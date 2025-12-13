ETV Bharat / state

एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होणार? प्रकाश आंबेडकर म्हणाले "एकनाथ शिंदेंनी अमित शाहांना खिशात..."

प्रकाश आंबेडकर एका कार्यक्रमानिमित्त पुण्यात आले होते. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत धक्कादायक भाकित केलं.

प्रकाश आंबेडकर
प्रकाश आंबेडकर (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 13, 2025 at 8:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : राज्यात लवकरच महापालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत. भाजपा स्वबळावर निवडणूक लढवणार असल्याची चर्चा सुरू होती. परंतु आता भाजपा शिवसेनेसोबत महायुती म्हणून निवडणूक लढवणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. याच चर्चेवर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रतिक्रिया दिली. एका कार्यक्रमानिमित्त प्रकाश आंबेडकर पुण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांनी माध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली.

एकनाथ शिंदेच्या पदरात मुख्यमंत्री पद पडणार? : "एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा स्वतःची पॉवर काय आहे? हे दाखवून दिलं आहे. भाजपाकडून सातत्यानं सांगण्यात येत होतं की महापालिकेच्या निवडणुका आम्ही वेगळं लढू. आता त्यांना माघार घ्यावी लागणार आहे. एकनाथ शिंदे यांनी अमित शाह यांना स्वतःच्या खिशात टाकलं आहे. ही एकनाथ शिंदे यांची किमया आहे असं मी मानतो. भाजपाला सर्व महापालिकांमध्ये युती म्हणून लढावं लागणार आहे, असं सध्या दिसत आहे. विधानसभा झाल्यावर एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री केलं नाही. आता महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपा आणि शिवसेनेची युती झाली आहे. त्यामुळं आगामी काळात एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होतील का? ते पाहावं लागेल. शरद पवार यांना चाणक्य मानलं जातं आणि ही वस्तुस्थिती आहे. मध्यंतरी एकनाथ शिंदे आणि शरद पवार यांची बैठक झाली. त्या बैठकीच्या निमित्तानं जे काही संदेश द्यायचे होते ते दिले आहेत. आता एकनाथ शिंदे आपल्या पदरात मुख्यमंत्री पाडून घेतील का? हे पाहावं लागेल, असं यावेळी आंबेडकर म्हणाले.

माध्यमांशी बोलताना प्रकाश आंबेडकर (ETV Bharat Reporter)

आम्ही युती म्हणूनच लढणार : "एनडीएमध्ये काय होईल? हे आम्ही पाहणार आहोत. पण आम्ही युती करूनच महापालिका निवडणुका लढणार आहोत. नगरपालिका निवडणुकीत आम्ही युती करून लढलोय. आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत देखील युती करणार आहोत," असं यावेळी आंबेडकर म्हणाले.

भाजपाला असं करायचं नाही : "पुरेशी संख्या नाही म्हणून विरोधी पक्ष नेतेपद दिलं नाही. भाजपानं औचित्य दाखवायला हवं होतं की सिंगल लार्जेस्ट पार्टीचा विरोधी पक्ष द्यायला हवा होता. सगळ्यांनी बसून एक नाव सुचवायला हवं होतं. पण तसं झालं नाही. दुर्दैवानं भाजपाला असं करायचं नाही, असं आंबेडकर म्हणाले.

फडणवीस तिथले असून दुर्लक्ष होतंय : "इथं दोन पिक आहेत. यात एक ऊस आणि दुसरं कापसाचं आहे. वेगळ्या विदर्भाची मागणी जोर धरायला लागेल असं वाटत आहे. कापूस आणि ऊस पीक तिकडं आहेत पण योग्य दर दिला जात नाही. फॉरेन एक्सचेंजचा सगळा मुद्दा आहे. या पिकातून ते जास्त मिळू शकतं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विदर्भाचे आहेत. त्यांच्याकडं कारभार आहे, तरी दुर्लक्ष केलं जात आहे. विदर्भातल्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. अनेक नियम घातले जात आहेत," असं म्हणत आंबेडकर यांनी वेगळा विदर्भ प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली.

हेही वाचा :

  1. ग्रामीण डाक सेवक म्हणजे देशाचा आधुनिक चेहरा; केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांचं कोल्हापुरात प्रतिपादन
  2. कोणत्याही परिस्थितीत मुंबई महानगरपालिका महायुतीला काबीज करायची आहे - मुख्यमंत्री
  3. महानगरपालिकेनं लावलेली 750 झाडं तरी दाखवा; डोंगर उजाड, पर्यावरणप्रेमी संतप्त

TAGGED:

प्रकाश आंबेडकर
एकनाथ शिंदे
PRAKASH AMBEDKAR
MUNICIPAL ELECTION
PRAKASH AMBEDKAR ON EKNATH SHINDE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.