. हे व्यवहार रिलायन्स कंपनीमार्फत होतात. या व्यवहारातून 44 हजार कोटी रुपयांचा नफा होतो. हा सरकारच्या तिजोरीत गेला असता, तर देशातील डिझेल 40 रुपये प्रति लिटर दरानं विकले गेले असते. ही जनतेच्या हिताची संधी सरकारनं गमावली आहे.” त्यांनी पुढे म्हटलं की, “मोदी सरकारनं देशांतर्गत आर्थिक आणि परराष्ट्र धोरणात पारदर्शकता हरवली आहे. ऑपरेशनच्या सिंदूरच्या वेळी एकही देश भारताच्या बाजूनं उभा राहिला नाही, याचे उत्तर पंतप्रधानांनी द्यावे.”
कोल्हापूरच्या निवडणुका म्हणजे ‘बंटी आणि बबली’सारख्या झाल्या आहेत. गदारोळ आहे, परंतु मुद्द्यांचा अभाव आहे. बिहारच्या निवडणुकीत काटेकोर लढत होईल, असे भासवले गेले. पण प्रत्यक्षात लढत झालीच नाही. इथेही तसाच प्रकार दिसू नये-वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष, प्रकाश आंबेडकर
ओबीसी समाजाकडून सन्मान, कार्यकर्त्यांना आवाहन- सभेत ओबीसी आणि वडार समाजाच्या वतीनं बाळासाहेब (प्रकाश) आंबेडकर यांचा ओबीसी आरक्षण आणि न्याय मागण्यांबाबतच्या लढ्यासाठी गौरव करण्यात आला. पदाधिकाऱ्यांकडून राजमुद्रा देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात आला. सभेच्या सुरुवातीला कोल्हापूर महानगराध्यक्ष अरुण सोनवणे म्हणाले, “ओबीसी समाजासाठी खऱ्या अर्थाने लढणारा नेता म्हणजे बाळासाहेब आंबेडकर आहेत. बहुजन समाजानं कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता वंचित आघाडीच्या पाठीशी ठाम उभे राहावे.” तर सभेच्या शेवटी प्रकाश आंबेडकर यांनी कार्यकर्त्यांना आवाहन करत सांगितलं की, “जशी गर्दी आज सभेला झाली आहे, तशीच ऊर्जा मतदान केंद्रावर दिसणं आवश्यक आहे. वंचितचे उमेदवार निवडून दिले, तरच हा ‘विजयी संकल्प’ पूर्णत्वास जाईल.”
